Что делать если потерял права: порядок восстановления прав при утере
Накажут ли за то, что потерял права?
Наказание за «рассеянность» законодательством не предусмотрено, поэтому не стоит беспокоиться, что оштрафуют потерю водительского удостоверения. «Штрафа за потерю водительских прав нет. Но если их не восстановить и продолжить управлять автомобилем без водительского удостоверения, то можно нарваться на неприятности», – рассказал 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
«Право на управление транспортным средством подтверждается водительским удостоверением (п. 4 ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения). Правила обязывают водителя иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки водительское удостоверение (п. 2.1.1. Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения», – пояснил эксперт.
В случае если у водителя при управлении автомобилем нет при себе водительского удостоверения, это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 12.3. КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 руб.
Также предусмотрена административная ответственность и для собственника автомобиля, если он передал управление лицу, не имеющему при себе водительского удостоверения по ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3 000 руб.
«Кроме того, сотрудники ГИБДД могут посчитать, что у водителя вообще нет права управления транспортным средством и до выяснения этого обстоятельства они могут задержать автомобиль в соответствие со ст. 27.13 КоАП РФ», – рассказал Игорь Муханов.
Поэтому, если поняли, что права куда-то делись, то не садитесь за руль.
Что делать, если потерял права?
Первым делом осмотрите в салоне автомобиля все укромные места – под сиденьями, в бардачке, в дверях, куда удостоверение могло бы завалиться. Если поиски в машине не дали результатов, то обыщите дом. Начать нужно с карманов одежды и сумки, затем прихожая и другие комнаты. Проверьте за мебелью и под ней.
Подумайте, возможно, вы могли где-то забыть удостоверение, например, в магазине или на АЗС. Если найти права не удалось, не остается ничего другого, как восстановить их.
Как восстановить права при утере?
Нужно обратиться за дубликатом, который могут выдать сроком до окончания действия потерянных прав, либо на 10 лет.
За восстановлением прав обратитесь с заявлением:
- в МФЦ;
- в автоинспекцию;
- на портал Госуслуг, где можно подать заявление в электронной форме и записаться на прием в автоинспекцию.
Для подачи заявления на Госуслугах нужно:
- пройти регистрацию на портале и выбрать раздел «Транспорт и вождение»;
- перейти к разделу «Получение права на управление ТС;
- выбрать пункт с заменой ВУ при смене данных, утере или непригодности;
- заполнить заявление, внеся в него данные потерянных прав, паспорта и медсправки. Если хотите получить права до конца срока утерянных – справка не нужна. А если хотите права на 10 лет – получите новую медсправку.
- выбрать нужную вам автоинспекцию, желаемые дату и время визита и отправить заявление на обработку.
В личном кабинете появится уведомление о принятии вашего заявления, после чего нужно произвести оплату госпошлины, на которую вам дадут скидку в 30%.
В назначенную дату и к выбранному времени явитесь в автоинспекцию с документами, чтобы восстановить водительские права.
Перечень документов для восстановления прав
Если потерял права, в автоинспекцию достаточно принести свой паспорт, чек об оплаченной госпошлине и заявление. Если подали заявление на Госуслугах, то приносить его не нужно, а если нет – заполните бланк заявления в автоинспекции.
Медсправка, как уже было сказано, не нужна. Но если хотите получить права на 10 лет, то она потребуется.
Кроме того, если удостоверение получено вами давно, принесите документ об окончании автошколы.
Сколько стоит восстановить права по утере?
Утеря прав обойдется вам:
- в 2000 рублей, если хотите пластиковое удостоверение;
- в 3000 рублей, если хотите получить права со встроенным чипом.
То есть столько же, сколько и получение прав в принципе. Через Госуслуги оплата госпошлины за права составит 1400 или 2100 рублей со скидкой.
Если срок действия прав подходил к концу, имеет смысл получить новые на 10 лет. Для этого нужно пройти медкомиссию. Водительская медкомиссия в среднем по России стоит 1500-2000 рублей.
Нужно ли сдавать экзамен для восстановления прав при утере?
Тут мы можем успокоить водителей – экзамен по билетам ПДД в автоинспекции сдавать не придется. Он предусмотрен только для лишенных прав и первично получающих права водителей.
Если обратитесь в ГИБДД, то восстановить водительское удостоверение получится всего за один день. При обращении в МФЦ потратите до 15 дней.
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