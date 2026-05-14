Эксперты разобрали детально обновленную Lada Granta и выяснили, в чем ее реальные плюсы и минусы по сравнению с предыдущей версией

Что изменилось в Lada Granta после рестайлинга: детали, которые важны каждому водителю

Эксперты разобрали обновленную Lada Granta по деталям и сравнили ее с предыдущей версией. Какие перемены действительно заметны, а что осталось прежним? Почему этот рестайлинг обсуждают все, кто выбирает бюджетный автомобиль в 2026 году.

Обновление Lada Granta вызвало бурю обсуждений среди российских автолюбителей. Модель, которая остаётся самой доступной на рынке, получила рестайлинг, и теперь перед покупателями стоит фундаментальный выбор: стоит ли переплачивать за новинку или лучше остановиться на проверенной классике? В условиях, когда каждый рубль на счету, такие перемены приобретают особую значимость.

Первое, что бросается в глаза, — изменённая задняя часть кузова. Теперь номерной знак, размещённый на крышке багажника, визуально делает корму массивнее и современнее. В линейке кузовов появился лифтбек с автоматической коробкой Jatco и 98-сильным мотором, а для любителей дальних поездок предусмотрен 106-сильный двигатель с механикой. Комплектации стали более структурированными: вне зависимости от типа кузова набор опций теперь одинаков. Навигация исчезла из списка оснащения, зато автоматическая трансмиссия стала доступна не только в топовых версиях. Важное новшество: система курсовой устойчивости теперь появилась и в более доступных комплектациях.

Внутри салона появились элементы, вдохновлённые Lada Vesta: двухцветная обивка сидений, новый рычаг механической коробки передач, слегка изменённая центральная консоль и современная приборная панель. Вместо прикуривателя теперь установлена розетка на 12 В — это адаптировано для современных гаджетов. Однако эргономика осталась спорной: боковой поддержки сидений по-прежнему не хватает, а новая полка над бардачком с крышкой не стала практичнее — вещи в ней всё так же неустойчивы.

Техническое изменение — переход на так называемые «безвтыковые» двигатели 1.6. Теперь при обрыве ремня ГРМ поршни не затрагивают клапаны, что снижает риск дорогостоящего ремонта. Но качество комплектующих остаётся прежним, и о надёжности говорить рано. Улучшена шумоизоляция: в колёсных арках появились фетровые подкрылки, что заметно снизило уровень шума в салоне. Под днищем поменяли крепление глушителя, а дверные замки стали работать мягче и тише. Тем не менее проблемы с управляемостью и вибрацией остались, а коробка передач новой версии стала даже громче.

В салоне появился новый потолочный плафон из-за установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», но освещения для задних пассажиров по-прежнему нет. Кнопка открытия багажника теперь расположена на самой крышке, а новый рычажок открывания двери выглядит стильно, но пользоваться им стало менее удобно. Двери по-прежнему открываются широко, что может создать трудности на тесных парковках.

В целом, рестайлинг Lada Granta сделал машину тише и визуально привлекательнее, но основные технические проблемы остались нерешёнными. Моторы стали безопаснее при обрыве ремня, но кардинальных изменений ждать не стоит — они появятся только с выходом на новую платформу через несколько лет. Пока же покупателям приходится выбирать между обновлённым проектом и проверенной временем конструкцией, ориентируясь на скромный бюджет и собственные приоритеты.