Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

30 июня 2026, 18:43

Что грозит водителю, если он не вписан в ОСАГО: нюансы и штрафы

Что грозит водителю, если он не вписан в ОСАГО: нюансы и штрафы

Можно ли передать руль другому - важные детали для водителей

Что грозит водителю, если он не вписан в ОСАГО: нюансы и штрафы

Многие не знают, что управление машиной без вписанного в ОСАГО водителя - нарушение. Штраф за это небольшой, но последствия могут быть неприятными. Проверьте документы перед поездкой.

Многие не знают, что управление машиной без вписанного в ОСАГО водителя - нарушение. Штраф за это небольшой, но последствия могут быть неприятными. Проверьте документы перед поездкой.

В долгой поездке иногда возникают ситуации, когда водитель больше не может продолжать движение. Причиной может стать усталость или внезапное ухудшение самочувствия. В такие моменты кажется логичным передать управление другому человеку с водительским удостоверением.

Однако, не все так просто. Если в полисе ОСАГО указан ограниченный список лиц, управлять автомобилем вправе только те, кто вписан в страховку. Даже наличие прав не дает автоматического разрешения сесть за руль чужой машины. Передача управления человеку, не включенному в полис, считается административным нарушением.

Страховой полис может быть полностью действующим, но если конкретный водитель не указан в нем, это становится проблемой. Перед тем как уступить место за рулем, важно убедиться, что новый водитель вписан в ОСАГО. В противном случае даже вынужденная смена водителя может привести к неприятным последствиям при встрече с инспектором.

За такое нарушение предусмотрен штраф - обычно это 500 рублей по статье 12.37 КоАП РФ. Как правило, эвакуация автомобиля или другие дополнительные меры не применяются. Наказание ограничивается денежным взысканием.

Обнаружить подобное нарушение инспекторы могут только при проверке документов на дороге. Камеры не способны определить, кто именно управляет автомобилем и вписан ли он в страховку. Информация становится доступной только после личного общения с сотрудником ГАИ.

Если водитель оказался за рулем по уважительной причине, например, из-за плохого самочувствия владельца, об этом стоит сообщить инспектору. В подобных случаях сотрудник ГИБДД может учесть обстоятельства и не составлять протокол.

Таким образом, передача управления автомобилем требует внимательности к деталям. Проверьте документы заранее, чтобы избежать лишних проблем на дороге.

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