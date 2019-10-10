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10 октября 2019, 09:04

Что думает Юрий Лоза о гонках «Формулы-1»

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Фото: sochi.sutochno.ru
Известный отечественный музыкант Юрий Лоза на своей страничке в социальных сетях сам, без традиционных провокационных вопросов прессы, высказался о своем отношении к гонкам, включая «Формулу-1».
Что думает Юрий Лоза о гонках Формулы 1

Фото из открытых источников

«Реклама зазывает поехать в Сочи на этап «Формулы 1». Мол, это нельзя пропустить, ведь там «будут все-все-все». А я сижу и думаю: сколько организаторам нужно заплатить мне, чтобы я согласился выдержать несколько часов на трибуне под рёв моторов без глушителей, вдыхая запах палёной резины и выхлопных газов?

Вообще-то мне всегда было непонятно, что получают зрители, стоящие вдоль трасс различных гонок. Скажем, окоченевшие на заснеженной опушке леса и машущие флажками стремительным лыжникам, или расположившиеся на обочине велопробега, где мимо них один раз в день проносится жужжащий рой спортсменов?

Хотя... Если велопробег будет проходить летом по дорогам юга Франции, я, пожалуй, не отказался бы поболеть в какой-нибудь провинциальной «кафешке» рядом с маршрутом за бокалом хорошего вина. Мало того, мог бы сокрушённо покачать головой и сказать вслед удаляющимся спортсменам: «Да-а, не те нынче велосипедисты... вот, помню, в наше время...».

Пожалуй, подавляющему большинству читателей автомобильных новостей мнение Юрия Лозы будет, что называется, не в унисон. А кто сказал, что все человечество должно петь хором и только баритоном? Имеет, пардон, право на свой взгляд. Тем более, как сам музыкант признается: «По жизни я, скорее, скептик»...


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Что думает Юрий Лоза о гонках «Формулы-1»
«Реклама зазывает поехать в Сочи на этап «Формулы 1». Мол, это нельзя пропустить, ведь там «будут все-все-все». А я сижу и думаю: сколько организаторам нужно заплатить мне, чтобы я согласился выдержать несколько часов на трибуне под рёв моторов без глушителей, вдыхая запах палёной резины и выхлопных газов? Вообще-то мне всегда было непонятно, что получают зрители, стоящие вдоль трасс различных гонок. Скажем, окоченевшие на заснеженной опушке леса и машущие флажками стремительным лыжникам, или расположившиеся на обочине велопробега, где мимо них один раз в день проносится жужжащий рой спортсменов? Хотя... Если велопробег будет проходить летом по дорогам юга Франции, я, пожалуй, не отказался бы поболеть в какой-нибудь провинциальной «кафешке» рядом с маршрутом за бокалом хорошего вина. Мало того, мог бы сокрушённо покачать головой и сказать вслед удаляющимся спортсменам: «Да-а, не те нынче велосипедисты... вот, помню, в наше время...».Пожалуй, подавляющему большинству читателей автомобильных новостей мнение Юрия Лозы будет, что называется, не в унисон. А кто сказал, что все человечество должно петь хором и только баритоном? Имеет, пардон, право на свой взгляд. Тем более, как сам музыкант признается: «По жизни я, скорее, скептик»...
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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