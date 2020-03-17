17 марта 2020, 00:19
Что хранят женщины и мужчины в бардачках и багажниках
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Фото: subscribe.ru
Специалисты одной компании провели опрос среди своих клиентов. Их интересовало содержимое автомобилей. Как выяснилось есть мужской и женский наборы. Итак, что же в них входит.
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Как оказалось, автомобиль мужчины — это кладовая, в которой хранится масса нужных вещей. Например, у 100% опрошенных мужчин всегда под рукой зарядное устройство, фонарик или спички, аптечка и огнетушитель. Запас еды и воды есть у 92%. Еще 88% мужчин возят с собой буксировочный трос, а 83% — острый нож или резак для ремней безопасности. Больше половины возит с собой бумажные карты, на всякий случай. 41% опрошенных имеет в багажнике набор инструментов, включая домкрат, еще у 31% в наличии автомобильный компрессор. В автомобилях, принадлежащих мужчинам, также можно найти удочки и снасти – 34%, сумку со спортивной формой – 69%, велосипедные колеса – 8%, интеллектуальные игры – 7%, автомобильный холодильник – 4%, мангал – 5%.
Женский набор сильно отличается от мужского, судите сами. У всех автоледи в автомобиле всегда найдутся влажные салфетки, а 89% возят с собой сменную одежду и обувь для себя или для детей. Автоледи также соблюдают ПДД и возят с собой аптечку (84%), огнетушитель и знак аварийной остановки (95%), а также у большинства есть буксировочный трос – 59%. Также в машине автоледи можно найти косметичку, маникюрный набор, детские игрушки и планшет, корзинки из супермаркета. Получается, что у мужчин автомобиль ассоциируется со свободой и отдыхом, а у женщин с детьми и домашними хлопотами.
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