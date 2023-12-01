Что изменится для водителей в декабре 2023 года?

Зимняя резина

Фото: Lada

К 1 декабря все легковые автомобили должны быть переобуты в зимнюю резину: шипованную или «липучку». За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но в ГИБДД заверили, что пока штрафовать никого не будут. Инспекторы ДПС в ходе рейдов будут проводить разъяснительную работу и ограничиваться предупреждением.

Стоимость запчастей в справочниках страховщиков

Фото: unsplash.com

С 19 декабря вырастет на 9,8% средняя стоимость автозапчастей при восстановительном ремонте автотранспорта, рассчитанная Российским союзом автостраховщиков (РСА) для справочников по ОСАГО. Предыдущий раз цены пересматривали три месяца назад, 19 сентября.

Ограничения по загранпаспортам

Фото: unsplash.com

С 1 декабря граждане, которым ограничен выезд из России, обязаны будут сдать загранпаспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней со дня уведомления об ограничении. Ограничения на выезд могут наложить из-за допуска к гостайне, работы в ФСБ или увольнения оттуда, а также из-за невыплаченных долгов или личного банкротства, статуса подозреваемых, обвиняемых или осужденных, плюс после получения призывной повестки в военкомат.

Налоги

Фото: unsplash.com

И, наконец, напомним, что 1 декабря, по традиции, истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц, земельных и транспортных налогов, а также суммы НДФЛ в случае получения соответствующего уведомления. В случае неуплаты после истечения срока неплательщикам начнут начисляться пени.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах