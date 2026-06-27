Новые штрафы с 1 июля: что изменится и как не попасть на деньги

27 июня 2026, 16:01
Что изменится для водителей с 1 июля 2026: мифы о штрафах и камерах на дорогах
Что изменится для водителей с 1 июля 2026: мифы о штрафах и камерах на дорогах
Водителей волнуют слухи о резком ужесточении штрафов и появлении новых камер с 1 июля 2026 года. Разбираемся, какие из этих сообщений соответствуют действительности, а какие - не более чем выдумки, и почему важно проверять информацию перед тем, как паниковать.
В последние недели российские автомобилисты оказались в центре информационного шторма, поскольку соцсети и мессенджеры заполнили тревожные сообщения о предстоящих с 1 июля 2026 года новых штрафах и тотальном контроле на дорогах. Водители пересылают друг другу пугающие истории об «умных» камерах, которые начнут фиксировать тонировку стекол, и о резком ужесточении наказаний за разговор по телефону без держателя, однако официальная позиция ГИБДД полностью опровергает эти слухи.
Самые популярные мифы касаются трёх тем. Первая касается камер, которые могли бы автоматически определять степень тонировки стекол и штрафовать за это без участия инспектора. На самом деле, как полагают в Госавтоинспекции, такие технологии не существуют и не предполагаются, поскольку замер светопропускаемости по-прежнему возможен только с помощью сертифицированного прибора в руках инспектора, а размер штрафа остаётся прежним — 500 рублей по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Второй миф касается ужесточения мер за использование телефона за рулём без специального крепления: в сети распространяют информацию, что штраф вырастет до 1500 рублей и будет применяться строже, но на самом деле штраф в 1500 рублей уже давно установлен, и изменений в ст. 12.36.1 КоАП РФ не было.
Третий миф связан с новыми суровыми санкциями за выезд на встречную полосу — распространители фейков пугают штрафами в 5000 рублей или лишением прав на полгода уже за первое нарушение, а при повторном — штрафом до 7500 рублей, однако действующее законодательство уже предусматривает такие меры: штраф до 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев, а при повторном нарушении — лишение на год.
Госавтоинспекция оперативно выступила с заявлением, что все эти сообщения — не более чем фейк, созданный ради хайпа и просмотров, ведь даже минимальные изменения в ПДД или КоАП проходят длительный путь согласования и обсуждения, и никаких ужесточений с 1 июля 2026 года не предполагается, причём волна дезинформации удивила даже самих правоохранителей. Чтобы не стать жертвой фейков, эксперты советуют всегда проверять новости о новых штрафах: искать ссылки на конкретные законы или законопроекты, сверяться с официальными сайтами Госавтоинспекции и порталом правовой информации, а также обращать внимание на дату публикации.
В заключение стоит повторить, что любые изменения в ПДД и КоАП публикуются на официальных ресурсах, а слухи о мгновенных нововведениях чаще оказываются выдумками, поэтому проверяйте информацию, чтобы не стать жертвой паники и не тратить нервы на обсуждение несуществующих угроз. По состоянию на июнь 2026 года ни одно из обсуждаемых ужесточений не вступает в силу, а действующие штрафы и правила остаются прежними.
Для сравнения стоит отметить, что большинство нововведений проходят долгий путь обсуждения и согласования — например, недавно обсуждались новые требования для мотоциклистов, о которых подробно рассказывалось в материале о переменах для владельцев двухколесного транспорта — подробности о новых правилах для мотоциклистов в 2026 году .
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