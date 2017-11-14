Что делать, если пришел налог на уже проданный автомобиль?
И вдруг в своем почтовом ящике с удивлением для себя обнаруживаете уведомление об уплате транспортного налога или постановление о наложении штрафа за административное нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме – внимание! - на тот самый. уже проданный автомобиль. Что делать, куда жаловаться? В полиции призывают не паниковать.
Следует иметь в виду, что изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности осуществляется на основании заявления нового собственника автомобиля. Он должен обратиться за изменением регистрационных данных в течение 10 суток со дня приобретения автомобиля.
Если новый собственник этого не сделал, Вы можете обратиться в МРЭО ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку.
После изменения регистрационных данных о собственнике автомобиля подразделение ГИБДД в течение 10 рабочих дней со дня изменения данных направит в налоговый орган сведения об этом. На основании данных, полученных от подразделения ГИБДД, налоговый орган прекратит исчислять налог. Если регистрация транспортного средства прекращена после 15-го числа соответствующего месяца, то взимание транспортного налога прекращается только со следующего месяца (п. 3 ст. 362 НК).
Можно, кстати, подать заявление в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
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налог в Москве
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