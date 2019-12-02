2 декабря 2019, 00:01
Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря
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Что ждет российских автолюбителей в декабре? Расскажем об обязательной маркировке шин, транспортном налоге, новом экологическом классе, переходе на зимнюю резину и самых интересных премьерах.
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1 декабря вступило в силу распоряжение Правительства РФ об обязательной маркировке автомобильных шин, а также парфюма, фотокамер и некоторых предметов одежды. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска, сообщает ТАСС.
Сегодня, 2 декабря истекает срок уплаты транспортного налога, как, впрочем, и других имущественных налогов. В 2019 году ФНС направила по почте 52,7 миллиона налоговых уведомлений. В электронном виде уведомления были направлены 16,5 млн налогоплательщиков. Их можно было увидеть в личном кабинете на портале госуслуг.
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В декабре россиян ждут, как минимум, три интересные премьеры. Компания Skoda представит 11 декабря компактный кроссовер Karoq, который в модельном ряду расположится на ступень ниже Kodiaq и займет место, освободившееся после ухода Yeti. Кроме того, чешская марка обещает подробно рассказать о лифтбеке Rapid нового поколения. Еще одну премьеру готовит китайский автопроизводитель GAC, который 9 декабря представит в Музее Москвы большой 7-местный вседорожник GAC GS8.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
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