Что изменится для водителей в декабре 2023 года?
Зимняя резина
К 1 декабря все легковые автомобили должны быть переобуты в зимнюю резину: шипованную или «липучку». За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но в ГИБДД заверили, что пока штрафовать никого не будут. Инспекторы ДПС в ходе рейдов будут проводить разъяснительную работу и ограничиваться предупреждением.
Стоимость запчастей в справочниках страховщиков
С 19 декабря вырастет на 9,8% средняя стоимость автозапчастей при восстановительном ремонте автотранспорта, рассчитанная Российским союзом автостраховщиков (РСА) для справочников по ОСАГО. Предыдущий раз цены пересматривали три месяца назад, 19 сентября.
Ограничения по загранпаспортам
С 1 декабря граждане, которым ограничен выезд из России, обязаны будут сдать загранпаспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней со дня уведомления об ограничении. Ограничения на выезд могут наложить из-за допуска к гостайне, работы в ФСБ или увольнения оттуда, а также из-за невыплаченных долгов или личного банкротства, статуса подозреваемых, обвиняемых или осужденных, плюс после получения призывной повестки в военкомат.
Налоги
И, наконец, напомним, что 1 декабря, по традиции, истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц, земельных и транспортных налогов, а также суммы НДФЛ в случае получения соответствующего уведомления. В случае неуплаты после истечения срока неплательщикам начнут начисляться пени.
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01.12.2023, 08:31
Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла
Компания JLR объявила об отзыве более 1500 внедорожников Range Rover, оснащенных 4,4-литровым двигателем V8. Из-за плохо закрепленных шлангов практически все масло может быстро оказаться на дороге.Читать далее
-
01.12.2023, 06:39
В жутком лобовом ДТП в Новосибирской области мать убила двоих детей
Вечером 30 ноября в Ордынском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием легковушки Renault Symbol и большегруза Freightliner. В результате двое детей погибли на месте.Читать далее
-
30.11.2023, 17:54
Как продлить срок службы зимней резине: советы эксперта
К 1 декабря по всей России водители обязаны переобуть свои автомобили в зимние покрышки. В некоторых регионах соблюдение этого правила жизненно необходимо. Эксперт рассказал, как сохранить шипованную резину в достойном состоянии в течение 5 – 7 лет.Читать далее
-
30.11.2023, 17:12
Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани
В Краснодарском крае водитель черного автомобиля BMW не справился с управлением, сбил защитное ограждение, вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередач. Без света остались жители станицы Елизаветинская.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
30.11.2023, 15:16
Масштабная выставка Automechanika пройдет в Казахстане
Организаторы Automechanika Astana определились со сроками проведения выставки. Она состоится в столице Казахстана с 17 по 19 апреля 2024 года и соберет ведущих производителей и поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей.Читать далее
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