Что думают россияне о старте производства «ГАЗель NN» в Турции
Фото: ГАЗ
При этом, как акцентирует внимание Горьковский автозавод на своей страничке в соцсетях, на улицах турецких городов уже давно можно встретить «ГАЗели Next», которые там выпускаются с 2014 года. 2Эти машины полюбились турецким клиентам за их выносливость, маневренность и недорогое обслуживание, - информирует ГАЗ. - И вот теперь на турецком рынке появится семейство автомобилей «ГАЗель NN».
Автомобиль комплектуется новым двигателем экологического класса «Евро-6», и это первый российский легкий коммерческий автомобиль, соответствующий данному стандарту. «Высокие экологические параметры «ГАЗели NN» были подтверждены в ходе комплексных испытаний в Испании, Германии, Великобритании, - пишет автопроизводитель. - В этих странах проводились замеры выбросов в составе транспортного средства и другие виды испытаний. В перспективе «ГАЗель NN» «Евро-6» будет доступна также для российских клиентов, уделяющих особое внимание экологичности транспортных средств».
Выпуск новой модели в Турции ГАЗ начал с автомобильных шасси полной массой 3,5 тонны. На них будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса — строительства, сельского хозяйства и общепита. В дальнейшем на базе «ГАЗели NN» также планируется выпускать в Турции грузовые и грузопассажирские фургоны.
«Решили накормить турок»?
Судя по комментариям пользователей, наших соотечественников мало тревожит турецкая сторона бизнеса Горьковского автозавода. Вот какие мысли мы подслушали:
a.n.d.r.e.y1313: «А в чём отличная новость? Что у турков есть рабочие места? Что у владельцев и акционеров ГАЗа будет ещё немножко денежек? Что мы не можем наладить сборочное производство в собственной стране? В чём отличная новость»?
lazebnik_konstantin: «Правильно, зачем кормить россиян - давать им рабочие места, платить налоги, когда можно накормить турок».
andrei.y.x: «У себя запустить не могут, а вот в Турции – пожалуйста».
vitalevich_vvo: «То есть «Газели НН» будете возить с Турции, да? Самим-то слабо собирать? Или руки наших «заточены» только китайские грузовички переклепывать? И это ещё отличная новость? Позор просто! Это из той серии, что «Тойота» начнёт собирать «Крузак» сначала в Тольятти, а потом уже как-нибудь запустят сборку в Японии! Мерзко это все... Самим-то не стыдно»?
slavekpanda: «Ждём отзывов от наших турецких друзей. Как им «Газель» после «Фиата»?
sanya7779: «Решили на НИХ тесты проверить, что вы нагнетаете... Поди, победят «Транзиты», всякие «Берлинго» да «Дукато» с производящими... Побудем оптимистами»...
de.nis7718: «Потому что им по фиг, что и как собирать, всё равно получается, сами знаете что».
fnm.5160: «В мире появился ещё один стереотип. Если новые газели будут ломаться, то винить в этом будут турков».
«Рено», «Пежо», «Фиат», потеснитесь!
Среди «комментаторов» оказались и такие, кто с пониманием отнесся к турецкому проекту ГАЗа:
as_oleg: «Там огромные ввозные пошлины - 200-300%, чтобы продавать на экспорт в Турции. Надо организовывать там производство, что, собственно говоря, делают все основные производители. Там давно прописались «Рено», «Пежо», «Фиат» и прочие популярные у них компании».
hist_oper: «Открою тайну: чтобы сделать автомобили конкурентноспособными по цене на рынке Турции, лучше производить их в этой самой Турции».
slavekpanda: «Осталось топливо сделать соответствующее «Евро-6». А то отъехал от города, и дизель на выбор: «есть/нет».
А дома когда?
И все же российского потребителя больше волнует судьба проекта здесь, на родине:
sergh2905: «В Турции уже есть, а дома нет. Как так»?
vitalevich_vvo: «Ну, раз начали в мае производить здесь, почему за месяц не могут до сих пор собрать достаточное количество машин»?
galan4uk_artem: «Почитайте на досуге список юр.- и тех. проверок и согласований для выпуска нового автомобиля на дороги РФ и подумайте, много или мало месяц для этого».
alexey123_23: «Сборка автомобиля - не быстрый процесс. Даже когда он происходит на конвейере. И за месяц завод не успеет сделать достаточное количество автомобилей, чтобы пустить их в продажу. Сначала у дилеров появляются выставочные автомобили, а также тестовые. Только потом поступают автомобили для продажи. К тому же могут откладывать начало продаж, чтобы они совпали с какой-нибудь датой. Например, в этом году - 800 лет Нижнему Новгороду. Возможно, что в этот день и появится какая-то информация».
armennarina: «Когда в России будут машины с надстройками для стройки»?
kruzhalovasilii: «А когда будут продаваться на них фары, бампер, капот и крылья»?
dmitrii_5145: «А как насчёт микроавтобусов типа «мультивен»?
loginovsn2012: «Соляру хотя бы «Евро 5» - да чтоб не на бумаге была. А то размахнулись на «Евро 6».
Кстати, а вы знали?
А вы знали, что электрические «ГАЗели» колесят по немецким улочкам, бесшумно и с отличной тяговой легкостью перевозя почтовые и коммерческие грузы? Десятки электро-грузовиков и фургонов на базе «ГАЗели Next» можно встретить в Берлине, Штутгарте и других крупных городах Германии, где они работают для дорожных и коммунальных муниципальных служб, для малого и среднего бизнеса.
Эти машины созданы в партнерстве с немецкой компанией EFA-S, которая производит их в Германии. А электромобили GAZelle e-NN, которые произвели на площадке Горьковского автозавода, уже скоро выйдут на первый «электрический» маршрут в Нижнем Новгороде.
«Электрификация городского транспорта – это глобальный процесс, который позволит повысить качество и комфорт жизни в мегаполисах, пишет ГАЗ. - А мы держим руку на пульсе и внедряем прогрессивные технологии, чтобы помочь сделать это быстрее».
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- 320 000 РГАЗ ГАЗель Next 2018 в Москве
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- 360 000 РГАЗ ГАЗель Next 2014 в Москве
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