Что изменится в России с 1 марта 2024 года: 4 важных изменения для водителей

Ранее мы писали В Якутии мигрантам запретили работать таксистами, курьерами, дальнобойщиками и автослесарями Власти Республики Саха (Якутия) запретили привлекать иностранных граждан для работы в легковом такси, автомобильных ... Читать далее

По сложившейся традиции журнал 110km.ru подготовил обзор изменений в законодательстве, которые ожидаются с наступлением нового месяца. Одно из главных нововведений для российских автомобилистов – появление со 2 марта возможности оформить краткосрочный полис ОСАГО. Раньше договор страхования обязательной автогражданской ответственности можно было заключить минимум на 3 месяца, сейчас срок сократили до 1 дня. Главное, иметь в виду важное ограничение: полис, как и прежде, начинает действовать на третий день после заключения договора страхования. Это сделано специально, чтобы ушлые водители не покупали полис после аварии и не оформляли ДТП задним числом.

С 1 марта вступает в силу закон, который предписывает выдавать перевозчикам грузов электронные разрешения для передвижения по дорогам в течение 3 часов. Раньше процесс занимал не меньше недели. Скорость работы удалось повысить за счет автоматизации системы. В нее заранее загрузили данные о дорогах, их технические характеристики, допустимый вес и прочее. На их основе система предложит перевозчику возможные маршруты. Выбранный вариант не придется согласовывать с ГИБДД, а плата за проезд будет рассчитана автоматически.

Фото: unsplash.com

С 1 марта правительство вновь вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает норматив продажи дизеля на бирже с 12,5% до 16%. Решение связано с приближением сезона повышенного спроса на топливо: грядет весенняя посевная, плановые ремонты на НПЗ и летние отпуска. Ограничения позволят избежать дефицита на внутреннем рынке и резкого повышения цен на АЗС.

Фото: unsplash.com

Наконец, с 1 марта 2024 года вступают в силу поправки, регулирующие выезд детей в возрасте до 14 лет за границу. Теперь пограничники будут требовать свидетельство о рождении со специальным красным штампом о гражданстве, проставленным на обратной стороне документа. По официальной версии, изменение коснется только детей, которые пересекают границу исключительно со свидетельством о рождении на руках без своего загранпаспорта. Стран, разрешающих подобные перемещения, немного: Абхазия, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

Многие опытные туроператоры, опасаясь лишней инициативы на местах, рекомендуют всем родителям, планирующим выезжать с детьми за границу, заранее озаботиться получением заветного красного штампа. Поставить его можно в территориальном подразделении по вопросам миграции по месту жительства в порядке живой очереди в часы приема. Причем в некоторых подразделениях штамп ставят не сразу, а в течение 5 рабочих дней.

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