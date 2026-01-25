Сосед, трактор или случайность — кто ответит за царапины на авто

25 января 2026, 10:14
Что делать, если вашу машину поцарапали на парковке зимой в снегопад
Снежная зима принесла новые проблемы для автовладельцев. Повреждения на парковках стали обычным делом. Не всегда виновник остается на месте. Как действовать, чтобы не остаться без компенсации?
Январские снегопады в 2026 году буквально парализовали дворы российских городов. Сугробы, узкие проезды, припаркованные впритык автомобили - все это создало идеальные условия для неприятных сюрпризов. Водители все чаще сталкиваются с тем, что их машины получают царапины или вмятины прямо на стоянке. Причины разные: кто-то не рассчитал габариты, кто-то спешил, а иногда виновата коммунальная техника. Как сообщает «Российская газета», разобраться в такой ситуации бывает непросто, но шансы на компенсацию есть.
Любое повреждение, нанесенное другому автомобилю, даже если это просто царапина от двери, по закону считается дорожно-транспортным происшествием. Виновник не имеет права уезжать с места - даже если он оставил записку с номером телефона, это все равно нарушение. Но на практике многие предпочитают скрыться, особенно если ущерб кажется незначительным.
Если вы обнаружили царапину или вмятину на своем авто, а виновника рядом нет, действовать нужно быстро. Сначала зафиксируйте все на фото: общий вид машины, детали повреждений, окружающую обстановку. Затем вызывайте ГИБДД - инспекторы оформят происшествие как ДТП. Это важно: без официального протокола страховая компания не примет заявление по ОСАГО. Не лишним будет обратиться в управляющую компанию за видеозаписями с камер, а также попросить соседей поделиться кадрами с видеорегистраторов. Иногда помогают и объявления в чатах дома или района - очевидцы могут откликнуться неожиданно быстро.
Если виновник все же остался на месте или вышел на связь, порядок действий проще. Проверьте, есть ли у него действующий полис ОСАГО. Сделайте фотографии положения машин и всех повреждений. Далее - вызовите ГИБДД или оформите европротокол, если в аварии участвовали только два авто и никто не пострадал. Соберите документы: паспорта, права, СТС или ПТС, протокол или европротокол. Передайте их в страховую и предоставьте машину на осмотр. Важно: не начинайте ремонт до решения страховщика, иначе компенсацию могут не выплатить.
По ОСАГО можно рассчитывать на выплату до 400 тысяч рублей. Если у виновника нет страховки, придется договариваться напрямую или обращаться в суд. Это долгий и нервный путь, но иногда другого выхода нет.
Отдельная история - повреждения от снегоуборочной техники. Тракторы и спецмашины зимой становятся частыми «гостями» дворов, и не всегда их маневры проходят без последствий. Если ваш автомобиль задел ковш или из-под щетки прилетел ледяной кусок, это тоже считается ДТП. Главное - собрать доказательства: фото, видео, показания свидетелей. Тогда можно требовать компенсацию с коммунальной службы, вплоть до суда. Но если доказательств нет, шансы минимальны. В таких случаях спасает только каско - по нему ущерб возмещают даже без установления виновника.
Зимние парковки - настоящая зона риска. Водителям стоит быть особенно внимательными, не оставлять машину вблизи проездов для техники и всегда фиксировать любые повреждения. Чем быстрее вы начнете действовать, тем выше шанс вернуть потраченные на ремонт деньги. А иногда - и найти того самого «невидимку», который поцарапал вашу машину и скрылся в снежной круговерти.
