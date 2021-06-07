Что делать водителю, если он не согласен с протоколом сотрудника ГИБДД
110km.ru рассказывает, нужно ли подписывать протокол сотрудника ГИБДД, если не согласен с ним, и как зафиксировать в протоколе свое несогласие.
- Когда инспектор ГИБДД составляет протокол;
- Нужно ли обжаловать протокол;
- Подписывать ли протокол, если не согласен с ним;
- Что делать, если не согласен с протоколом.
Когда инспектор ГИБДД составляет протокол
Протокол является документом, где перечисляются обстоятельства правонарушения и которым запускается административное производство по делу.
До 2014 года протокол являлся обязательным документом, который всегда составлялся инспектором ГИБДД. Если водитель выражал несогласие с протоколом, дело отправлялось в ГИБДД для последующего разбора.
В 2014 году статья 28.6 КоАП подверглась изменениям, в соответствии с которыми порядок оформления правонарушения упростился. В 2021 году сотрудником ГИБДД выносится сразу постановление о наложении штрафа, и если водитель не согласен с ним, он может его обжаловать. И для этого инспектор составляет протокол
Есть ситуации, при которых инспектор не может выписать постановление сразу. Это может быть, когда санкции предусматривают:
- административный арест;
- лишение прав.
Тогда в обязательном порядке составляется протокол, и дело направляется в суд.
Нужно ли обжаловать протокол
Поскольку протокол не является документом, вменяющим вину водителю, обжалованию он не подлежит. Протоколом только открывается дело об административном нарушении. В нем водитель может зафиксировать свое несогласие с вменяемыми ему санкциями и изложить свою версию обстоятельств происшествия.
Если же инспектор ГИБДД отказывает вам в составлении протокола, укажите свое несогласие в любом месте постановления и напишите, что инспектор отказался составлять протокол.
Вину за водителем закрепляет постановление, и если водитель не согласен с вменяемыми ему санкциями, он имеет право их обжаловать. Постановление оспаривается вышестоящему должностному лицу ГИБДД или в территориальный суд по месту совершения правонарушения.
Подписывать ли протокол, если не согласен с ним
Даже если вы считаете назначенный вам штраф незаслуженным, протокол обязательно нужно подписать. Отсутствие вашей подписи ничего не даст, он все равно будет действительным.
Когда дело передается в суд для рассмотрения, обычной фразы «не согласен» не достаточно. Нужно подкрепить ее доводами.
Что делать, если не согласен с протоколом
В бланке протокола есть поле с объяснениями и замечаниями по содержанию документа. Там водитель должен не только выразить свое несогласие, но и обосновать его.
Когда строк в поле недостаточно для изложения ситуации, вы можете попросить у инспектора чистый лист, и написать все на нем, поставив под объяснениями свою подпись. В протоколе укажите, что обстоятельства изложены на отдельном листе, и сделайте фото прилагаемого листа и протокола, на случай, если инспектор что-то потеряет.
Вот что по этому поводу говорят юристы:
Адвокат Данила Ткаченко, г. Тверь:
– «В любом протоколе, который составляет сотрудник ГИБДД, есть специальная графа "замечания по протоколу". Большинство водителей эту графу оставляют незаполненной, и это одна из главных ошибок, которая потом влечет за собой привлечение водителя к административной ответственности. В эту графу обязательно необходимо вносить замечания относительно всех обстоятельств, которые имеют значение для оформления нарушения: сначала фактически проведен осмотр автомобиля, а потом остановлены понятые - замечание в протокол, не согласен с показаниями алкотестера - замечание в протокол, не видна разметка, а вменяется ее нарушение - замечание в протокол. Такие замечания потом позволят сформировать позицию для защиты интересов водителя в суде, или у должностного лица, которое будет рассматривать материал. Право на внесение замечаний в протокол об административном правонарушении предусмотрено ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ. Именно в связи с отсутствием замечаний на протокол судьи зачастую не признают наличие нарушений при оформлении материалов. Вместе с тем, суды ориентируются на то, что отсутствие объяснений и замечаний в том случае, когда протокол составляется в отсутствие лица и не подтверждено его направление, является существенным нарушением».
Юрист Дмитрий Науджус:
– «В протоколе можно выразить свое несогласие с ним, непосредственно написав свое несогласие в графе объяснение либо на свободном месте внизу. При этом не нужно слушать сотрудника, что якобы нельзя делать какие либо записи в протоколе. Это ложь. Если вы не согласны с протоколом, и это несогласие обосновано и подкреплено законом, то можно избежать наказания. Если протокол подписан вами правильно, в любом случае есть возможность избежать наказания, так как сотрудник мог допустить процессуальные нарушения, о которых вы не догадываетесь».
Как видите, отказываться от подписания протокола нельзя, ведь он может сыграть важную роль при разборе вашего дела об административном нарушении. При этом несогласие с протоколом нужно подкрепить объяснениями на отдельном листе или в графе «объяснения и замечания по содержанию протокола».
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