Что изменится в России с 1 марта 2024 года: 4 важных изменения для водителей
С 1 марта вступает в силу закон, который предписывает выдавать перевозчикам грузов электронные разрешения для передвижения по дорогам в течение 3 часов. Раньше процесс занимал не меньше недели. Скорость работы удалось повысить за счет автоматизации системы. В нее заранее загрузили данные о дорогах, их технические характеристики, допустимый вес и прочее. На их основе система предложит перевозчику возможные маршруты. Выбранный вариант не придется согласовывать с ГИБДД, а плата за проезд будет рассчитана автоматически.
С 1 марта правительство вновь вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает норматив продажи дизеля на бирже с 12,5% до 16%. Решение связано с приближением сезона повышенного спроса на топливо: грядет весенняя посевная, плановые ремонты на НПЗ и летние отпуска. Ограничения позволят избежать дефицита на внутреннем рынке и резкого повышения цен на АЗС.
Наконец, с 1 марта 2024 года вступают в силу поправки, регулирующие выезд детей в возрасте до 14 лет за границу. Теперь пограничники будут требовать свидетельство о рождении со специальным красным штампом о гражданстве, проставленным на обратной стороне документа. По официальной версии, изменение коснется только детей, которые пересекают границу исключительно со свидетельством о рождении на руках без своего загранпаспорта. Стран, разрешающих подобные перемещения, немного: Абхазия, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.
Многие опытные туроператоры, опасаясь лишней инициативы на местах, рекомендуют всем родителям, планирующим выезжать с детьми за границу, заранее озаботиться получением заветного красного штампа. Поставить его можно в территориальном подразделении по вопросам миграции по месту жительства в порядке живой очереди в часы приема. Причем в некоторых подразделениях штамп ставят не сразу, а в течение 5 рабочих дней.
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За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
-
29.02.2024, 16:53
Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной модели Lada Iskra в кузове универсал. По казенным рисункам трудно представить, как машина будет выглядеть в жизни. Журналисты обратились за помощью к дизайнеру.Читать далее
-
29.02.2024, 14:35
«Делимобиль» рассказал о серьезном увеличении парка каршеринговых автомобилей
Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» подвел итоги 2023 года. Рост по всем направлениям: увеличился автопарк и число активных клиентов, а количество минут аренды достигло рекордного уровня в 1,6 миллиарда.Читать далее
-
29.02.2024, 12:58
В Петербурге пьяная дама покусала инспектора ДПС, но сумела избежать ареста
Вечернюю тишину двора на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге нарушили громкие крики пьяной женщины за рулем красной Mazda3. Она перегородила проезд и не желала освобождать дорогу. Вызванные на место полицейские получили серьезный отпор.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
29.02.2024, 08:50
Узнав о закрытии проекта Apple Car, немецкие автопроизводители вздохнули с облегчением, а китайцы запаниковали
Накануне компания Apple объявила о прекращении работы над проектом собственного электрокара, начатой 10 лет назад. Глава китайского технологического гиганта Xiaomi заявил, что он шокирован этой новостью, а немецкие автопроизводители, напротив, вздохнули с облегчением.Читать далее
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