14 ноября 2017, 08:31

Что делать, если пришел налог на уже проданный автомобиль?

Иногда в нашей жизни случаются казусы. Вот, например, вы продали свой старый автомобиль и давно забыли про него, наслаждаясь комфортом новой, только что из салона, «игрушки».
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Что делать, если пришел налог на уже проданный автомобиль?

И вдруг в своем почтовом ящике с удивлением для себя обнаруживаете уведомление об уплате транспортного налога или постановление о наложении штрафа за административное нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме – внимание! - на тот самый. уже проданный автомобиль. Что делать, куда жаловаться? В полиции призывают не паниковать.

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В соответствии с ч. 1 ст. 357 Налогового Кодекса РФ, налогоплательщиками признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства.

Следует иметь в виду, что изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности осуществляется на основании заявления нового собственника автомобиля. Он должен обратиться за изменением регистрационных данных в течение 10 суток со дня приобретения автомобиля.

Если новый собственник этого не сделал, Вы можете обратиться в МРЭО ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку.

После изменения регистрационных данных о собственнике автомобиля подразделение ГИБДД в течение 10 рабочих дней со дня изменения данных направит в налоговый орган сведения об этом. На основании данных, полученных от подразделения ГИБДД, налоговый орган прекратит исчислять налог. Если регистрация транспортного средства прекращена после 15-го числа соответствующего месяца, то взимание транспортного налога прекращается только со следующего месяца (п. 3 ст. 362 НК).

Можно, кстати, подать заявление в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

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Что делать, если пришел налог на уже проданный автомобиль?
И вдруг в своем почтовом ящике с удивлением для себя обнаруживаете уведомление об уплате транспортного налога или постановление о наложении штрафа за административное нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме – внимание! - на тот самый. уже проданный автомобиль. Что делать, куда жаловаться? В полиции призывают не паниковать. {{material_121276}} В соответствии с ч. 1 ст. 357 Налогового Кодекса РФ, налогоплательщиками признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства.Следует иметь в виду, что изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности осуществляется на основании заявления нового собственника автомобиля. Он должен обратиться за изменением регистрационных данных в течение 10 суток со дня приобретения автомобиля.Если новый собственник этого не сделал, Вы можете обратиться в МРЭО ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку.После изменения регистрационных данных о собственнике автомобиля подразделение ГИБДД в течение 10 рабочих дней со дня изменения данных направит в налоговый орган сведения об этом. На основании данных, полученных от подразделения ГИБДД, налоговый орган прекратит исчислять налог. Если регистрация транспортного средства прекращена после 15-го числа соответствующего месяца, то взимание транспортного налога прекращается только со следующего месяца (п. 3 ст. 362 НК).Можно, кстати, подать заявление в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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