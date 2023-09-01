Что изменится для водителей с 1 сентября 2023 года

Ранее мы писали Осенью у ГИБДД прибавится поводов для штрафов: в группе риска машины с видеорегистратором С 1 сентября 2023 года у ГИБДД появится больше поводов запретить эксплуатацию транспортного средства. Вступает ... Читать далее

C 1 сентября вступает в силу новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. За нарушение предусмотрен штраф от 500 рублей. Если вместе со штрафом сотрудник полиции оформит официальное требование устранить выявленную неисправность, то садиться за руль (не устранив ее) нельзя. Иначе водителю грозит уже более серьезное наказание по статье 19.3 КоАП за невыполнение законного требования сотрудника – вплоть до 15 суток ареста.

Среди наиболее распространенных нарушений – шипованные шины летом (июнь, июль, август) и отсутствие зимних шин в декабре, январе и феврале. Кроме того, запрещена эксплуатация с поврежденными тормозными шлангами и приводами; с горящим на приборной панели индикатором неисправной ABS; с течью ГУРа или незакрепленными винтами рулевой колонки. Также запрещено ездить с неисправным автокорректором фар или с поврежденным рассеивателем, с неисправными стоп-сигналами и габаритными огнями; с дополнительно установленными на лобовом стекле автомобиля предметами, ограничивающие обзорность. В последнюю категорию могут попасть, например, видеорегистраторы.

Фото: unsplash.com

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Также в сентябре вводится электронная очередь на границе для грузового транспорта. Грузовикам, используемым для международных перевозок, теперь требуется зарезервировать дату пересечения российской границы. Перечень пограничных пунктов, где это необходимо, определит Правительство. Сейчас система уже действует на пунктах пропуска «Забайкальск» на границе с Китаем, «Бугристое» на границе с Казахстаном и «Чернышевское» на границе с Литвой.

С 1 сентября школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным автодорогам. Норма распространяется на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования или экскурсии, в лагеря отдыха. Ранее право льготного или бесплатного проезда по платным дорогам имели только рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, скорые и другой спецтранспорт.

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