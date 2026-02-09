Как правильно действовать на месте ДТП чтобы не навредить пострадавшим и не нарушить закон

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 08:24

Вышло исследование: большинство водителей не знают, как грамотно оказать первую помощь на дороге. Какие ошибки могут стоить жизни, что делать в критической ситуации и как не попасть под статью - объясняем на реальных примерах. Это важно знать каждому автомобилисту.

В России ежегодно фиксируются тысячи аварий, и именно от первых минут после ДТП часто зависит жизнь пострадавших. Для водителей и пассажиров важно не только не растеряться, но и действовать по четкому алгоритму: от правильных шагов зависит не только здоровье, но и юридическая безопасность самого помощника. В условиях, когда счет идет на секунды, знание базовых правил первой помощи становится не просто полезным, а жизненно необходимым навыком. Редакция 110km.ru поговорила с экспертами по безопасности дорожного движения и назвала главные шаги, которые следует предпринять после ДТП.

Первое, что должен сделать любой участник или свидетель аварии - обеспечить безопасность на месте происшествия. Это не только забота о себе, но и о других участниках движения. Включите аварийную сигнализацию, наденьте светоотражающий жилет, а пассажирам предложите выйти только со стороны, противоположной движению. Не забывайте: даже если вы не медик, ваша задача - не усугубить ситуацию.

Далее - выставьте знак аварийной остановки на достаточном расстоянии от места ДТП. На трассе двигайтесь только за ограждением или по самому краю обочины, держа в руках разложенный знак. Это позволит предупредить других водителей и избежать новых столкновений. Не пытайтесь резко тормозить или сдавать назад на скоростных участках - такие действия могут привести к дополнительным авариям.

Если в машине есть пострадавшие, оцените обстановку: есть ли угроза взрыва, пожара или другого риска? Если да - действуйте быстро, но без паники. Для эвакуации используйте так называемый «захват спасателей»: аккуратно поверните пострадавшего спиной к себе, просуньте руки под его подмышки и захватите предплечья. Важно убедиться, что ноги не зажаты, а голова не находится между панелью и телом. Только после этого можно осторожно вытянуть человека из салона. Не забудьте вызвать скорую помощь: сообщите точное место, количество пострадавших и характер травм. Чем быстрее приедут медики, тем выше шансы на благоприятный исход.

В критической ситуации важно помнить: не нужно геройствовать и рисковать собственной жизнью. Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь вызовом экстренных служб и обеспечением безопасности на месте. Но даже минимальные действия - выставить знак, надеть жилет, вызвать скорую - могут спасти чью-то жизнь.

