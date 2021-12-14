Что интересного, кроме денег, есть в инкассаторских авто
Вооружения у инкассаторских авто нет. Хотя было бы довольно любопытно посмотреть на разъезжающий по городу фургон с крупнокалиберным пулемётом. Зато у них есть бойницы, через которые инкассаторы могут отстреливаться из личного оружия. В общем-то, на затяжные перестрелки здесь никто не рассчитывает. В случае реального нападения инкассаторам нужно либо быстро покинуть опасное место, либо дождаться прибытия спецназа.
В моторном отсеке большинства инкассаторских авто присутствует система пожаротушения. Колёса оснащаются специальным каркасом, который позволяет быстро двигаться даже на расстрелянной шине. Имеются и мигалка с сиреной, но включаются они только при нападении на машину. А вместо видеорегистратора инкассаторские фургоны обвешиваются камерами – по всему периметру и внутри.
Помимо прочего, в таких сейфах на колёсах есть оборудование, которые при крайней необходимости портит находящиеся в них деньги путём выливания на них краски. Поэтому даже если грабителям удастся проникнуть внутрь машины, толку с этого для них не будет никакого.
- 195 000 РFord Mondeo 1993 в Москве
- 888 000 РSuzuki Grand Vitara 2006 в Москве
- 3 760 000 РVolvo S90 2018 в Москве
- 5 699 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
- 4 550 000 РMercedes GLS-Класс 2016 в Москве
- 4 197 000 РLand Rover Range Rover Velar 2019 в Москве
- 2 650 000 РKIA Carnival 2018 в Москве
- 375 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 1 150 000 РCadillac ATS 2012 в Москве
- 1 360 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий