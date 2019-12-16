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16 декабря 2019, 00:26

Что известно о «Русском Прадо»?

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О планах Ульяновского автозавода представить новый внедорожник было известно давно, но весной 2019 года гендиректор компании Sollers Вадим Швецов впервые назвал новинку «Русским Прадо». Не исключено, что внедорожник покажут уже в августе на Международном автосалоне в Москве.
Что известно о Русском Прадо

Фото: Роспатент

Что известно о Русском Прадо

Фото: Роспатент

Что известно о Русском Прадо

Фото: Роспатент

Что известно о Русском Прадо

Фото: Роспатент

Что известно о Русском Прадо

Фото: Роспатент

Что известно о Русском Прадо

Фото

Что известно о Русском Прадо

Фото

Что известно о Русском Прадо

Фото

Что известно о Русском Прадо

Фото: yaplakal.com

Что известно о Русском Прадо
Что известно о Русском Прадо
Что известно о Русском Прадо
Что известно о Русском Прадо
Что известно о Русском Прадо
Что известно о Русском Прадо
Что известно о Русском Прадо
Что известно о Русском Прадо
Что известно о Русском Прадо
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Под именем «Русский Прадо» скрывается внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения. Журналисты Autonews собрали воедино всю информацию, известную о нем к настоящему времени. Автомобиль построят на новой платформе. Он сохранит рамную конструкцию, которую основательно модифицируют. В частности, рама будет иметь сминаемые зоны для того, чтобы внедорожник мог соответствовать требованиям EuroNCAP на краш-тестах. Передняя подвеска станет независимой. Сзади на смену рессорам придут пружины. Все это должно сделать внедорожник более управляемым. Впоследствии на этом же шасси выпустят пикап, фургон и минивен.

«Русский Прадо» оснастят новым турбомотором мощностью 180 л.с. Не исключено, что в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit, а также бюджетный вариант атмосферного мотора мощностью 120 сил. Доступные коробки передач: 5- и 6-ступенчатые МКПП, 6-диапазонный «автомат».
 
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Часть технологий новый внедорожник может позаимствовать у Aurus, например, гибридную надстройку к силовой установке и некоторые электронные системы активной безопасности (систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков и сигналов светофора, автоматический дальний свет и парковочный ассистент).

Дизайном нового «Патриота» занимается Центр стиля НАМИ. Патентные изображения некоторых элементов уже появлялись в Сети. Известно, что внедорожник получит новые светодиодные фары. С пятой двери уберут «запаску», а сама дверь обзаведется электроприводом и будет открываться вверх, а не вбок, как сейчас. В список оснащения войдет медиасистема с навигацией, камера заднего вида, климат-контроль, обогрев лобового стекла и другие опции, которыми уже сейчас могут наслаждаться покупатели УАЗ «Патриот». Цена базовой версии должна быть на уровне 1,5 млн рублей. Топовые варианты будут стоить не менее 2 млн рублей. Однако, по уровню надежности новый российский внедорожник обещают сделать похожим на Toyota Land Cruiser Prado. Прототип вполне могут представить в августе 2020 года на Московском автосалоне.

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Что известно о «Русском Прадо»?
{{material_128124}}Под именем «Русский Прадо» скрывается внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения. Журналисты Autonews собрали воедино всю информацию, известную о нем к настоящему времени. Автомобиль построят на новой платформе. Он сохранит рамную конструкцию, которую основательно модифицируют. В частности, рама будет иметь сминаемые зоны для того, чтобы внедорожник мог соответствовать требованиям EuroNCAP на краш-тестах. Передняя подвеска станет независимой. Сзади на смену рессорам придут пружины. Все это должно сделать внедорожник более управляемым. Впоследствии на этом же шасси выпустят пикап, фургон и минивен.«Русский Прадо» оснастят новым турбомотором мощностью 180 л.с. Не исключено, что в линейку двигателей войдет модернизированный 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit, а также бюджетный вариант атмосферного мотора мощностью 120 сил. Доступные коробки передач: 5- и 6-ступенчатые МКПП, 6-диапазонный «автомат». {{material_128075}}Часть технологий новый внедорожник может позаимствовать у Aurus, например, гибридную надстройку к силовой установке и некоторые электронные системы активной безопасности (систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков и сигналов светофора, автоматический дальний свет и парковочный ассистент).Дизайном нового «Патриота» занимается Центр стиля НАМИ. Патентные изображения некоторых элементов уже появлялись в Сети. Известно, что внедорожник получит новые светодиодные фары. С пятой двери уберут «запаску», а сама дверь обзаведется электроприводом и будет открываться вверх, а не вбок, как сейчас. В список оснащения войдет медиасистема с навигацией, камера заднего вида, климат-контроль, обогрев лобового стекла и другие опции, которыми уже сейчас могут наслаждаться покупатели УАЗ «Патриот». Цена базовой версии должна быть на уровне 1,5 млн рублей. Топовые варианты будут стоить не менее 2 млн рублей. Однако, по уровню надежности новый российский внедорожник обещают сделать похожим на Toyota Land Cruiser Prado. Прототип вполне могут представить в августе 2020 года на Московском автосалоне.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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