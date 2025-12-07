Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 19:58

Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам

Китайские водители раскрывают неожиданные детали о популярных моделях – стоит ли покупать?

Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.

Российские автолюбители все чаще выбирают китайские автомобили, но что о них думают сами жители Поднебесной? Мы изучили свежие отзывы владельцев Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion, чтобы понять, какие достоинства и недостатки выделяют китайцы в этих популярных моделях.

Geely Monjaro, по мнению большинства китайских водителей, считается самым надежным среди этой тройки. За первый год эксплуатации серьезные поломки случаются крайне редко. В то же время Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion демонстрируют средний уровень надежности: отдельные проблемы возникают, но массового характера они не носят.

Chery Tiggo 7 Pro часто хвалят за плавность хода и удобство управления. Водители отмечают, что автомобиль отлично подходит для городской езды и дальних поездок. Однако к минусам относят небольшой багажник, который не всегда справляется с задачами семейных поездок, а также не самую современную навигационную систему. Расход топлива составляет около 7 литров на 100 километров, что считается стандартом для этого сегмента.

Geely Monjaro выделяется мощным двигателем и отличной устойчивостью на трассе. Водители подчеркивают, что автомобиль уверенно держит дорогу даже на высоких скоростях. Однако в салоне нового Monjaro часто ощущается запах пластика, а на малых скоростях подвеска может показаться жесткой. Несмотря на эти нюансы, по части надежности Monjaro заметно опережает конкурентов.

Haval Jolion привлекает покупателей богатым оснащением и современными системами безопасности. Экономичность также входит в число сильных сторон модели. Среди недостатков чаще всего упоминают отсутствие некоторых премиальных опций в базовых версиях, но серьезных технических проблем владельцы не отмечают.

Если рассматривать общие недостатки, то чаще всего владельцы жалуются на сбои в работе электроники и отдельные вопросы по ходовой части. При этом двигатели и коробки передач у всех трех моделей работают стабильно и не вызывают нареканий. Важно помнить, что комплектации, поставляемые в Россию, могут отличаться от китайских: некоторые функции, доступные в Китае, в российских версиях отсутствуют. Поэтому перед покупкой стоит внимательно изучить список опций и технических характеристик выбранной комплектации.

Таким образом, каждый из этих автомобилей имеет свои сильные и слабые стороны. Geely Monjaro подойдет тем, кто ценит надежность и динамику, Chery Tiggo 7 Pro — для тех, кто ищет комфорт и простоту, а Haval Jolion — для поклонников современных технологий и экономичности. Выбор остается за вами, но теперь вы знаете, на что обращают внимание сами китайцы.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р), Geely Monjaro, Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
