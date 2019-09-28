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28 сентября 2019, 22:48

Что купить за 250 000 рублей?

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Новые автомобили стоят немало. Самый дешевый седан Lada Granta обойдется минимум в 382 410 рублей с учетом всех скидок и специальных предложений. Но что делать, если бюджет всего 250 тысяч рублей. Расскажем о трех подержанных, но надежных иномарках, на которые стоит обратить внимание.
Что купить за 250 000 рублей

Фото взято из открытых источников

Что купить за 250 000 рублей

Фото взято из открытых источников

Что купить за 250 000 рублей

 

Что купить за 250 000 рублей

 

Что купить за 250 000 рублей
Что купить за 250 000 рублей
Что купить за 250 000 рублей
Что купить за 250 000 рублей
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Редакция портала «Автоновости дня» совместно с экспертами вторичного авторынка назвали три надежных и ресурсных подержанных иномарки за 250 000 рублей. По отзывам владельцев, эти машины более надежны и комфортны, чем более свежие модели российского автопрома.

Начнем с конца этого импровизированного рейтинга. Третье место досталось Renault Logan. Автомобиль по уровню комфорта недалеко ушел от отечественных моделей. Тем не менее, это иномарка с крепкой подвеской и вполне надежными моторами. Logan может похвастаться репутацией машины с большим ресурсом. Не зря его так любят таксисты. В оговоренный бюджет укладываются автомобили первого поколения с 1,4- или 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач.

На втором месте – «чешский фольксваген» – Skoda Octavia. За 250 тысяч рублей можно найти неплохой экземпляр первого поколения или его рестайлинговую версию. Автомобиль ценят за просторный салон, хороший уровень комфорта и высокую надежность. Чаще всего на нашем рынке встречаются варианты с 1,6-литровым «атмосферником», который не блещет выдающейся мощностью, однако прост и дешев в эксплуатации благодаря несложной конструкции.

Первое место досталось мировому бестселлеру – Toyota Corolla. За 250 тысяч можно себе позволить автомобиль девятого поколения (Corolla 120), то есть автомобилю будет около 15 лет. Но это как раз тот случай, когда бояться возраста не надо. Сейчас на рынке хватает ухоженных машин с приличным ресурсом, за которыми следили предыдущие хозяева. Наиболее распространены версии с бензиновыми двигателями 1.4 литра (100 л.с.) и 1.6 литра (110 л.с.). 

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Отзывы по теме
Форум Toyota Corolla
Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
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Что купить за 250 000 рублей?
{{material_127016}}Редакция портала «Автоновости дня» совместно с экспертами вторичного авторынка назвали три надежных и ресурсных подержанных иномарки за 250 000 рублей. По отзывам владельцев, эти машины более надежны и комфортны, чем более свежие модели российского автопрома.Начнем с конца этого импровизированного рейтинга. Третье место досталось Renault Logan. Автомобиль по уровню комфорта недалеко ушел от отечественных моделей. Тем не менее, это иномарка с крепкой подвеской и вполне надежными моторами. Logan может похвастаться репутацией машины с большим ресурсом. Не зря его так любят таксисты. В оговоренный бюджет укладываются автомобили первого поколения с 1,4- или 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач.На втором месте – «чешский фольксваген» – Skoda Octavia. За 250 тысяч рублей можно найти неплохой экземпляр первого поколения или его рестайлинговую версию. Автомобиль ценят за просторный салон, хороший уровень комфорта и высокую надежность. Чаще всего на нашем рынке встречаются варианты с 1,6-литровым «атмосферником», который не блещет выдающейся мощностью, однако прост и дешев в эксплуатации благодаря несложной конструкции.Первое место досталось мировому бестселлеру – Toyota Corolla. За 250 тысяч можно себе позволить автомобиль девятого поколения (Corolla 120), то есть автомобилю будет около 15 лет. Но это как раз тот случай, когда бояться возраста не надо. Сейчас на рынке хватает ухоженных машин с приличным ресурсом, за которыми следили предыдущие хозяева. Наиболее распространены версии с бензиновыми двигателями 1.4 литра (100 л.с.) и 1.6 литра (110 л.с.). 
2019-09-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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