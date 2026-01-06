Стоит ли брать Лада Искра? Неожиданные детали и честные мнения

Что думают владельцы о новой Лада Искра: реальный опыт и нюансы эксплуатации

Владельцы Лада Искра делятся личными впечатлениями. Обсуждаются комфорт, подвеска, шумоизоляция. Есть и критика: обзорность, комплектация, эргономика. Узнайте, что удивило и разочаровало водителей. Подробности - в материале.

Прежде чем решиться на покупку Лада Искры, многие автолюбители ищут честных мнений тех, кто уже успел поездить на новом российском седане. Модель доступна с двумя моторами объемом 1,6 литра: базовый вариант на 90 сил идет только с пятиступенчатой ​​механикой, а более мощный - 106 л.с. - можно выбрать с шестиступенчатой ​​МКПП или вариатором. Оба варианта трансмиссии - китайского производства.

Среди достоинств чаще всего отмечают энергоемкую подвеску, качественные тормоза, достойную шумоизоляцию и вместительный багажник. Но не обошлось и без недостатков: к ним относятся минимальная степень обзора, скромная комплектация и некоторые просчеты в эргономике.

Один из владельцев, проехавший первую тысячу километров, поделился мнением: руль приятный неожиданно, но хочется заменить на эко-кожу. Регулировка руля в двух направлениях — редкость для этого класса. Пластик в салоне заметно приятнее, чем в Гранте, расход топлива снизился до 7,2 литра, круиз-контроль работает без нареканий. Магнитола проста в освоении, микрофон не подводит.

Подвеска уверенно глотает неровности. Из минусов - отсутствие контроля напряжения на бортовом компьютере, хотя, возможно, нужная функция просто спрятана глубже в меню.

Покупка Искры для другого водителя оказалась спонтанной: выбирал между Аурой и Вестой Спортлайн, но в итоге остановился на новинке. По ощущениям это уже не ВАЗ, а что-то ближе к современным иномаркам. В дождь вода с лобового отходит на боковое стекло, при этом водительское остается чистым, а пассажирское забрызгивается. Датчик дождя иногда капризничает, возможно, нужна калибровка. Не хватает подсветки в разъеме зарядки — ночью попал в USB-порт.

Шумоизоляция на трассе позволяет спокойно разговаривать, но мотор слышен после 2000 оборотов. Задние подкрылки на заводе не ставят, хотя крепление есть.

Вариатор приятно удивил плавностью работы, особенно после опыта с автоматами и роботами других марок. На трассе при скорости 110 км/ч обороты не превышают 2500. Шумоизоляция лучше, чем у Логана, Дастера и Гранты, хотя на высоких оборотах мотор все же слышен. Удобная сиденья, длинная подушка и подголовник в стиле Volvo, обеспечивающий комфорт. Подвеска держит повороты, я мы не пробивает, даже на грунтовке ведёт себя достойно.

Галогеновые фары сначала не впечатлили, но на трассе без фонарей проявляются с лучшей стороны: равномерный свет, засветов и темных пятен почти нет. Тормоза четкие.

Еще один владелец отмечает: эмоции от покупки Искры пока только положительные. Телефон подключился к мультимедийке без проблем, Wi-Fi раздается, навигация работает быстро, хотя при отклонениях от маршрута система долго пересчитывает путь. Автомобиль быстрый, вместительный, рулевая колонка регулируется шире, чем у Chery Tiggo 8 Pro.

В целом АвтоВАЗ не прогадал с выпуском новой модели и пока у автолюбителей от эксплуатации Лада Искра остаются только положительные эмоции.