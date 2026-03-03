Требования знаков приоритета: Действуют ли они, когда вокруг нет машин

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 07:39

Следует ли соблюдать дорожные знаки на пустом перекрестке: разбор спорной ситуации

Следует ли соблюдать дорожные знаки на пустом перекрестке: разбор спорной ситуации

Требования знаков приоритета: Действуют ли они, когда вокруг нет машин

Следует ли соблюдать дорожные знаки на пустом перекрестке: разбор спорной ситуации

Многие водители сталкиваются с вопросом: стоит ли строго соблюдать требования знаков, если на перекрестке нет других участников движения? Разбираемся, как трактовать правила в подобных случаях и почему это важно для безопасности и юридической чистоты.

Многие водители сталкиваются с вопросом: стоит ли строго соблюдать требования знаков, если на перекрестке нет других участников движения? Разбираемся, как трактовать правила в подобных случаях и почему это важно для безопасности и юридической чистоты.

Вопрос о необходимости следовать дорожным знакам на перекрестке, когда вокруг нет ни одной машины, кажется на первый взгляд простым. Однако именно такие ситуации часто становятся причиной споров между водителями и инспекторами, а иногда и поводом для штрафов. Почему же так важно соблюдать требования ПДД даже в условиях, когда, казалось бы, ничто не мешает проехать без остановки?

Суть проблемы заключается в том, что многие автолюбители воспринимают любые знаки как условные, особенно если на дороге пусто. Например, знак «Стоп» или требование уступить дорогу могут казаться излишними, если на перекрестке нет ни одной машины. Но правила дорожного движения написаны не для того, чтобы их нарушать по собственному усмотрению, а для обеспечения безопасности на дорогах.

Если водитель решит проигнорировать знак, ссылаясь на отсутствие других автомобилей, он рискует не только получить штраф, но и создать опасную ситуацию. Ведь даже если кажется, что перекресток пуст, всегда есть вероятность появления движения с другой стороны, которое может быть не видно из-за погодных условий или иных факторов. Кроме того, инспектор ГИБДД не будет разбираться в мотивах водителя - нарушение есть нарушение.

В приведенном примере встречаются случаи, когда водители обосновывают несоблюдение требований знаком тем, что «никому не мешали». Однако такая позиция не выдерживает критики: ПДД не предусматривает исключений для пустых перекрестков. Даже если траектории автомобилей не пересекаются, необходимость соблюдения требований сохраняется. Это касается и легковых, и грузовых автомобилей, независимо от времени суток и ограниченности движения.

Особое внимание стоит уделить знакам приоритета - «Главная дорога», «Уступи дорога», «Движение без остановки запрещено». Их игнорирование может привести к аварийным ситуациям, особенно если в неожиданный момент появится другой автомобиль. 

Таким образом, даже если кажется, что на перекрестке никого нет, водитель обязан соблюдать все требования дорожных знаков. Это не только требование закона, но и элементарная мера безопасности, которая однажды может спасти жизнь. Вопросы о соблюдении таких правил лучше оставить для обсуждения, а не решать их самостоятельно на дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Пермский край Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться