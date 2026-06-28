Инспектор ГИБДД требует показать аптечку и огнетушитель: достаточно спокойно сослаться на Постановление — и штрафа не будет

28 июня 2026, 15:45
Что изменилось для водителей: аптечка и огнетушитель больше не обязательны при проверке
Что изменилось для водителей: аптечка и огнетушитель больше не обязательны при проверке
С 2023 года отсутствие аптечки и огнетушителя в легковом автомобиле не считается нарушением, но многие водители до сих пор не знают об этом. Разбираемся, как вести себя при проверке документов и почему важно помнить о новых правилах.
В 2023 году для российских автомобилистов произошли важные перемены: аптечка и огнетушитель перестали быть обязательными для проверки на дороге. Несмотря на это, многие водители по привычке продолжают открывать багажник по первому требованию инспектора, опасаясь штрафа. Однако теперь такие требования не имеют под собой законных оснований.
Изменения закреплены в Постановлении Правительства РФ № 837, вступившем в силу в конце 2023 года. Согласно новым правилам, отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки не считается неисправностью, запрещающей эксплуатацию автомобиля. Это означает, что инспектор ГИБДД не может выписать штраф только за то, что этих предметов нет в машине.
При остановке водитель обязан предъявить лишь три документа: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО. Все остальные требования, включая просьбу открыть багажник или показать наличие аптечки, не входят в обязательную проверку. Если инспектор настаивает, достаточно спокойно ответить: «Ответственность за отсутствие аптечки и огнетушителя отменена Постановлением Правительства РФ № 837 от 27 мая 2023 года. Предъявлять их при проверке документов я не обязан».
Тем не менее, хранить аптечку и огнетушитель в автомобиле по-прежнему разумно. В экстренной ситуации — будь то травма пассажира, возгорание или мелкая авария — эти средства могут оказаться незаменимыми. Закон не требует их наличия, но здравый смысл подсказывает: лучше быть готовым к непредвиденным обстоятельствам.
Стоит помнить, что для коммерческого транспорта и автомобилей, перевозящих опасные грузы, требования к комплектации остались прежними. Владельцам таких машин важно следить за профильными нормативами, чтобы избежать штрафов и проблем с контролем безопасности.
Отмена обязательной проверки аптечки и огнетушителя — это часть упрощения контроля на дорогах общего пользования. Это позволяет снизить уровень формальных придирок и сосредоточиться на действительно важных правилах безопасности. Однако ответственность за собственную безопасность и безопасность пассажиров по-прежнему лежит на водителе.
Сегодня обычная проверка на дороге ограничивается только документами. Если инспектор попытается расширить список требований, достаточно знать и правильно ссылаться на Постановление Правительства РФ № 837. Кстати, подобные изменения коснулись и других сфер: например, для мотоциклистов в последние годы введены новые правила и штрафы, подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о переменах для владельцев мотоциклов .
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