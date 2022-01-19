Что делать, если тебя заблокировали на парковке: как убрать чужую машину?
Вызов на брелок
Если вы не нашли контактов водителя, значит вам попался не слишком сознательный гражданин. Либо, водитель рассчитывает, что вы отправите вызов ему на брелок сигнализации. Для этого достаточно постучать по стойке кузова (без фанатизма!) рядом с лобовым стеклом. У владельца зазвенит брелок, и он поймет, что нужно отогнать машину.
Звонок в полицию
Стук по стеклу не сработал, контактов нет, пара пинков по колесам тоже ни к чему не привели. Не надо тратить свое время на ожидание водителя машины, некоторые не возвращаются часами. Просто звоните по номеру 112, вам нужна дежурная часть ГИБДД.
Далее спокойно и настойчиво изложите суть проблемы – транспорт заблокирован, вызвать водителя своими силами не удалось, вы очень спешите и не имеете возможности перемещаться на чем-то, кроме своего автомобиля. Вам также придется предоставить информацию о себе и сообщить госномер машины, перегородившей вам выезд.
Сотрудники ГИБДД по своей базе найдут контакты владельца машины и попытаются с ним связаться. Если это не удастся, то они направят к вам служебный эвакуатор, который перевезет машину нарушителя на штрафстоянку. Кстати, об этом стоит помнить – нарушение правил парковки грозит штрафом от 500 рублей по ст. 12.19 КоАП. Плюс стоимость эвакуации.
Обязательно зафиксируйте факт нарушения
После обращения в ГИБДД обязательно зафиксируйте факт нарушения – снимите видео или сделайте несколько фото с временными отметками. Если пока вы ждете эвакуатор владелец машины объявится и переставит ее, у вас должны быть доказательства, что вызов не был ложным. Кроме того, всегда стоит повторно набрать 112 и сообщить оператору, что проблема решилась, и вызов эвакуатора можно отменить.
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