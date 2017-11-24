Что делать в дороге при признаках обморожения
Под этим понятием «обморожение» скрывается повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. При обморожении, как известно, сильнее всего страдают уши, нос и конечности. Вначале появляется чувство холода, затем онемение, при котором исчезает болевая, а потом и тактильная чувствительность. Дальнейшее воздействие на ткани низкой температуры становится малозаметным.
С точки зрения тяжести и глубины поражения обморожения различаются на четыре вида. Установить степень каждого можно лишь после отогревания пострадавшего, а в некоторых случаях – лишь через несколько дней.
Обморожение первой степени. Характеризуется таким поражением кожного покрова, при котором расстройства кровообращения носят обратимый характер. При этом кожа начинает бледнеть и слегка отекать, ее чувствительность резко снижается или полностью исчезает.
Во время отогревания кожа принимает сине-багровый оттенок, отечность увеличивается и возникают тупые боли. Воспаление может держаться несколько дней подряд, после чего проходит. Не исключены последующие шелушения кожи и зуд. К большому сожалению, обморожение не проходит даром – это место часто остается крайне чувствительным к холоду.
Чувствительность и кровообращение кожи в обмороженных местах восстанавливаются медленно и сопровождаются сильными болями. У пострадавшего также повышается температура, появляются озноб, бессонница и плохой аппетит. Если в обмороженное место не попала инфекция, то примерно через две недели-месяц происходит постепенное отторжение отмерших слоев кожи без образования рубцов. Правда, кожа в этом месте длительное время остается синюшной, с пониженной степенью чувствительности.
Обморожение третьей степени. При нем имеет место нарушение кровообращения, которое приводит к отмиранию всех слоев кожи и мягких тканей на различную глубину. Она (глубина), в свою очередь, выявляется постепенно.
Так, в первые дни появляются пузыри, заполненные темно-красной жидкостью. Вокруг обмороженного участка развивается воспалительный вал. Через 3-5 дней развивается влажная гангрена, говорящая о повреждении более глубоких слоев тканей. Ткани полностью теряют чувствительность, при этом больные страдают от мучительных болей. Появляется озноб и полная апатия ко всему окружающему, значительно ухудшается самочувствие человека.
Граница повреждения выявляется медленно – отчетливая линия проявляется лишь через 10-17 дней. Пораженное место быстро чернеет и начинает сохнуть. Процесс отторжения отмершей конечности длится 1,5-2 месяца, заживление ран идет медленно и вяло. В этот период резко ухудшается общее состояние, появляются дистрофические изменения в миокарде, почках и печени. Больные становятся чувствительными к различным заболеваниям.
При определении у пострадавшего симптомов обморожения необходимо, в первую очередь, перевести человека в теплое помещение. После этого надо согреть отмороженную часть тела и восстановить в ней кровообращение. Наиболее эффективно и безопасно это можно сделать с помощью теплых ванн. За 20-30 минут температуру воды постепенно увеличивают от 20 до 40 градусов. При этом конечность осторожно и тщательно отмывают от загрязнений мылом.
После согревания поврежденные участки рекомендуется высушить, закрыть стерильной повязкой и укутать. А вот что нежелательно делать, так это смазывать данные участки жиром и всевозможными мазями, растирать снегом. Подобные операции могут вызвать усиление охлаждения, льдинки легко поранят кожу, и в ранки может попасть нежелательная инфекция.
Чтобы как можно оперативнее восстановить нарушенное кровообращение в отмороженной части тела, ее в течение нескольких минут можно слегка поглаживать легкими движениями. При желании можно дать пострадавшему горячий кофе или чай.
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