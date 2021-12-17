Что делать, если у автомобиля отказали тормоза: мнение советского автогонщика
Известный советский гонщик, чемпион СССР, тренер и автор книг по безопасному вождению Михаил Горбачев рассказал в интервью агентству «Прайм», как действовать в случае полного отказа тормозов. Такое может произойти, если автомобиль долго не обслуживался. Главное тут – не паниковать. «Самый лучший вариант – это касательный способ торможения. Если на дороге стоят отбойники, то можно притереться к отбойникам боковиной автомобиля или, к примеру, к автобусу». Зимой затормозить еще проще – надо съехать в сугроб, но желательно не под острым углом, иначе машина может перевернуться.
Второй способ – торможение вращением, если для этого достаточно свободного места. Надо дернуть ручник при повернутых колесах, и машина вращением остановится быстрее, чем если просто «втыкать» понижающие передачи. Однако такой вариант подходит только для каскадеров, простым автомобилистам лучше даже не пробовать.
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