Эксперты разобрали детально обновленную Lada Granta и выяснили, в чем ее реальные плюсы и минусы по сравнению с предыдущей версией

10 марта 2026, 08:55
Что изменилось в Lada Granta после рестайлинга: детали, которые влияют на выбор
Что изменилось в Lada Granta после рестайлинга: детали, которые влияют на выбор
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta по деталям и сравнили ее с предыдущей версией. Какие доработки действительно важны, а что осталось прежним? Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как выгодную покупку - разбор в материале.
Обновление Lada Granta стало поводом для жарких обсуждений среди российских автомобилистов. Модель, остающаяся самой доступной на рынке, получила рестайлинг, который на первый взгляд кажется незначительным, но на самом деле затрагивает множество нюансов, важных для повседневной эксплуатации. Для тех, кто выбирает автомобиль с учетом оптимальной суммы, эти перемены могут иметь решающие значения.
Внешние изменения видны сразу: номерной знак теперь размещен на крышке багажника, что визуально делает заднюю часть более массивной. В линейке кузовов появился лифтбек с автоматической коробкой Jatco и 98-сильным мотором, а для любителей дальних поездок предусмотрен 106-сильный двигатель с механикой. Комплектации теперь унифицированы - вне зависимости от кузова, набор опций одинаков. Навигация пропала из оснащения, поэтому автомат стал доступен не только в топовых версиях, а система курсовой устойчивости теперь встречается и в более доступных комплектациях.
Внутри салона появились элементы, вдохновленные Lada Vesta: двухцветная обивка сидений, новый рычаг механической коробки, обновленная центральная консоль и современная приборная панель. Вместо прикуривателя теперь розетка на 12 В, адаптированная для современных гаджетов. Однако эргономика осталась спорной: боковой опоры по-прежнему не хватает, а новая полка над бардачком с крышкой не стала практичнее — вещи в ней все так же неустойчивы.
Технические доработки значительные: теперь под капотом стоят «безвтыковые» моторы 1.6, что может привести к серьезным поломкам при обрыве ремня ГРМ. Качество комплектующих, однако, осталось прежним, и о надежности говорить рано.
Улучшение шумоизоляции: в колесных арках появились фетровые подрамники, изменено крепление глушителя, дверные замки стали работать мягче. Тем не менее, проблемы с управляемостью и вибрацией не исчезли, а коробка передач новой версии стала даже чуть громче.
При повседневной эксплуатации отмечаются как плюсы, так и спорные решения. Новый потолочный плафон включает установку системы ЭРА-ГЛОНАСС, но освещения для задних пассажиров по-прежнему нет. Кнопка открытия багажника теперь на самой крышке, стильный рычажок открывания дверей оказался менее удобным при использовании. Двери по-прежнему открываются широко, что может создавать неудобства на тесных парковках.
В целом, рестайлинг сделал Lada Granta тише и современнее внешне, но основные технические проблемы остались. Моторы стали безопаснее, но не новее. Складывается впечатление, что привычный продукт просто получил новую упаковку. Существенных перемен стоит ждать только с появлением новой платформы, пока выбор для покупателей ограничен бюджетом и необходимостью компромиссов.
