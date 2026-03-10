Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 08:55

Эксперты разобрали детально обновленную Lada Granta и выяснили, в чем ее реальные плюсы и минусы по сравнению с предыдущей версией

Эксперты разобрали обновленную Lada Granta по деталям и сравнили ее с предыдущей версией. Какие доработки действительно важны, а что осталось прежним? Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как выгодную покупку - разбор в материале.

Обновление Lada Granta стало поводом для жарких обсуждений среди российских автомобилистов. Модель, остающаяся самой доступной на рынке, получила рестайлинг, который на первый взгляд кажется незначительным, но на самом деле затрагивает множество нюансов, важных для повседневной эксплуатации. Для тех, кто выбирает автомобиль с учетом оптимальной суммы, эти перемены могут иметь решающие значения.

Внешние изменения видны сразу: номерной знак теперь размещен на крышке багажника, что визуально делает заднюю часть более массивной. В линейке кузовов появился лифтбек с автоматической коробкой Jatco и 98-сильным мотором, а для любителей дальних поездок предусмотрен 106-сильный двигатель с механикой. Комплектации теперь унифицированы - вне зависимости от кузова, набор опций одинаков. Навигация пропала из оснащения, поэтому автомат стал доступен не только в топовых версиях, а система курсовой устойчивости теперь встречается и в более доступных комплектациях.

Внутри салона появились элементы, вдохновленные Lada Vesta: двухцветная обивка сидений, новый рычаг механической коробки, обновленная центральная консоль и современная приборная панель. Вместо прикуривателя теперь розетка на 12 В, адаптированная для современных гаджетов. Однако эргономика осталась спорной: боковой опоры по-прежнему не хватает, а новая полка над бардачком с крышкой не стала практичнее — вещи в ней все так же неустойчивы.

Технические доработки значительные: теперь под капотом стоят «безвтыковые» моторы 1.6, что может привести к серьезным поломкам при обрыве ремня ГРМ. Качество комплектующих, однако, осталось прежним, и о надежности говорить рано.

Улучшение шумоизоляции: в колесных арках появились фетровые подрамники, изменено крепление глушителя, дверные замки стали работать мягче. Тем не менее, проблемы с управляемостью и вибрацией не исчезли, а коробка передач новой версии стала даже чуть громче.

При повседневной эксплуатации отмечаются как плюсы, так и спорные решения. Новый потолочный плафон включает установку системы ЭРА-ГЛОНАСС, но освещения для задних пассажиров по-прежнему нет. Кнопка открытия багажника теперь на самой крышке, стильный рычажок открывания дверей оказался менее удобным при использовании. Двери по-прежнему открываются широко, что может создавать неудобства на тесных парковках.

В целом, рестайлинг сделал Lada Granta тише и современнее внешне, но основные технические проблемы остались. Моторы стали безопаснее, но не новее. Складывается впечатление, что привычный продукт просто получил новую упаковку. Существенных перемен стоит ждать только с появлением новой платформы, пока выбор для покупателей ограничен бюджетом и необходимостью компромиссов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
