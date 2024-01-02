Что изменится для российских водителей в 2024 году?

Ранее мы писали Новые правила продления водительских прав: кому не повезло в 2024 году? Водительские права, срок действия которых истек в 2022 и 2023 годах, решением Правительства РФ автоматически ... Читать далее

Сразу отметим, никаких серьезных испытаний в 2024 году пока не ожидается. Изменение тарифов ОСАГО не запланировано. Более того, полис ОСАГО исключат из числа документов, необходимых для постановки на учет. Зарегистрировать машину в ГИБДД можно будет без него. А со 2 марта появятся краткосрочные полисы сроком от 1 дня до 3 месяцев. Правда, сколько они будут стоить, пока неизвестно.

Из неприятных новостей – могут поднять штраф за езду без ОСАГО с нынешних 800 до 5 000 рублей. Количество дорожных комплексов фото- и видеофиксации продолжит расти, а их функционал – расширяться. Камеры начнут повсеместно распознавать машины без полиса автогражданки. Также власти хотят вернуть штраф за среднюю скорость и увеличить наказание за рев моторов с 500 до 5 000 рублей.

Фото: unsplash.com

С 1 апреля владельцы иностранных водительских прав (за исключением белорусских) обязаны будут обменять их на российские. Для категорий М, А, В достаточно сдать теоретический экзамен. Для автобусных и грузовых категорий C и D и их подкатегорий нужно сдать еще и практику, пишет «За рулем».

Также напоминаем, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, не продлят автоматически, как это было в 2022 и 2023 годах. Автомобилистам придется, как и раньше, оформлять медицинскую справку по форме №003-в/у и ехать в подразделение ГИБДД за новыми правами. Депутаты планируют увеличить срок действия прав с 10 до 20 лет, но изменения если и вступят в силу, то уже в 2025 году.

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