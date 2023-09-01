Что изменится для водителей с 1 сентября 2023 года
Среди наиболее распространенных нарушений – шипованные шины летом (июнь, июль, август) и отсутствие зимних шин в декабре, январе и феврале. Кроме того, запрещена эксплуатация с поврежденными тормозными шлангами и приводами; с горящим на приборной панели индикатором неисправной ABS; с течью ГУРа или незакрепленными винтами рулевой колонки. Также запрещено ездить с неисправным автокорректором фар или с поврежденным рассеивателем, с неисправными стоп-сигналами и габаритными огнями; с дополнительно установленными на лобовом стекле автомобиля предметами, ограничивающие обзорность. В последнюю категорию могут попасть, например, видеорегистраторы.
Также в сентябре вводится электронная очередь на границе для грузового транспорта. Грузовикам, используемым для международных перевозок, теперь требуется зарезервировать дату пересечения российской границы. Перечень пограничных пунктов, где это необходимо, определит Правительство. Сейчас система уже действует на пунктах пропуска «Забайкальск» на границе с Китаем, «Бугристое» на границе с Казахстаном и «Чернышевское» на границе с Литвой.
С 1 сентября школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным автодорогам. Норма распространяется на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования или экскурсии, в лагеря отдыха. Ранее право льготного или бесплатного проезда по платным дорогам имели только рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, скорые и другой спецтранспорт.
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-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
-
05.09.2023, 08:04
На петербургской КАД водитель BMW побил рекорд скорости
В конце августа на петербургской кольцевой автодороге «гонщик» на BMW установил новый рекорд скорости среди на нарушителей, умудрившись разогнаться до 225 км/ч при разрешенных 110 км/ч.Читать далее
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