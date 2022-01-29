Что думают иностранцы о лимузине Путина
Фото: autonews.ru
Другие указывали на внешнее сходство с люксовыми автомобилями британских марок: «Спереди как Rolls Royce, сзади как Bentley». Они подчеркивали, что перед русскими дизайнерами стояла непростая задача, поскольку богатые россияне привыкли ездить на роскошных европейских автомобилях. Создатели наверняка проводили фокус-группы среди потенциальных заказчиков, выясняя их предпочтения.
Россиян поздравляли с «удивительными инженерными подвигами» и выражали надежду, что «Южная Африка должна последовать этому замечательному примеру» или «чиновники Индии воодушевятся и постараются построить в сотрудничестве с Россией президентский автомобиль собственной разработки».
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