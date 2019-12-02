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2 декабря 2019, 00:01

Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря

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Что ждет российских автолюбителей в декабре? Расскажем об обязательной маркировке шин, транспортном налоге, новом экологическом классе, переходе на зимнюю резину и самых интересных премьерах.
Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря

Фото взято из открытых источников

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С 1 декабря официально запрещается эксплуатация автомобилей на летней резине. В течение календарной зимы, с декабря по февраль, все автомобили в обязательном порядке должны быть «обуты» в зимние покрышки. Шипы или липучка – остается на усмотрение водителя. Главное, чтобы на покрышке присутствовала пиктограмма снежинки. Согласно техническому регламенту, зимняя резина обязательна для всех легковых автомобилей и маломестных автобусов, а также грузовиков массой не более 3,5 тонн. Для тяжелых грузовиков в прошлом году это требование было отменено. 

1 декабря вступило в силу распоряжение Правительства РФ об обязательной маркировке автомобильных шин, а также парфюма, фотокамер и некоторых предметов одежды. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска, сообщает ТАСС.

Сегодня, 2 декабря истекает срок уплаты транспортного налога, как, впрочем, и других имущественных налогов. В 2019 году ФНС направила по почте 52,7 миллиона налоговых уведомлений. В электронном виде уведомления были направлены 16,5 млн налогоплательщиков. Их можно было увидеть в личном кабинете на портале госуслуг.

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С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили. Принятый стандарт никак не отразится на требованиях к качеству топлива, хотя некоторые НПЗ уже поставляют на АЗС бензин, соответствующий стандарту «Евро-6».

В декабре россиян ждут, как минимум, три интересные премьеры. Компания Skoda представит 11 декабря компактный кроссовер Karoq, который в модельном ряду расположится на ступень ниже Kodiaq и займет место, освободившееся после ухода Yeti. Кроме того, чешская марка обещает подробно рассказать о лифтбеке Rapid нового поколения. Еще одну премьеру готовит китайский автопроизводитель GAC, который 9 декабря представит в Музее Москвы большой 7-местный вседорожник GAC GS8.
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Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря
{{material_127207}}С 1 декабря официально запрещается эксплуатация автомобилей на летней резине. В течение календарной зимы, с декабря по февраль, все автомобили в обязательном порядке должны быть «обуты» в зимние покрышки. Шипы или липучка – остается на усмотрение водителя. Главное, чтобы на покрышке присутствовала пиктограмма снежинки. Согласно техническому регламенту, зимняя резина обязательна для всех легковых автомобилей и маломестных автобусов, а также грузовиков массой не более 3,5 тонн. Для тяжелых грузовиков в прошлом году это требование было отменено. 1 декабря вступило в силу распоряжение Правительства РФ об обязательной маркировке автомобильных шин, а также парфюма, фотокамер и некоторых предметов одежды. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска, сообщает ТАСС.Сегодня, 2 декабря истекает срок уплаты транспортного налога, как, впрочем, и других имущественных налогов. В 2019 году ФНС направила по почте 52,7 миллиона налоговых уведомлений. В электронном виде уведомления были направлены 16,5 млн налогоплательщиков. Их можно было увидеть в личном кабинете на портале госуслуг.{{material_128142}}С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили. Принятый стандарт никак не отразится на требованиях к качеству топлива, хотя некоторые НПЗ уже поставляют на АЗС бензин, соответствующий стандарту «Евро-6».В декабре россиян ждут, как минимум, три интересные премьеры. Компания Skoda представит 11 декабря компактный кроссовер Karoq, который в модельном ряду расположится на ступень ниже Kodiaq и займет место, освободившееся после ухода Yeti. Кроме того, чешская марка обещает подробно рассказать о лифтбеке Rapid нового поколения. Еще одну премьеру готовит китайский автопроизводитель GAC, который 9 декабря представит в Музее Москвы большой 7-местный вседорожник GAC GS8.
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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