Похожие материалы Лада
-
09.03.2026, 07:10
Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta
В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.Читать далее
-
03.03.2026, 17:49
Lada Granta в новой базе: лифтбек стал самым доступным пятидверным авто АвтоВАЗа
АвтоВАЗ неожиданно снизил порог входа для покупателей лифтбека Lada Granta: новая комплектация «Классик» оказалась дешевле на 81 тысячу рублей и уже поступила в продажу. Почему производитель решился на такой шаг, какие опции остались и кому выгодно брать именно эту версию - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок.Читать далее
-
01.03.2026, 05:46
Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят
Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
28.02.2026, 06:03
Реальные расходы на обслуживание Lada Granta за 7 лет: сколько стоит каждый километр
Сколько на самом деле стоит долгосрочное владение Lada Granta? Подсчитаны все траты за 7 лет и 112 тысяч километров: от модернизаций до регулярных замен деталей. Почему эти цифры важны для каждого, кто выбирает бюджетный автомобиль.Читать далее
-
25.02.2026, 17:36
Tenet T4 2025: опыт покупки и сравнение с Lada Granta Cross глазами владельца
Владелец делится личным опытом приобретения Tenet T4 2025 года и сравнивает его с Lada Granta Cross. В материале - детали покупки, особенности комплектации и первые впечатления от эксплуатации. Разбираемся, что изменилось на рынке и почему это важно.Читать далее
-
18.02.2026, 07:45
10 самых выгодных подержанных авто до 2 млн рублей: свежий рейтинг для покупателей
Вышло исследование: на вторичном рынке России появились новые лидеры среди бюджетных авто. Эксперт назвал 10 моделей, которые сохраняют ликвидность и не теряют в цене. Какие машины сейчас выгоднее всего покупать и почему - объясняем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 18:24
Вторичный рынок в 2026: какие подержанные авто стали самыми желанными
Рынок подержанных авто в России меняется. Покупатели ищут выгодные варианты. Спрос смещается к возрастным моделям. Эксперты отмечают новые тенденции в выборе машин.Читать далее
-
16.02.2026, 05:12
Сравнение ВАЗ-2106 и LADA Granta FL: что изменилось за десятилетия в отечественном автопроме
Автомобильные эксперты провели детальный анализ ВАЗ-2106 и новой LADA Granta FL, чтобы оценить эволюцию российских легковушек. В материале - неожиданные выводы о комфорте, надежности и стоимости владения. Почему сравнение этих моделей актуально именно сейчас - читайте далее.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
14.02.2026, 05:47
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
09.03.2026, 07:10
Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta
В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.Читать далее
-
03.03.2026, 17:49
Lada Granta в новой базе: лифтбек стал самым доступным пятидверным авто АвтоВАЗа
АвтоВАЗ неожиданно снизил порог входа для покупателей лифтбека Lada Granta: новая комплектация «Классик» оказалась дешевле на 81 тысячу рублей и уже поступила в продажу. Почему производитель решился на такой шаг, какие опции остались и кому выгодно брать именно эту версию - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок.Читать далее
-
01.03.2026, 05:46
Экспертиза вторичного рынка: автомобили до 300 тысяч рублей, которые не разорят
Рынок подержанных автомобилей до 300 тысяч рублей меняется: эксперты выделили пять моделей, которые способны прослужить без крупных вложений. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
28.02.2026, 06:03
Реальные расходы на обслуживание Lada Granta за 7 лет: сколько стоит каждый километр
Сколько на самом деле стоит долгосрочное владение Lada Granta? Подсчитаны все траты за 7 лет и 112 тысяч километров: от модернизаций до регулярных замен деталей. Почему эти цифры важны для каждого, кто выбирает бюджетный автомобиль.Читать далее
-
25.02.2026, 17:36
Tenet T4 2025: опыт покупки и сравнение с Lada Granta Cross глазами владельца
Владелец делится личным опытом приобретения Tenet T4 2025 года и сравнивает его с Lada Granta Cross. В материале - детали покупки, особенности комплектации и первые впечатления от эксплуатации. Разбираемся, что изменилось на рынке и почему это важно.Читать далее
-
18.02.2026, 07:45
10 самых выгодных подержанных авто до 2 млн рублей: свежий рейтинг для покупателей
Вышло исследование: на вторичном рынке России появились новые лидеры среди бюджетных авто. Эксперт назвал 10 моделей, которые сохраняют ликвидность и не теряют в цене. Какие машины сейчас выгоднее всего покупать и почему - объясняем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 18:24
Вторичный рынок в 2026: какие подержанные авто стали самыми желанными
Рынок подержанных авто в России меняется. Покупатели ищут выгодные варианты. Спрос смещается к возрастным моделям. Эксперты отмечают новые тенденции в выборе машин.Читать далее
-
16.02.2026, 05:12
Сравнение ВАЗ-2106 и LADA Granta FL: что изменилось за десятилетия в отечественном автопроме
Автомобильные эксперты провели детальный анализ ВАЗ-2106 и новой LADA Granta FL, чтобы оценить эволюцию российских легковушек. В материале - неожиданные выводы о комфорте, надежности и стоимости владения. Почему сравнение этих моделей актуально именно сейчас - читайте далее.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
14.02.2026, 05:47
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.Читать далее