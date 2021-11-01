Что изменится для водителей в ноябре: два важных момента
С 30 ноября 2021 года вступает в силу новый ГОСТ 34725–2021, касающийся проведения отзывных кампаний, которые объявляют автопроизводители для добровольного устранения выявленных дефектов. По новому стандарту, все ситуации, при которых автокомпаниям придется просить своих клиентов доставить дилерам на ремонт определенную модель, должны будут согласовать не только эксперты, но и сами производители. Ранее компании могли руководствоваться лишь своими внутренними правилами. Уже сейчас на сайте Росстандарта можно проверить по VIN номеру, попадал ли автомобиль под отзыв и прошел ли он необходимый ремонт. В 2022 году такая возможность появится на сайте Госуслуг.
Кроме того, в ноябре депутаты Госдумы планируют рассмотреть ряд важных законопроектов. Первый из них касается отмены обязательного техосмотра. Готовый закон может вступить в силу уже в начале 2022 года. Второй законопроект запрещает работать в такси гражданам, имеющим судимости за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийство, изнасилование или грабеж. Аналогичный запрет в 2022 году распространят и на водителей общественного транспорта. Работодателей обяжут требовать у сотрудников справку об отсутствии судимости.
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