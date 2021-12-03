Что делать, если потерял полис ОСАГО
Официально это запрещено, и за это полагается предупреждение или штраф 500 рублей. Если страховка покупалась через Интернет, всё равно нужно иметь с собой распечатку полиса. Поэтому утраченный документ следует восстановить.
Если потерялся полис, который покупали через интернет, то его надо просто заново распечатать. Но если страховка оформлялась в офисе, то придётся снова посетить страховую компанию и написать заявление на выдачу дубликата. С собой нужно взять паспорт и документы на автомобиль. Иногда могут потребовать права всех «вписанных» в полис водителей. После написания заявления дубликат выдадут в течение одной недели. И формально всё это время ездить на автомобиле будет нельзя.
Сколько стоит получение дубликата в офисе? Первый раз оно делается бесплатно. Взимание за это какой-либо платы – незаконно. Но если умудриться потерять и выданный дубликат, то за этот и последующие случаи выдачи новых экземпляров страховая компания может брать небольшие (несколько сотен рублей) суммы.
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