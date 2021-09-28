Что делать, если ремонт автомобиля некачественный: как не столкнуться с обманом в автосервисе
110km.ru рассказывает, что делать, если ремонт автомобиля некачественный и как избежать обмана в автосервисе.
Что делать, чтобы не попасть на некачественный ремонт автосервиса?
Есть ряд действий, которые снизят вероятность попадания в ситуацию, когда придется отстаивать свои интересы в отношениях с автосервисом. Для этого нужно:
- Правильно выбирать автосервис. Изучите отзывы в интернете об автосервисах вашего города. Лучше на сторонних ресурсах, а не на сайте фирмы, где ее работники тщательно чистят негативные комментарии. Самые достоверные данные вы получите от своих друзей и знакомых, которым уже приходилось обращаться в тот или иной автосервис. Отдавайте предпочтение фирмам, которые давно работают на рынке и дорожат своей репутацией.
- Изучите строение автомобиля. Если вы совсем ничего не понимаете в технике – вас легко обмануть. Пообщайтесь со знающими людьми на автофорумах, опишите симптомы поломки и узнайте, о какой неисправности они могут говорить и во сколько обойдется ремонт. Затем изучите азы строения автомобиля, а также цены на запчасти, особенно на те, которые возможно придется заменить. Так вы подготовите себя к разговору с мастером автосервиса.
- Уточняйте цену ремонта до его начала. Подписывается заказ-наряд на требуемые работы с их полной стоимостью, включая запчасти, которые надо заменить. Если во время ремонта мастер найдет еще какие-либо поломки, которые нужно устранить за отдельную плату, он должен оповестить вас об этом. Предупредите его, чтобы без вашего осмотра и разрешения никаких дополнительных работ не производилось.
- Если есть возможность – наблюдайте за ремонтом, например, если он незначительный. Следите, какие детали меняет мастер, задавайте вопросы. Это и познавательно, и интересно, и вас будет тяжелее обмануть. Сервис не вправе выгнать вас из зоны ремонта, однако может потребовать принять меры безопасности, например, надеть каску, или подписать бумагу, что вы предупреждены о мерах безопасности и организация за вас ответственности не несет. Если же автомобиль требует длительного и сложного ремонта, попросите механиков делать фото поломок и этапов их устранения. Добросовестный сервис не должен отказать.
- Возьмите с собой знающего человека, если вы сами мало что понимаете в технических вопросах, например, друга или родственника. Тогда мастера сервиса отнесутся к вашей машине более внимательно. Особенно это касается женщин, которые не разбираются в машинах, и считаются потенциально легкой добычей.
- Составляйте приемо-сдаточный акт перед сдачей машины в ремонт. Оговорите в нем все имеющиеся у автомобиля повреждения, вплоть до мельчайших царапин, зафиксируйте пробег. Только так вы сможете доказать свою правоту, если мастера при ремонте поцарапают вашу машину или воспользуются ею в личных целях. Акт должен быть подписан вами и представителем автосервиса.
- Требуйте отдать вам запчасти по окончании работ, а также упаковки от запчастей, которые установлены. Так вы будете уверены, что они новые.
- Спросите о гарантии на произведенные работы еще до ремонта. В течение гарантии у вас есть право предъявлять требования к автосервису, если поломка повторится. Кроме того, при замене запчастей должна даваться гарантия и на них, так как и тут возможен производственный брак.
- Проверяйте машину после ремонта до того, как подписать акт приема-передач. Убедитесь, что у автомобиля не появились новые повреждения после ремонта и работы произведены в должном объеме. Если есть какие-то претензии к качеству оказанной услуги – зафиксируйте это в акте приема-передачи.
Что делать, если ремонт автомобиля некачественный?
Законом о защите прав потребителей (ЗПП), статьей 29, оговаривается право потребителя предъявлять претензии к исполнителю услуги (автосервису), если выполненная им работа имеет недостатки. Вы можете требовать:
- бесплатно устранить выявленные недостатки в работе;
- повторного выполнения работы;
- возмещения понесенных вами убытков на устранение недочетов вами либо третьими лицами;
- полного возмещения убытков, понесенных вами в связи с некачественно выполненными работами.
Согласно статье 30 Закона о ЗПП, недостатки исполнитель должен устранить в разумные сроки, обозначенные вами. Данный срок нужно оговорить в документе, например, в заказ-наряде, который подпишите вы и автосервис. Если исполнитель нарушит данный срок, вы будете иметь право на неустойку в размере 3% от цены работы за каждый просроченный день.
Что делать, если автосервис отказывается удовлетворить ваши требования?
Если автосервис отказывается добровольно устранять некачественный ремонт автомобиля, отправьте на его юридический адрес претензию письмом с уведомлением либо принесите ее лично в двух экземплярах, на одном из которых представитель сервиса распишется в получении. Дождитесь письменного ответа, и в случае отказа подавайте исковое заявление в суд.
«В претензии нужно указать кому она адресована (наименование организации, ее адрес, телефон, электронную почту, если есть ИНН и ОГРН. Также необходимо указать от кого направляется претензия: ФИО, адрес, контактные данные – телефон, электронная почта. В начале претензии следует указать какие отношения сложились между исполнителем и потребителем, как они были оформлены, в чем состояли, указать реквизиты договора, заказ-наряда, акта или иных документов. Далее описать что произошло, какие конкретно претензии предъявляет потребитель к исполнителю, и что он от него требует для разрешения конфликтной ситуации. Затем следует указать нормативно-правовые акты, на которых потребитель основывает свои требования. И в заключении нужно установить срок для добровольного выполнения требований потребителя и указать, что в противном случае потребитель обратится за защитой и восстановлением своих нарушенных прав в суд. Также нелишним будет указать в претензии, что в случае судебного спора потребитель предъявит исполнителю дополнительные требования, например возмещение морального вреда, юридических расходов, взыскание неустойки, штрафа и т.д. Ну и подписывая претензию не забыть проставить актуальную дату. Если исполнитель отказывается добровольно урегулировать конфликтную ситуацию, о чем сообщает в ответе на претензию или вовсе на нее не отвечает, то нужно готовить документы (исковое заявление и необходимые приложения к нему) и обращаться в суд за защитой и восстановлением своих нарушенных прав», – рассказал 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
За недобровольное удовлетворение ваших законных требований автосервис заплатит штраф в размере 50% от суммы иска, поэтому ему невыгодно доводить дело до суда. Вы полностью возместите свои убытки, включая моральный вред.
Иногда в спорах с организациями может помочь региональное отделение Роспотребнадзора. Часто достаточно их звонка в организацию, чтобы требования потребителя удовлетворили.
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