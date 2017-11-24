24 ноября 2017, 11:59

Что делать в дороге при признаках обморожения

По мере того, как ноябрьский столбик термометра опускается все ниже и ниже, актуальность приобретает вопрос оказания первой медицинской помощи при обморожениях.
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  Что делать в дороге при признаках обморожения Что делать в дороге при признаках обморожения Что делать в дороге при признаках обморожения Что делать в дороге при признаках обморожения Что делать в дороге при признаках обморожения Что делать в дороге при признаках обморожения
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Трасса «Колыма» пролегает по территории Магаданской области и Якутии. В зимнее время года здесь не редки экстремально низкие отметки температуры. По этой причине здесь реализуется проект по установке стационарных пунктов связи. Такой пункт представляет себой теплое помещение. Он оборудован системой автономного электропитания и внутреннего обогрева. При отсутствии сигнала мобильных сетей, в радиусе 200 метров от пункта есть возможность воспользоваться мобильным телефоном. Есть связь с оперативным дежурным магаданского Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Нужно только нажать кнопку и дежурный выйдет на связь. В случае необходимости дежурный сможет дистанционно разблокировать входную дверь пункта, и пострадавшие войдут внутрь и смогут дождаться помощи при комфортной температуре.
Все мы прекрасно помним, как мерзли водители позапрошлой зимой на заснеженных просторах Оренбуржья, а нынче вот на Дальнем Востоке региональное МЧС реализует проект по установке на малозаселенных отрезках трассы «Колыма» специальных пунктов помощи, оборудованных системой автономного электропитания и внутреннего обогрева, где автопутешественники смогут, что называется, прийти в себя от лютых морозов. Страна огромная, и в некоторых климатических поясах наша информация может оказаться как нельзя кстати.

Под этим понятием «обморожение» скрывается повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. При обморожении, как известно, сильнее всего страдают уши, нос и конечности. Вначале появляется чувство холода, затем онемение, при котором исчезает болевая, а потом и тактильная чувствительность. Дальнейшее воздействие на ткани низкой температуры становится малозаметным.

С точки зрения тяжести и глубины поражения обморожения различаются на четыре вида. Установить степень каждого можно лишь после отогревания пострадавшего, а в некоторых случаях – лишь через несколько дней.

Обморожение первой степени. Характеризуется таким поражением кожного покрова, при котором расстройства кровообращения носят обратимый характер. При этом кожа начинает бледнеть и слегка отекать, ее чувствительность резко снижается или полностью исчезает.

Во время отогревания кожа принимает сине-багровый оттенок, отечность увеличивается и возникают тупые боли. Воспаление может держаться несколько дней подряд, после чего проходит. Не исключены последующие шелушения кожи и зуд. К большому сожалению, обморожение не проходит даром – это место часто остается крайне чувствительным к холоду.

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Обморожение второй степени. При нем налицо отмирание поверхностных слоев кожи. По мере того, как происходит отогревание, кожный покров начинает терять свой бледный вид и приобретает багрово-синюшный оттенок. Одновременно развивается отек тканей, который распространяется за пределы зоны обморожения. На коже образуются пузыри, заполненные беловатые жидкостью.

Чувствительность и кровообращение кожи в обмороженных местах восстанавливаются медленно и сопровождаются сильными болями. У пострадавшего также повышается температура, появляются озноб, бессонница и плохой аппетит. Если в обмороженное место не попала инфекция, то примерно через две недели-месяц происходит постепенное отторжение отмерших слоев кожи без образования рубцов. Правда, кожа в этом месте длительное время остается синюшной, с пониженной степенью чувствительности.

Обморожение третьей степени. При нем имеет место нарушение кровообращения, которое приводит к отмиранию всех слоев кожи и мягких тканей на различную глубину. Она (глубина), в свою очередь, выявляется постепенно.

Так, в первые дни появляются пузыри, заполненные темно-красной жидкостью. Вокруг обмороженного участка развивается воспалительный вал. Через 3-5 дней развивается влажная гангрена, говорящая о повреждении более глубоких слоев тканей. Ткани полностью теряют чувствительность, при этом больные страдают от мучительных болей. Появляется озноб и полная апатия ко всему окружающему, значительно ухудшается самочувствие человека.

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Обморожение четвертой степени. Характеризуется отмиранием всех слоев тканей, в том числе и кости. При такой глубине поражения зачастую не удается отогреть поврежденную часть тела – она остается холодной и абсолютно не чувствительной. Кожа довольно быстро покрывается пузырями, заполненными черной жидкостью.

Граница повреждения выявляется медленно – отчетливая линия проявляется лишь через 10-17 дней. Пораженное место быстро чернеет и начинает сохнуть. Процесс отторжения отмершей конечности длится 1,5-2 месяца, заживление ран идет медленно и вяло. В этот период резко ухудшается общее состояние, появляются дистрофические изменения в миокарде, почках и печени. Больные становятся чувствительными к различным заболеваниям.

При определении у пострадавшего симптомов обморожения необходимо, в первую очередь, перевести человека в теплое помещение. После этого надо согреть отмороженную часть тела и восстановить в ней кровообращение. Наиболее эффективно и безопасно это можно сделать с помощью теплых ванн. За 20-30 минут температуру воды постепенно увеличивают от 20 до 40 градусов. При этом конечность осторожно и тщательно отмывают от загрязнений мылом.    

