Водительские права просрочены — что делать и как не потерять деньги

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 14:37

Что грозит за просроченные права в 2026 году и как избежать максимального штрафа

В 2026 году штрафы за просроченные права могут достигать 15 тысяч рублей. Новые правила продления документов действуют не для всех. За границей продленные права не признаются. Узнайте, как избежать неприятных последствий и не переплатить.

В 2026 году водителям стоит быть особенно внимательными к сроку действия своих водительских удостоверений. Российское законодательство предусматривает серьезные штрафы за управление автомобилем с просроченными или поврежденными правами. Максимальная сумма взыскания может достигать 15 тысяч рублей, а если владелец машины доверил управление человеку без действующих документов, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. Как сообщает Autonews, любые нарушения, связанные с просрочкой, повреждением или несоответствием данных в правах, приравниваются к отсутствию водительского удостоверения.

Срок действия водительских прав в России составляет 10 лет. По истечении этого периода водитель обязан своевременно заменить документ. Оформление новых прав лучше не откладывать на последний день, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. При получении новых прав старое удостоверение изымается и сразу теряет юридическую силу. Все изменения фиксируются в базе данных ГАИ, что исключает возможность использования старого документа.

Причин для замены водительских прав несколько: окончание срока действия, повреждение, утеря или смена личных данных, например, фамилии. Если права испорчены или их невозможно прочитать, инспектор может признать их недействительными. В этом случае водителю придется получить временное удостоверение и как можно скорее оформить постоянное. Ездить с копией или фотографией прав на телефоне запрещено - это также считается отсутствием документа.

В последние годы в России действовали послабления: права, срок которых истекал с 2022 по 2025 год, автоматически продлевались на три года. Однако с 2026 года эта мера больше не применяется. Теперь все водители с истекшими правами обязаны пройти процедуру замены. Важно помнить, что за пределами России такие «продленные» документы не признаются, и за их использование за границей можно получить штраф.

Для замены просроченных прав потребуется стандартный набор документов: паспорт, медицинская справка, старое удостоверение (если оно сохранилось), квитанция об оплате госпошлины и заявление. Последнее можно оформить через портал Госуслуг, что значительно ускоряет процесс. В случае утери или кражи прав рекомендуется немедленно обратиться в ГАИ, чтобы аннулировать старый документ и получить временное удостоверение. Временные права действуют, как правило, не более месяца и позволяют не терять возможность управлять автомобилем до получения новых постоянных документов.

Согласно действующему законодательству, просроченные, поврежденные или оформленные на старую фамилию права считаются недействительными. За управление автомобилем без действующего удостоверения предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Размер взыскания зависит от обстоятельств: инспектор может ограничиться минимальной суммой или назначить максимальный штраф, учитывая срок просрочки и историю нарушений водителя. Если владелец автомобиля передал управление лицу с недействительными правами, штраф для собственника может составить до 30 тысяч рублей.

Если водитель не успел вовремя заменить права из-за смены фамилии или просрочки, но не управлял автомобилем, дополнительных санкций не последует. ГАИ не может доказать факт управления машиной без действующих документов, если водитель не был остановлен на дороге. Единственный способ уменьшить сумму штрафа - воспользоваться системой скидок: при оплате в течение 30 дней после вынесения постановления можно сэкономить 25% от суммы. Оплатить штраф можно через Госуслуги, сайт ГАИ, мобильные приложения банков или в отделениях банков и почты. Некоторые сервисы берут комиссию за проведение платежа.

В 2026 году водителям важно следить за сроком действия своих прав и не откладывать их замену. Нарушения, связанные с просроченными или поврежденными документами, могут обернуться серьезными финансовыми потерями. Особенно это актуально для тех, кто планирует поездки за границу - там российские послабления не действуют, и за просроченные права можно получить отдельный штраф. Как отмечает Autonews, своевременная замена водительского удостоверения - залог спокойствия на дороге и отсутствия лишних расходов.

