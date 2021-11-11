Что делать при утере ПТС?
Что считается утерей
Независимо от причин, приведших к потере ПТС – кража документов, порча, или банальная потеря – ПТС считается утерянным и подлежит восстановлению.
Другим вариантом, когда производится выдача нового ПТС, будет случай, когда в старом закончилось место. В документе всего 6 срок, а это значит, что, например, на 7 продаже будет выдан новый ПТС. Также замена возможна если хозяин у машины один, но он долго ею владеет и часто меняет место регистрации или номерные знаки автомобиля.
Кстати, обычно в дубликате ПТС указывается причина замены.
Куда обращаться за новым ПТС
В настоящее время можно восстановить потерянный ПТС тремя способами: личным обращением в МРЭО ГИБДД, через сайт ГИБДД, через Госуслуги. Независимо от выбора способа подачи заявления на восстановление, вам все равно придется лично посетить отделение ГИБДД, для получения нового документа.
Чтобы восстановить ПТС потребуются:
- Заявление на восстановление;
- Паспорт собственника или обращающегося за восстановлением утерянного ПТС;
- Если вы не являетесь собственником, вам потребуется также нотариально заверенная доверенность от собственника ТС;
- Квитанция об уплате госпошлины.
У восстановления ПТС через портал Госуслуги есть одно преимущество – скидка в размере 30% на госпошлину. Сейчас сумма пошлины за восстановление ПТС составляет 800 рублей, если вы все будете оформлять через Госуслуги, то заплатите только 560 рублей. Кроме того, вы сможете выбрать удобный день и время посещения отделения ГИБДД, и записаться на прием без очереди.
Что не имеют право требовать при восстановлении ПТС
Согласно приказу №605 о предоставлении услуги регистрации ТС, вы обязаны предоставить для восстановления ПТС только выше указанный пакет документов. С вас не имеют права требовать предъявления действующего полиса ОСАГO, согласно пункту 15 этого приказа.
Также, согласно 57 пункту приказа, вас не могут заставить проходить осмотр ТС, поскольку законом предполагается прохождение этой процедуры только в случае смены собственника, регистрации официальных изменений в конструкции автомобиля, и некоторых других, не имеющих отношения к восстановлению ПТС.
Водительские права также не требуются, для получения дубликата ПТС, поскольку у вас их может вовсе не быть, либо вы продаете машину после лишения прав.
Есть ли штрафы, и что еще придется оплатить?
Единственной законной платой за восстановление ПТС является госпошлина. Штрафов за утерю или порчу паспорта ТС не существует, также не существует никаких штрафных санкций за управление машиной, у которой нет ПТС.
Несмотря на попытки сотрудников ГИБДД потребовать от вас уплату всех ранее полученных штрафов, при обращении за восстановлением ПТС, это является незаконным. Если в отделении ГИБДД вам предъявили такое требование, смело ссылайтесь на указание №13/5-77 «О недопустимости требования уплаты штрафов» от 20 апреля 2009 года.
Что делать, если ПТС нашелся после получения нового?
После получения дубликата, оригинал ПТС становится недействительным. Поэтому хотя его наличие и считается более выгодным при продаже машины, пользы от него не будет. При желании можете его сохранить, главное не пытайтесь использовать при продаже машины.
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