5 января 2018, 17:52

Что и сколько покупали украинцы в 2017 году

Как информирует Ассоциация «Укравтопром», в 2017 году платежеспособные жители Украины сообща приобрели 82,3 тыс. новых легковых машин. Это на четверть больше чем годом ранее.
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Что и сколько покупали украинцы в 2017 году

Значительную часть года, в 9 из 12 месяцев, лидирующую позицию удерживала Toyota – на ее долю пришлось 9 696 зарегистрированных продаж (+26% к 2016 году). Второй по популярности маркой на Украине стала Renault. В прошлом году французы лучше других проявили себя в феврале, марте и декабре.

Общегодовой результат Renault – 8 671 реализованных автомобилей (+36%). На 3 месте расположился Volkswagen. Машины с его логотипом выбрали 6 525 украинцев (+30%). 

Далее расположились следующие бренды: Skoda – 5 675 ед. (+37%), Kia – 5 320 ед.  (+34%), Hyundai – 4 356 ед. (+28%), Nissan – 4 324 ед. (+26%); Ford – 3 524 ед. (-2%); Mercedes-Benz – 2 897 ед. (+18%); BMW – 2 832 ед. (-8%).

По итогам прошедшего года соотношение новых и подержанных легковых автомобилей на первичном рынке составило 59%x41% соответственно. В страну было импортировано 56 744 легковушек с пробегом. Это превысило показатель 2016 года в 3,3 раза.

Активнее всего украинцы приобретали подержанные Renault – 10 451 ед., среди которых лидером стал Megane (7 816 ед.). Следом разместились б/у от Volkswagen –  10 068 ед. с фаворитом Passat (4 688 ед.). «Бронза» у Skoda - 6768 ед., чей бестселлер  Octavia был раскуплен украинцами в количестве 3 638 ед.

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Что и сколько покупали украинцы в 2017 году
Значительную часть года, в 9 из 12 месяцев, лидирующую позицию удерживала Toyota – на ее долю пришлось 9 696 зарегистрированных продаж (+26% к 2016 году). Второй по популярности маркой на Украине стала Renault. В прошлом году французы лучше других проявили себя в феврале, марте и декабре. Общегодовой результат Renault – 8 671 реализованных автомобилей (+36%). На 3 месте расположился Volkswagen. Машины с его логотипом выбрали 6 525 украинцев (+30%).  Далее расположились следующие бренды: Skoda – 5 675 ед. (+37%), Kia – 5 320 ед.  (+34%), Hyundai – 4 356 ед. (+28%), Nissan – 4 324 ед. (+26%); Ford – 3 524 ед. (-2%); Mercedes-Benz – 2 897 ед. (+18%); BMW – 2 832 ед. (-8%).По итогам прошедшего года соотношение новых и подержанных легковых автомобилей на первичном рынке составило 59%x41% соответственно. В страну было импортировано 56 744 легковушек с пробегом. Это превысило показатель 2016 года в 3,3 раза. Активнее всего украинцы приобретали подержанные Renault – 10 451 ед., среди которых лидером стал Megane (7 816 ед.). Следом разместились б/у от Volkswagen –  10 068 ед. с фаворитом Passat (4 688 ед.). «Бронза» у Skoda - 6768 ед., чей бестселлер  Octavia был раскуплен украинцами в количестве 3 638 ед.
2018-01-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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