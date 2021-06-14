Что делать, если во дворе стоит автохлам? Власти дали инструкцию
Надо отметить, что далеко не каждый автомобиль можно признать брошенным. Даже если он ржавый или без колес, то это не означает, что собственника больше не интересует судьба транспортного средства. По правилам, автомобиль признается бесхозным если:
- собственник отсутствует или он отказался от автомобиля;
- автомобиль поврежден и восстановление его невозможно;
- автомобиль разукомплектован – у него нет колес, стекол, дверей и прочих крупных кузовных деталей;
- отсутствуют государственные номера.
Последнее крайне важно: если есть номера, то только владелец может ее куда-то перемещать.
Главное управление региональной безопасности Московской области опубликовало схему, по которой надо действовать при желании избавиться от автохлама.
1. В местную администрацию, где обнаружен «автохлам», необходимо сообщить о том, что во дворе стоит бесхозный автомобиль. Заявление может подать, как управляющая организация, так и житель дома, во дворе которого находится такой автомобиль.
Сделать это можно несколькими способами:
- заказным письмом;
- с помощью формы подачи обращений через интернет на сайте администрации муниципалитета;
- обратиться лично с заявлением.
В своем письменном обращении необходимо указать место нахождения автомобиля, его государственный номер, отметить если госномер отсутствует, марку и модель, цвет, прочие признаки. В заявлении отмечается также и период, на протяжении которого не производится эксплуатации транспортного средства. Полезным приложением будет фотография машины – она поможет быстрее отыскать объект.
2. В администрации существует специальная комиссия, которая выезжает на место и определяет, действительно ли автомобиль брошен.
3. Комиссия принимает необходимые меры по установлению собственника брошенного транспортного средства, взаимодействуя с органами ГИБДД МВД России. Если удается идентифицировать личность владельца, собственнику направляется требование о перемещении автомобиля с общественной парковки либо приведении автомобиля в надлежащее состояние.
4. Если собственник не найдётся, инициируется обращение в суд для признания транспортного средства бесхозяйной вещью с последующей передачей в муниципальную собственность городского округа. После решения суда, комиссия принимает решение о принудительном перемещении автомобиля с применение спецтехники на специализированную стоянку.
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