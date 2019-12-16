16 декабря 2019, 00:26
Что известно о «Русском Прадо»?
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О планах Ульяновского автозавода представить новый внедорожник было известно давно, но весной 2019 года гендиректор компании Sollers Вадим Швецов впервые назвал новинку «Русским Прадо». Не исключено, что внедорожник покажут уже в августе на Международном автосалоне в Москве.
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото
Фото
Фото
Фото: yaplakal.com
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«Русский Прадо» оснастят новым турбомотором мощностью 180 л.с. Не исключено, что в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit, а также бюджетный вариант атмосферного мотора мощностью 120 сил. Доступные коробки передач: 5- и 6-ступенчатые МКПП, 6-диапазонный «автомат».
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Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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