После согревания поврежденные участки рекомендуется высушить, закрыть стерильной повязкой и укутать. А вот что нежелательно делать, так это смазывать данные участки жиром и всевозможными мазями, растирать снегом. Подобные операции могут вызвать усиление охлаждения, льдинки легко поранят кожу, и в ранки может попасть нежелательная инфекция.

Чтобы как можно оперативнее восстановить нарушенное кровообращение в отмороженной части тела, ее в течение нескольких минут можно слегка поглаживать легкими движениями. При желании можно дать пострадавшему горячий кофе или чай.

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Что делать в дороге при признаках обморожения
{{photo_text_107}} Все мы прекрасно помним, как мерзли водители позапрошлой зимой на заснеженных просторах Оренбуржья, а нынче вот на Дальнем Востоке региональное МЧС реализует проект по установке на малозаселенных отрезках трассы «Колыма» специальных пунктов помощи, оборудованных системой автономного электропитания и внутреннего обогрева, где автопутешественники смогут, что называется, прийти в себя от лютых морозов. Страна огромная, и в некоторых климатических поясах наша информация может оказаться как нельзя кстати. Под этим понятием «обморожение» скрывается повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. При обморожении, как известно, сильнее всего страдают уши, нос и конечности. Вначале появляется чувство холода, затем онемение, при котором исчезает болевая, а потом и тактильная чувствительность. Дальнейшее воздействие на ткани низкой температуры становится малозаметным. С точки зрения тяжести и глубины поражения обморожения различаются на четыре вида. Установить степень каждого можно лишь после отогревания пострадавшего, а в некоторых случаях – лишь через несколько дней.Обморожение первой степени. Характеризуется таким поражением кожного покрова, при котором расстройства кровообращения носят обратимый характер. При этом кожа начинает бледнеть и слегка отекать, ее чувствительность резко снижается или полностью исчезает. Во время отогревания кожа принимает сине-багровый оттенок, отечность увеличивается и возникают тупые боли. Воспаление может держаться несколько дней подряд, после чего проходит. Не исключены последующие шелушения кожи и зуд. К большому сожалению, обморожение не проходит даром – это место часто остается крайне чувствительным к холоду.{{material_121449}} Обморожение второй степени. При нем налицо отмирание поверхностных слоев кожи. По мере того, как происходит отогревание, кожный покров начинает терять свой бледный вид и приобретает багрово-синюшный оттенок. Одновременно развивается отек тканей, который распространяется за пределы зоны обморожения. На коже образуются пузыри, заполненные беловатые жидкостью.Чувствительность и кровообращение кожи в обмороженных местах восстанавливаются медленно и сопровождаются сильными болями. У пострадавшего также повышается температура, появляются озноб, бессонница и плохой аппетит. Если в обмороженное место не попала инфекция, то примерно через две недели-месяц происходит постепенное отторжение отмерших слоев кожи без образования рубцов. Правда, кожа в этом месте длительное время остается синюшной, с пониженной степенью чувствительности. Обморожение третьей степени. При нем имеет место нарушение кровообращения, которое приводит к отмиранию всех слоев кожи и мягких тканей на различную глубину. Она (глубина), в свою очередь, выявляется постепенно. Так, в первые дни появляются пузыри, заполненные темно-красной жидкостью. Вокруг обмороженного участка развивается воспалительный вал. Через 3-5 дней развивается влажная гангрена, говорящая о повреждении более глубоких слоев тканей. Ткани полностью теряют чувствительность, при этом больные страдают от мучительных болей. Появляется озноб и полная апатия ко всему окружающему, значительно ухудшается самочувствие человека.{{material_121772}} Обморожение четвертой степени. Характеризуется отмиранием всех слоев тканей, в том числе и кости. При такой глубине поражения зачастую не удается отогреть поврежденную часть тела – она остается холодной и абсолютно не чувствительной. Кожа довольно быстро покрывается пузырями, заполненными черной жидкостью. Граница повреждения выявляется медленно – отчетливая линия проявляется лишь через 10-17 дней. Пораженное место быстро чернеет и начинает сохнуть. Процесс отторжения отмершей конечности длится 1,5-2 месяца, заживление ран идет медленно и вяло. В этот период резко ухудшается общее состояние, появляются дистрофические изменения в миокарде, почках и печени. Больные становятся чувствительными к различным заболеваниям. При определении у пострадавшего симптомов обморожения необходимо, в первую очередь, перевести человека в теплое помещение. После этого надо согреть отмороженную часть тела и восстановить в ней кровообращение. Наиболее эффективно и безопасно это можно сделать с помощью теплых ванн. За 20-30 минут температуру воды постепенно увеличивают от 20 до 40 градусов. При этом конечность осторожно и тщательно отмывают от загрязнений мылом.    После согревания поврежденные участки рекомендуется высушить, закрыть стерильной повязкой и укутать. А вот что нежелательно делать, так это смазывать данные участки жиром и всевозможными мазями, растирать снегом. Подобные операции могут вызвать усиление охлаждения, льдинки легко поранят кожу, и в ранки может попасть нежелательная инфекция. Чтобы как можно оперативнее восстановить нарушенное кровообращение в отмороженной части тела, ее в течение нескольких минут можно слегка поглаживать легкими движениями. При желании можно дать пострадавшему горячий кофе или чай.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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