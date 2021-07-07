Что делать, если попал в ДТП: порядок оформления
- Какие ситуации попадают под понятие ДТП;
- Что делать, если машина попала в ДТП;
- Что делать, если попал в ДТП без пострадавших;
- Как оформить протокол при ДТП;
- Как оформить ДТП, если в аварии есть пострадавшие;
- Когда оформление ДТП не требуется.
Какие ситуации попадают под понятие ДТП
Правилами дорожного движения, пунктом 1.2, ДТП определено, как событие, возникшее с участием авто или при его движении, и приведшее к гибели или ранению людей, повреждению машин, сооружений, грузов и другим материальным потерям.
То есть, к ДТП будут отнесены любые ситуации на дороге, при которых пострадали люди или имущество. Например, авто наехало на пешехода – это ДТП, столкнулось с деревом, столбом, животным – это тоже ДТП.
Что делать, если машина попала в ДТП
Порядок оформления ДТП будет зависеть от того, пострадали ли в нем люди, или только имущество (машины).
Главное, что следует помнить во всех случаях – место аварии покидать нельзя. Это серьезное нарушение, за которое предусмотрено лишение прав и даже уголовные сроки, если есть пострадавшие.
Кроме того, водитель должен не забыть о включении «аварийки» и выставлении знака «аварийная остановка».
Что делать, если попал в ДТП без пострадавших
В 2021 году водителям можно оформлять ДТП без пострадавших как самостоятельно, так и с привлечением сотрудников автоинспекции.
Самостоятельное оформление аварии или европротокол разрешается:
- при наличии у обоих водителей ОСАГО или КАСКО;
- при отсутствии у водителей разногласий;
- при ущербе в аварии менее 100 тысяч;
- при отсутствии потерпевших;
- при участии в ДТП не более двух авто.
Водители заполняют извещение о ДТП сами, что называется оформлением европротокола. В данном случае водителям нужно:
- зафиксировать на фото или видео место аварии, положение машин на дороге, как по отношению друг к другу, так и к другим дорожным объектам – домам, дорожным знакам, разметке и т.д.;
- зафиксировать обломки машин, их тормозные пути и иные предметы, имеющие отношение к аварии;
- зафиксировать повреждения машин, вплоть до мельчайших царапин;
- зафиксировать личные и контактные данные участников аварии и свидетелей;
- убрать машины с проезжей части, если они мешают движению другого транспорта.
Если разногласий у водителей нет – можно перейти к оформлению европротокола, а если есть - нужно сообщить об аварии в автоинспекцию и дождаться их прибытия на месте.
Вызов ГИБДД также не потребуется, если повреждения получил только автомобиль виновника, например, в результате нарушения правил он врезался в дерево. Данное решение принял Верховный суд по аналогичному делу.
Европротокол заполняется шариковой ручкой и максимально понятным подчерком, лучше печатными буквами.
Как оформить европротокол при ДТП:
- указать дату, место и время происшествия;
- указать, имеются ли пострадавшие (их быть не должно);
- указать, сколько машин участвуют в аварии (их должно быть не более 2-х);
- перечислить свидетелей, если они есть (их личные и контактные данные);
- ввести данные о машинах и их владельцах;
- внести данные полиса страхования, его номер и дату выдачи;
- указать повреждения, которые получили машины, вплоть до незначительных;
- добавить схему ДТП – нарисовать максимально понятный рисунок с обозначением дорожного участка, объектов инфраструктуры, улиц и домов, где случилась авария, с указанием положения машин и их траектории (стрелками), а также места столкновения (крестом);
- описать на оборотной стороне ситуацию (версию событий каждого водителя).
В 2021 году оформить европротокол можно через приложение «Помощник ОСАГО», однако для этого оба водителя должны иметь аккаунты на сайте Госуслуг, и хоть один из них должен иметь на телефоне приложение «Помощник ОСАГО».
В данном случае водители заполняют извещение в электронном виде, также делают фото и составляют схему аварии. Затем не позже, чем через час, данные должны быть отправлены в РСА. В ответ должно поступить смс-сообщение о принятии документов. После этого водители могут разъехаться по своим делам.
При оформлении ДТП через приложение, страховые выплаты составят:
- до 400 тысяч рублей, если предоставлены фото с места аварии и отсутствуют разногласия;
- до 100 тысяч рублей, если разногласий и фото нет;
- до 100 тысяч рублей, при наличии разногласий и фото.
Как оформить ДТП, если в аварии есть пострадавшие
Если в аварии пострадали люди, то самостоятельное оформление аварии водителями запрещено.
Первоочередная задача водителя в данной ситуации – оказать помощь пострадавшим людям, вызвать на место ДТП медиков, или же отвезти их в больницу на своем авто либо организовать доставку на попутном.
После доставки пострадавшего в больницу, водитель должен оставить там свои личные данные, сообщить госномер своей машины, и вернуться на место аварии.
Если авто сильно пострадало, и убрать его с дороги нет возможности, нужно организовать объезд.
Перед тем, как освободить проезжую часть, нужно сделать снимки на камеру места ДТП, положения машин, повреждений и т.д. Затем следует записать личные и контактные данные свидетелей аварии, и оставаться на месте, дожидаясь ГИБДД.
По прибытии на место автоинспектор оформит:
- протокол осмотра места ДТП при наличии пострадавших, с приобщенной схемой места аварии;
- объяснительные от участников аварии и показания свидетелей;
- справку об аварии, выдаваемую всем участникам ДТП;
- протокол об административном нарушении, если водитель не согласен с вменяемым ему составом правонарушения;
- постановление по делу об административном нарушении, при установлении обстоятельств дела на месте (без проведения административного расследования).
Водителю необходимо проверить правильность составления всех документов, поскольку от них будет зависеть, признают его виновником аварии или нет.
Схема аварии должна быть составлена верно. Если водитель не согласен с ней – нужно обозначить это прямо в схеме при ее подписании.
Если водитель подозревает, что один из участников аварии не трезв, об этом следует сообщить сотруднику ГАИ, и потребовать провести медицинское освидетельствование.
При наличии в ДТП пострадавших медосвидетельствованию подлежат все участники аварии.
Если инспектор не выявит в действиях водителя состава правонарушения, он вынесет определение об отказе в возбуждении дела. В противном случае водителя привлекут к административной, а если потерпевшие получили тяжелые повреждения или погибли – к уголовной ответственности.
Водитель должен подать сведение о ДТП и постановление по делу об административном нарушении в страховую компанию не позднее, чем через 5 дней, чтобы получить страховую выплату.
Когда оформление ДТП не требуется
Есть ситуации, когда водители, попавшие в ДТП, могут вовсе не оформлять его:
- когда повреждения получили только машины;
- участники аварии не имеют взаимных претензий.
Водитель, виновный в аварии, может покрыть ущерб на месте, и стороны разъедутся. Однако в таком случае у пострадавшего будет возможность взыскивать ущерб с виновника только через суд, если он сможет доказать его вину.
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