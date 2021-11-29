Что делать, если по ошибке залили не то топливо?
Кто виноват?
Если вы сами залили неправильное топливо, то и отвечать придется вам. Если же ошибку допустил сотрудник АЗС, то покрыть все расходы на слив топлива и промывку системы, должна заправка.
Залили бензин в машину с дизельным двигателем
Это наиболее частый вариант ошибки с топливом, потому что патрубок бензинового пистолета легко проходит в горловину топливного бака с дизелем. Главное, что от вас требуется в этом случае – не заводить машину. Едва вы запустите двигатель, как бензин начнет заполнять топливную систему и в итоге может серьезно ее повредить. Пока вы не сольете весь бензин из своего топливного бака, ехать на машине своим ходом нельзя!
Для топливной системы, работающей на дизеле, бензин будет как растворитель, он легко и быстро способен вывести из строя топливный насос, и не только. Так что, если не хотите попасть на дорогой ремонт топливной системы, с возможной заменой насоса и форсунок – не заводите машину и срочно удалите из бака бензин!
Залили дизтопливо в машину на бензине
Ошибка встречается реже, как раз потому, что патрубок пистолета с дизтопливом на пару мм толще диаметром и не во все бензобаки он вставляется. Но иногда это все же удается проделать, и в этом случае совет тот же – не запускать двигатель! Осуществить полный слив неправильного горючего и промыть бензобак.
Чем грозит путаница с топливом
Если вы своевременно обнаружили проблему, до того, как завести машину, то вам придется потратиться на слив горючего и промывку топливного бака. Если проделать это на АЗС невозможно, то придется еще оплатить эвакуатор до автосервиса, ну или найти буксир. Сам слив горючего и промывка будут стоить в районе 4 тыс. рублей.
Если машину завели и проехались на ней, то цена ремонта будет зависеть от модели и стоимости запчастей. Итоговый ценник вам озвучат в сервисе.
Кстати, многие современные машины на дизельном топливе снабжают специальными адаптерами с клапанами, которые открываются только если вставить патрубок диаметром 25 мм. Однако многие удаляют эти адаптеры, поскольку заправляться вдали от больших городов, где не все заправки новые, с таким адаптером проблематично. Ну а некоторые модели машин просто не комплектуются такими приспособлениями защиты от заливки не того топлива.
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