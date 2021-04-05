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5 апреля 2021, 17:24

Что думают потребители о полноприводном «Соболе»

На своей «инстаграмной» страничке Группа ГАЗ опубликовала фотографии одного из подписчиков, который в августе прошлого года совершил на полноприводном «Соболе» путешествие из Москвы в Крым.
Фото: mag.auto.ru
Что думают потребители о полноприводном Соболе

Фото: П. Жиливостов

Автопроизводитель попросил людей поделиться мыслями и рассказать, какие дальние поездки они задумали на своем «Соболе» в ближайшее время, дескать, теплый сезон уже на носу. Однако с прямыми ответами на четко поставленную задачу как-то не заладилось. Подписчики сочли данный пост хорошим поводом поговорить непосредственно о самом автомобиле. Портал 110km.ru, как водится, подслушал.

Оставит ли в пути?

ГАЗ 2752 Соболь
От 2.8 л, 120 л.с
Новый от 100 000 до 1 525 000 Р

evgeny.lagutkin: «Когда уже новый «Соболь» появится? Долго ещё ждать»?
andrei.shamrov: «Давайте АКПП и нормальный расход топлива».
said_789789: «Мой отец купил полноприводный вариант для путешествий,и  первый вопрос к разработчикам: «Почему передний мост – не отключаемый»? Так вот из вложений - движок дизельный от Mitsubishi, раздаточная коробка от «66-го» ГАЗа, и комплект для отключения переднего моста».
vitaliy_senior_lawyer: «Погоди, дядя, у него передний как раз подключаемый, «Парт тайм».
said_789789: «Постоянный - как на «Ниве». А теперь ступицы, полуоси другие плюс хабы как на «УАЗе». Отключил, и мост вообще не крутится».
izhivi: «Раньше был «Фулл тайм». Уже лет 6 как «Парт тайм» идёт».
young_shisha_: «Ведро, а не машина. В пути оставит вас».
tviv70: «Цена уже заоблачная на него. Тоже мечтал о «Соболе», но, чувствую, что уже не по карману».
denisart888: «Когда уже «Соболь Next» с АКПП от УАЗа появится»?
alexey_simonovich: «Нечего и думать о дальних поездках, пока ГАЗ ставит под капот УМЗ».
 

ГАЗ 2752 Соболь 2.9 MT 4х4
2.9 л, 107 л.с
механика 5
130 км/ч
4810 x 2075 x 2200 мм
полный
бензин
760 000 руб
Все характеристики

artemstepannikov: «Кусок, сами знаете чего, ваш «Соболь». Приехал как-то чиниться к нам в сервис: через 20 минут на 15-градусном морозе перестал заводиться ваш китайский Common Rail, завели с горем пополам. Владелец обратился с проблемой неработающей печки. Полмашины пришлось разобрать, все разъемы электрические, без фиксаторов, провода обмотаны вокруг усилителя торпедо, это все перетрется и пыхнет. Блок управления вентилятором отопителя - просто плата, прикрученная к корпусу саморезами, без корпуса, все окислилось. Просто худший автомобиль из всех виденных в сервисе».
ponomarev3422: «Вы собираетесь вернуть сборку легковых автомобилей»?
andrey_kreitin122: «Возродите проект 3106 «Атаман»! Последний вариант был отличный, очень зря в серию его не запустили, он до сих пор актуален и нужен. Выбор доступных внедорожников у нас очень скудный, поэтому эта модель очень нужна. И «Соболь Некст» на конвейер ставьте»!
eron_plasticine_collection: «У моего дедушки есть «Газель» с квадратной решёткой. Он на ней ездит 20 лет, и ничего не заржавело и не сломалось»…

Что известно об автомобиле

7-местный полноприводный автобус «Соболь Бизнес», согласно данным официального сайта Группы ГАЗ, сегодня предлагается по цене от 1 100 400 рублей за бензиновую версию (Evotech A274) и от 1 423 900 рублей за дизельную модификацию (ISF2.8). Увы, «Соболь» остался последним из могикан, сохранившим приверженность прежнему, давно устаревшему дизайну. И потребители, конечно же, пытаются выведать у производителя, как скоро можно будет увидеть автомобиль в новом дизайнерском исполнении.

Что думают потребители о полноприводном Соболе

Фото: П. Жиливостов

Что думают потребители о полноприводном Соболе

Фото: П. Жиливостов

Что думают потребители о полноприводном Соболе

Фото: П. Жиливостов

Что думают потребители о полноприводном Соболе

Фото: П. Жиливостов

Что думают потребители о полноприводном Соболе

Фото: П. Жиливостов

Что думают потребители о полноприводном Соболе

Фото: П. Жиливостов

Что думают потребители о полноприводном Соболе
Что думают потребители о полноприводном Соболе
Что думают потребители о полноприводном Соболе
Что думают потребители о полноприводном Соболе
Что думают потребители о полноприводном Соболе
Что думают потребители о полноприводном Соболе

Габаритные размеры автобуса: 4810x2030x2100 мм. Колесная база - 2760 мм. Снаряженная масса автомобиля - 2330 кг. Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе)  – до 205 мм. Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса – 6 метров. Грузоподъемность – 1-3 тонны. Максимальный преодолеваемый подъем с полной нагрузкой – 30%. Передний угол свеса – 29 градусов, задний угол свеса – 29 градусов. Колесная формула – 4x4.

Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе – 130 км/ч. Контрольный расход топлива при движении со скоростью 80 км/ч – 12,4 л/100км. Емкость топливного бака – 64 литра. Трансмиссия – 5-ступенчатая механическая КПП.

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В список базовой комплектации автомобиля входят ABS, противотуманные фары, кнопка «Эра Глонасс», электропривод наружных зеркал, электрические стеклоподъемники, центральный замок, панель приборов «Оптима». Гарантия производителя от сквозной коррозии – до 8 лет. Гарантия на автомобиль – до 4 лет или 80 000 км пробега.

Цены на основные запчасти

Поскольку у потребителей масса вопросов к «ходимости» узлов и агрегатов автомобиля, портал 110km.ru промониторил цены на рынке запчастей для полноприводного «Соболя». Предлагаем ряд основных позиций, так сказать, для ознакомления.

Промежуточный кардан – 24 280 рублей (Испания), передний кардан – 10 800 - 30 700 рублей, вилка наружного ШРУСа – 4 900 рублей, упорная шайба передней ступицы – 2000 рублей, передняя ступица без подшипника – 4 800 рублей, корпус поворотного кулака (левый) – 11 700 рублей, подшипник ШРУСа – 380 рублей, шарнир поворотного кулака (правый, длинный) – 19 400 рублей, корпус подшипника передней ступицы с отражателем – 3 970 рублей.  

Упомянутые модели: ГАЗ 2752 Соболь (от 735 000 Р)
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