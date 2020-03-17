Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 марта 2020, 00:19

Что хранят женщины и мужчины в бардачках и багажниках

  • 109
  • 0
Фото: subscribe.ru
Специалисты одной компании провели опрос среди своих клиентов. Их интересовало содержимое автомобилей. Как выяснилось есть мужской и женский наборы. Итак, что же в них входит.
Ранее мы писали
Эксперты выяснили, сколько времени потребуется среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на новый автомобиль ...
Читать далее
ГК «АвтоСпецЦентр» провела опрос среди своих клиентов на тему, что хранится у них в багажниках и бардачках. Оказалось, что по набору автомобилиста сразу можно определить пол водителя. В опросе приняли участие 600 человек (200 мужчин и 400 женщин).

Как оказалось, автомобиль мужчины — это кладовая, в которой хранится масса нужных вещей. Например, у 100% опрошенных мужчин всегда под рукой зарядное устройство, фонарик или спички, аптечка и огнетушитель. Запас еды и воды есть у 92%. Еще 88% мужчин возят с собой буксировочный трос, а 83% — острый нож или резак для ремней безопасности. Больше половины возит с собой бумажные карты, на всякий случай. 41% опрошенных имеет в багажнике набор инструментов, включая домкрат, еще у 31% в наличии автомобильный компрессор. В автомобилях, принадлежащих мужчинам, также можно найти удочки и снасти – 34%, сумку со спортивной формой – 69%, велосипедные колеса – 8%, интеллектуальные игры – 7%, автомобильный холодильник – 4%, мангал – 5%.

Женский набор сильно отличается от мужского, судите сами. У всех автоледи в автомобиле всегда найдутся влажные салфетки, а 89% возят с собой сменную одежду и обувь для себя или для детей. Автоледи также соблюдают ПДД и возят с собой аптечку (84%), огнетушитель и знак аварийной остановки (95%), а также у большинства есть буксировочный трос – 59%. Также в машине автоледи можно найти косметичку, маникюрный набор, детские игрушки и планшет, корзинки из супермаркета. Получается, что у мужчин автомобиль ассоциируется со свободой и отдыхом, а у женщин с детьми и домашними хлопотами.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Народ, посоветуйте хороший кузовной автосервис, в Москве.
Цитата:| Кому: golubtsoff У официалов всегда дороже и не факт что лучше. Едь на Дубининскую, в Ксервис кузовной-сервис.москва, Недавно у них ремонтировал свою, капот, телевизор, оба передних крыла, все всмятку было. За неделю восстановили все, как было. Красили полностью, смотрел при ярком свете, следов ...
Силыч
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: СОФЬЯ Караганда Давно слышал: предложи даме машину она всегда выберет джип. Может не прав, сам позарился на RAV4. но запомнился случай еще с времен "клятого совка" когда командир правительственного экипажа аэропорта Жуляны через м-ц после покупки волги универсал продал ее и на вопросы ...
Владимир
Форум Nissan Vanette
ВСЕМ ПРИВЕТ КТО ЗНАЕТ ПО ЧЕМУ МИГАЕТ НА ПАНЕЛИ ЛАМПОЧЕА АРБЕК
АЛЕКСАНДР
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс D Premium
Volvo V50 и еще 23 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Что хранят женщины и мужчины в бардачках и багажниках
{{material_129298}}ГК «АвтоСпецЦентр» провела опрос среди своих клиентов на тему, что хранится у них в багажниках и бардачках. Оказалось, что по набору автомобилиста сразу можно определить пол водителя. В опросе приняли участие 600 человек (200 мужчин и 400 женщин).Как оказалось, автомобиль мужчины — это кладовая, в которой хранится масса нужных вещей. Например, у 100% опрошенных мужчин всегда под рукой зарядное устройство, фонарик или спички, аптечка и огнетушитель. Запас еды и воды есть у 92%. Еще 88% мужчин возят с собой буксировочный трос, а 83% — острый нож или резак для ремней безопасности. Больше половины возит с собой бумажные карты, на всякий случай. 41% опрошенных имеет в багажнике набор инструментов, включая домкрат, еще у 31% в наличии автомобильный компрессор. В автомобилях, принадлежащих мужчинам, также можно найти удочки и снасти – 34%, сумку со спортивной формой – 69%, велосипедные колеса – 8%, интеллектуальные игры – 7%, автомобильный холодильник – 4%, мангал – 5%.Женский набор сильно отличается от мужского, судите сами. У всех автоледи в автомобиле всегда найдутся влажные салфетки, а 89% возят с собой сменную одежду и обувь для себя или для детей. Автоледи также соблюдают ПДД и возят с собой аптечку (84%), огнетушитель и знак аварийной остановки (95%), а также у большинства есть буксировочный трос – 59%. Также в машине автоледи можно найти косметичку, маникюрный набор, детские игрушки и планшет, корзинки из супермаркета. Получается, что у мужчин автомобиль ассоциируется со свободой и отдыхом, а у женщин с детьми и домашними хлопотами.
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемерово Липецк Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться