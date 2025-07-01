Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года?
Еще одно значительное изменение коснется автокредитования. С июля банки получат новые ограничения по выдаче займов на покупку автомобиля. Если у клиента кредитная нагрузка превышает 50% от дохода, то доля таких кредитов не должна составлять более 20% от общего объема выдаваемых автокредитов. При уровне долговой нагрузки свыше 80% эта доля сократится до 5%. Норма распространяется не только на банки, но и микрофинансовые организации.
Кроме того, Госдума одобрила поправки, направленные на усиление контроля за грузовым транспортом, которые также должны вступить в силу в июле. Водители большегрузов, отказавшиеся проходить весогабаритный контроль или проигнорировавшие требование об остановке, теперь рискуют получить штраф до 600 тысяч рублей.
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Минпромторг предложил реформу, которая может стать важным шагом в развитии отечественной промышленности. Действующую с 2015 года комиссию по импортозамещению планируют преобразовать в комиссию по промышленности. Такой шаг должен сместить фокус с простого дублирования иностранных технологий на разработку собственных.Читать далее
-
30.06.2025, 15:07
Россиян предупредили о новой схеме мошенников: звонят от имени автосервисов
Российских автовладельцев предупреждают о росте случаев телефонного мошенничества, связанного с ремонтом автомобилей. Злоумышленники выдают себя за сотрудников станций техобслуживания и под различными предлогами пытаются получить денежные переводы якобы за выполненные работы. Читать далее
-
30.06.2025, 14:10
Haval H3 резко подешевел в России на 450 тысяч рублей
Компания Haval объявила значительные скидки на популярный кроссовер Haval H3. Суммарная выгода может достигать 450 тысяч рублей, с учетом которой версия Premium стоит от 2 249 000 рублей.Читать далее
-
30.06.2025, 13:45
Ozon запускает посуточную аренду автомобилей. Но не для всех
Ozon объявил о запуске нового сервиса аренды автомобилей. Услуга под названием «Ozon Напрокат» позволяет брать машины напрокат от одного дня до месяца по цене 5550 рублей за сутки.Читать далее
-
30.06.2025, 13:19
На смену угонам пришли кражи комплектующих. Что снимают с автомобилей чаще всего?
В 2025 году российский авторынок столкнулся с новой волной краж автомобильных деталей. Страховщики фиксируют увеличение обращений, а продавцы комплектующих – рост спроса на зеркала, диски, фары, эмблемы и штатные камеры.Читать далее
-
30.06.2025, 12:23
Права, номера, документы: что подорожает для водителей с сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года российские автомобилисты столкнутся с серьезным увеличением государственных пошлин на получение и оформление важных документов. Согласно законопроекту Минфина, который уже согласован профильными ведомствами, почти все ключевые услуги ГИБДД подорожают в 1,5 – 3 раза. Читать далее
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