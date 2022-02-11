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11 февраля 2022, 22:17

Что делать, если судебные приставы наложили ограничения на автомобиль.

Если судебные приставы наложили ограничения на автомобиль, вы не сможете распоряжаться им в полной мере, как своим имуществом. Рассказываем, что такое ограничения, за что приставы могут их наложить на автомобиль, и как их снять.
Фото: РБК

Какие ограничения могут наложить приставы в отношении транспортных средств.

Судебные приставы могут прибегнуть к применению в отношении должника следующих ограничений:

  • Запретить регистрационные мероприятия с машиной;
  • Запретить проходить автомобилю технический осмотр;
  • Запретить утилизационные действия с машиной.

В наши дни самой эффективной и часто применяемой к должникам мерой является запрет на регистрацию.

Запрет на регистрационные действия

Если в отношении машины вынесен запрет на регистрацию, ее невозможно будет поставить на регистрационный учет и совершить иные регистрационные мероприятия, согласно статье 10 Закона «О регистрации ТС».

Вы не сможете:

  • поставить машину на учет в автоинспекции;
  • внести изменения в данные о регистрации;
  • прекратить или возобновить регистрацию машины;
  • снять машину с учета;
  • получить новые документы на авто взамен потерянных или испорченных;
  • оформить документы, чтобы вывезти машину за пределы Р.Ф.

Наличие запрета на регистрацию не запрещает пользоваться машиной. На ней можно ездить, однако при продаже возникнут проблемы.

Ограничение на регистрацию автомобиля

Ограничения на регистрационные действия с автомобилем приставы накладывают, если он арестован, арендован или находится в залоге у банка либо иной финансовой организации. Владелец также не сможет осуществлять регистрационные мероприятия с машиной в ГИБДД.

Из-за чего могут ограничить или запретить госрегистрацию автомобиля

Наложение ограничений на автомобиль возможно не только приставами, но и другими структурами:

  • следственными органами, если машина угнана или проходит по иному уголовному делу;
  • судом и судебными приставами, если владелец имеет долги по штрафам, алиментам, налогам, кредитам, коммунальным или иным платежам;
  • автоинспекцией, если характеристики машины не соответствуют ее технической документации;
  • органами соц. защиты, если владелец злостный неплательщик алиментов;
  • таможенными органами, если владелец неверно указал информацию об авто в таможенной декларации или нарушил правила ввоза в Р.Ф.;
  • иными органами, имеющими полномочия выносить данный запрет.

Чаще всего ограничение на регистрацию выносится судебными приставами, исполняющими решение суда по взысканию долга с должника.

Что будет, если купить авто с ограничениями

Автомобиль, на который судебным приставом наложено ограничение, нельзя зарегистрировать в ГИБДД. Покупатель не сможет пройти перерегистрацию и оформить машину на себя, а, следовательно, и пользоваться ею. Закон отводит десятидневный срок с момента покупки для постановки машины на учет, и если его нарушить, последуют санкции по статье 19.22 КоАП в размере 1500-2000 рублей. Езда на незарегистрированной машине повлечет 500-800 рублей штрафа по статье 12.1 КоАП, а повторное нарушение грозит взысканием в 5000 рублей или лишением прав на 1-3 месяца.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно проверить до покупки, не наложили ли приставы ограничения на автомобиль.

Как проверить ограничения на автомобиль у судебных приставов

Перед тем, как приобрести автомобиль, нужно узнать, не наложены ли на него ограничения судебными приставами.

Способов проверки два:

  • направление запроса в ГИБДД или ФССП на наличие ограничений. Пока ведомство даст вам ответ, пройдет какое-то время. Продавец уже может продать понравившееся вам авто другому покупателю. Поэтому, данный способ не подойдет.
  • Проверка в онлайн-сервисах. На сегодняшний день их предостаточно. Есть и бесплатные, и платные, которые позволят выявить все юридические проблемы с машиной.

Самым популярным бесплатным сервисом является официальный сайт автоинспекции. Из платных сервисов популярностью пользуются Автокод.ру и Автотека.

Рассмотрим подробнее проверку ограничений на автомобиль, которые наложили приставы, на сайте ГИБДД:

  • входите в раздел сервисов, а затем в проверку автомобиля;
  • вводите VIN машины в соответствующее поле, и нажимаете «запросить сведения об ограничениях»;

Если сервис не найдет данных об ограничениях, значит их нет, либо информация о них еще не поступила в базу ГИБДД.

Регистрацию на сайте ГИБДД проходить не нужно.

Как снять ограничения приставов на автомобиль

Чаще всего покупатели узнают о наличии ограничений уже после покупки автомобиля, при попытке поставить ее на учет в ГИБДД. Порядок ваших действий будет зависеть от того, когда они были наложены: до или после подписания вами договора купли-продажи с продавцом. Узнать это можно прямо в автоинспекции, которая выдаст вам постановление об отказе в регистрации, где будет указана дата и ведомство, наложившее ограничения.

Чтобы снять ограничения с автомобиля, наложенные судебными приставами после подписания договора с продавцом, нужно:

  • Обратиться в подразделение ФССП, наложившее запрет, с жалобой лично или онлайн на сайте ФССП. Жалобу можно составить в произвольной форме.
  • Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. Если ее удовлетворят, нужно отнести копию постановления о снятии запрета в ГИБДД, и машину поставят на учет.
  • Если на жалобу придет отказ, нужно обратиться в суд, приложив к иску:
  • копию договора с продавцом;
  • ПТС;
  • ответ от судебных приставов на вашу жалобу;
  • ответ из автоинспекции с отказом в регистрации.

Чаще суды становятся на сторону покупателей, которые не знали о запрете.

Если ограничение регистрационных действий на автомобиль наложено судебными приставами до подписания договора с продавцом, нужно обратиться к нему с просьбой устранить причину ограничений, и снять их. Если продавец откажется решать эту проблему, обратитесь в суд с требованием расторгнуть договор с продавцом и вернуть деньги за машину.

В иске сошлитесь на вашу неосведомленность об имеющихся ограничениях, и на то, что продавец не поставил вас в известность, умышленно утаив этот факт.

Согласно статье 450 ГК РФ суд может расторгнуть договор, если один из участников сделки существенно нарушил его условия. Таким образом, вы вернете назад свои деньги, уплаченные за машину.

Если вы владелец автомобиля, на который приставы наложили ограничения, есть только один способ их снять – устранить причину, по которой они наложены. Например, если причина – долги по штрафам, нужно их погасить, и предоставить приставам квитанции об оплате.

Заключение:  чтобы не получить запрет на регистрацию автомобиля, нужно не копить долги по штрафам, алиментам и иным платежам. А чтобы не приобрести машину с ограничениями, проверяйте их наличие до оформления купли-продажи.

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