Что делать, если во время свадьбы отключили свет, а рядом есть мощный внедорожник
Гибридный пикап Ford F-150 действительно спас свадьбу во время отключения электроэнергии. Праздник проходил поздно вечером на открытом воздухе в Мичигане на прошлой неделе.
На свадьбе оказалась семейная пара инженеров Хариш Тирувенгадам и Света Шайлендра. Мероприятие проходило в Фармингтон-Хиллз, его пришлось отложить на пару часов из-за сильных штормов, прошедших через этот район, когда около 22:00 отключилось электричество.
«Все шло хорошо, это была отличная вечеринка, и внезапно произошло отключение электроэнергии», - сказал Тирувенгадам Fox News Autos.
После того, как гости поняли, что это больше, чем просто сработавший автоматический выключатель, Тирувенгадам вспомнил про припаркованный F-150 PowerBoost, который может работать как генератор мощностью 7,2 киловатт. Хариш Тирувенгадам собрал все удлинители, чтобы подключить свет и музыку, воткнул их в розетку и веселье продолжилось.
Генератор может работать на полной мощности до 32 часов при полном баке бензина. Многие из гостей собрались вокруг грузовика, который не производил большого шума, как резервные генераторы в соседних домах.
F-150 PowerBoost не в первый раз приходит на помощь в подобной ситуации. Вскоре после того, как пикап поступил в продажу, появился вирусный ролик в котором F-150 использовался в качестве генератора во время отключений электроэнергии в Техасе.
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