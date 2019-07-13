13 июля 2019, 19:44

Что конкретно меняется на строительстве 7 и 8 участков трассы М-11

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Работы на 7 участке высокоскоростной платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург», который пролегает через Новгородскую и Ленинградскую области, идут усиленными темпами.

В этом убедился председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. В рамках своей очередной рабочей поездки на М-11, которая пришлась на минувшую пятницу, он проверил, как идёт установка барьерных ограждений, дорожных знаков, проследил за ходом работ по организации дорожного движения.

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По итогам проезда по строящимся участкам трассы было проведено совещание с руководителями бригад. В информации пресс-службы ГК «Автодор» уточняется, что в настоящее время на 7 участке магистрали задействовано более 2000 рабочих, инженеров и прочих специалистов.

Уже перепущено автомобильное движение на региональной дороге между населенными пунктами Ушаки и Рублево (Тосненский район). Теперь автомобили проходят по этой дороге над трассой М-11. В ближайшее время планируется переключить движение на региональной трассе Р-41 (Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга) и 41К-170 (Поги-Новолисино).

Строительные работы полным ходом идут и на 8 участке платной магистрали. Как пример – самыми ускоренными темпами возводится развязка М-11 с продолжением Софийской улицы. Таким образом высокоскоростная магистраль должна будет подключена к улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.

Напомним, что самые проблемные участки трассы М-11, проходящие по территории Новгородской и Ленинградской областей, должны быть сданы в эксплуатацию к концу текущего года. При этом в начале года представители ГК «Автодор» рассчитывали пустить по ним движение не позднее сентября.  


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Что конкретно меняется на строительстве 7 и 8 участков трассы М-11
В этом убедился председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. В рамках своей очередной рабочей поездки на М-11, которая пришлась на минувшую пятницу, он проверил, как идёт установка барьерных ограждений, дорожных знаков, проследил за ходом работ по организации дорожного движения. {{material_126725}} По итогам проезда по строящимся участкам трассы было проведено совещание с руководителями бригад. В информации пресс-службы ГК «Автодор» уточняется, что в настоящее время на 7 участке магистрали задействовано более 2000 рабочих, инженеров и прочих специалистов.Уже перепущено автомобильное движение на региональной дороге между населенными пунктами Ушаки и Рублево (Тосненский район). Теперь автомобили проходят по этой дороге над трассой М-11. В ближайшее время планируется переключить движение на региональной трассе Р-41 (Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга) и 41К-170 (Поги-Новолисино).Строительные работы полным ходом идут и на 8 участке платной магистрали. Как пример – самыми ускоренными темпами возводится развязка М-11 с продолжением Софийской улицы. Таким образом высокоскоростная магистраль должна будет подключена к улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.Напомним, что самые проблемные участки трассы М-11, проходящие по территории Новгородской и Ленинградской областей, должны быть сданы в эксплуатацию к концу текущего года. При этом в начале года представители ГК «Автодор» рассчитывали пустить по ним движение не позднее сентября.  
2019-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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