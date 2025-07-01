Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года?

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Одним из ключевых нововведений станет увеличение лимита страхового возмещения по европротоколу при наличии разногласий между участниками аварии – со 100 до 200 тысяч рублей. Это касается случаев, когда оформление происшествия происходит без вызова ГИБДД, но с обязательной фотофиксацией повреждений через специальные приложения или устройства на базе ГЛОНАСС.

Еще одно значительное изменение коснется автокредитования. С июля банки получат новые ограничения по выдаче займов на покупку автомобиля. Если у клиента кредитная нагрузка превышает 50% от дохода, то доля таких кредитов не должна составлять более 20% от общего объема выдаваемых автокредитов. При уровне долговой нагрузки свыше 80% эта доля сократится до 5%. Норма распространяется не только на банки, но и микрофинансовые организации.

Фото: freepik.com

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Кроме того, Госдума одобрила поправки, направленные на усиление контроля за грузовым транспортом, которые также должны вступить в силу в июле. Водители большегрузов, отказавшиеся проходить весогабаритный контроль или проигнорировавшие требование об остановке, теперь рискуют получить штраф до 600 тысяч рублей.

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