Сосед, трактор или случайность — кто ответит за царапины на авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 января 2026, 10:14

Что делать, если вашу машину поцарапали на парковке зимой в снегопад

Что делать, если вашу машину поцарапали на парковке зимой в снегопад

Сосед, трактор или случайность — кто ответит за царапины на авто

Что делать, если вашу машину поцарапали на парковке зимой в снегопад

Снежная зима принесла новые проблемы для автовладельцев. Повреждения на парковках стали обычным делом. Не всегда виновник остается на месте. Как действовать, чтобы не остаться без компенсации?

Снежная зима принесла новые проблемы для автовладельцев. Повреждения на парковках стали обычным делом. Не всегда виновник остается на месте. Как действовать, чтобы не остаться без компенсации?

Январские снегопады в 2026 году буквально парализовали дворы российских городов. Сугробы, узкие проезды, припаркованные впритык автомобили - все это создало идеальные условия для неприятных сюрпризов. Водители все чаще сталкиваются с тем, что их машины получают царапины или вмятины прямо на стоянке. Причины разные: кто-то не рассчитал габариты, кто-то спешил, а иногда виновата коммунальная техника. Как сообщает «Российская газета», разобраться в такой ситуации бывает непросто, но шансы на компенсацию есть.

Любое повреждение, нанесенное другому автомобилю, даже если это просто царапина от двери, по закону считается дорожно-транспортным происшествием. Виновник не имеет права уезжать с места - даже если он оставил записку с номером телефона, это все равно нарушение. Но на практике многие предпочитают скрыться, особенно если ущерб кажется незначительным.

Если вы обнаружили царапину или вмятину на своем авто, а виновника рядом нет, действовать нужно быстро. Сначала зафиксируйте все на фото: общий вид машины, детали повреждений, окружающую обстановку. Затем вызывайте ГИБДД - инспекторы оформят происшествие как ДТП. Это важно: без официального протокола страховая компания не примет заявление по ОСАГО. Не лишним будет обратиться в управляющую компанию за видеозаписями с камер, а также попросить соседей поделиться кадрами с видеорегистраторов. Иногда помогают и объявления в чатах дома или района - очевидцы могут откликнуться неожиданно быстро.

Если виновник все же остался на месте или вышел на связь, порядок действий проще. Проверьте, есть ли у него действующий полис ОСАГО. Сделайте фотографии положения машин и всех повреждений. Далее - вызовите ГИБДД или оформите европротокол, если в аварии участвовали только два авто и никто не пострадал. Соберите документы: паспорта, права, СТС или ПТС, протокол или европротокол. Передайте их в страховую и предоставьте машину на осмотр. Важно: не начинайте ремонт до решения страховщика, иначе компенсацию могут не выплатить.

По ОСАГО можно рассчитывать на выплату до 400 тысяч рублей. Если у виновника нет страховки, придется договариваться напрямую или обращаться в суд. Это долгий и нервный путь, но иногда другого выхода нет.

Отдельная история - повреждения от снегоуборочной техники. Тракторы и спецмашины зимой становятся частыми «гостями» дворов, и не всегда их маневры проходят без последствий. Если ваш автомобиль задел ковш или из-под щетки прилетел ледяной кусок, это тоже считается ДТП. Главное - собрать доказательства: фото, видео, показания свидетелей. Тогда можно требовать компенсацию с коммунальной службы, вплоть до суда. Но если доказательств нет, шансы минимальны. В таких случаях спасает только каско - по нему ущерб возмещают даже без установления виновника.

Зимние парковки - настоящая зона риска. Водителям стоит быть особенно внимательными, не оставлять машину вблизи проездов для техники и всегда фиксировать любые повреждения. Чем быстрее вы начнете действовать, тем выше шанс вернуть потраченные на ремонт деньги. А иногда - и найти того самого «невидимку», который поцарапал вашу машину и скрылся в снежной круговерти.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Свердловская область Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться