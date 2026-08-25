Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 12:04

Что делать при угрозе лобового столкновения на трассе - советы эксперта

Что делать при угрозе лобового столкновения на трассе - советы эксперта

Как верно поступить, если на вас в лоб вылетела встречка: золотое правило для водителя, которое спасет жизнь

Что делать при угрозе лобового столкновения на трассе - советы эксперта

В критической ситуации на дороге, правильные действия водителя могут спасти жизнь. Эксперты подчеркивают: при угрозе лобового столкновения важно не поддаваться панике и действовать по четкому алгоритму. Разбираемся, какие ошибки чаще всего совершают водители и как их избежать.

В критической ситуации на дороге, правильные действия водителя могут спасти жизнь. Эксперты подчеркивают: при угрозе лобового столкновения важно не поддаваться панике и действовать по четкому алгоритму. Разбираемся, какие ошибки чаще всего совершают водители и как их избежать.

Ситуация, когда со встречной полосы внезапно вылетает автомобиль, требует от водителя мгновенной и точной реакции. Ошибка в такие секунды может стоить слишком дорого. По статистике, лобовые аварии приводят к одним из самых тяжелых ДТП, а последствия при скорости 90 км/ч часто бывают фатальными.

Главное - не стараться резко уйти от удара, максимально снизить скорость, сохранив прямолинейное движение. Инстинкт подсказывает, например, крутить руль, но именно это часто приводит к еще более опасным последствиям - оба водителя могут постоянно отходить в сторону, и аварии не избежать.

Правильный порядок действий включает резкое торможение по прямой, включение аварийной сигнализации и подачу звукового сигнала. Если столкновение становится неизбежным, смещение руля вправо - но только после оценки состояния обочины и дорожной обстановки. Резкие движения категорически не рекомендуются: они могут привести к потере управления или опрокидыванию автомобиля.

Частая ошибка — выкрутить руль в последний момент. Это может закончиться выездом на встречную полосу или даже переворотом машины. Важно помнить: даже снижение скорости на 20–30 км/ч перед ударом значительно снижает тяжесть последствий. Такой подход утвердился и стал зарубежным правилом: в Европе и США водители учатся в первую очередь, тормозить, а не маневрировать.

Для российских дорог эти рекомендации особенно актуальны из-за частых случаев выезда автомобилей на встречную полосу и сложных погодных условий. Важно держать автомобиль под контролем, не терять самообладания и соблюдать простые, но важные правила. 

Современные системы автомобиля, такие как ABS и электронные помощники, могут повышать уровень безопасности, но никакая техника не заменяет внимательность и правильные действия водителя. Соблюдение простых правил и знание алгоритма поведения в критической ситуации – залог безопасности на дороге.

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