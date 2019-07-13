Что конкретно меняется на строительстве 7 и 8 участков трассы М-11
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В этом убедился председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. В рамках своей очередной рабочей поездки на М-11, которая пришлась на минувшую пятницу, он проверил, как идёт установка барьерных ограждений, дорожных знаков, проследил за ходом работ по организации дорожного движения.
Уже перепущено автомобильное движение на региональной дороге между населенными пунктами Ушаки и Рублево (Тосненский район). Теперь автомобили проходят по этой дороге над трассой М-11. В ближайшее время планируется переключить движение на региональной трассе Р-41 (Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга) и 41К-170 (Поги-Новолисино).
Строительные работы полным ходом идут и на 8 участке платной магистрали. Как пример – самыми ускоренными темпами возводится развязка М-11 с продолжением Софийской улицы. Таким образом высокоскоростная магистраль должна будет подключена к улично-дорожной сети Санкт-Петербурга.
Напомним, что самые проблемные участки трассы М-11, проходящие по территории Новгородской и Ленинградской областей, должны быть сданы в эксплуатацию к концу текущего года. При этом в начале года представители ГК «Автодор» рассчитывали пустить по ним движение не позднее сентября.
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