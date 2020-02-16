16 февраля 2020, 15:33
Что купить за 350 000 рублей?
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Фото: zr.ru
Располагая бюджетом в 350 тысяч рублей, выбрать подержанный автомобиль зачастую непросто. На рынке в данной ценовой категории существует множество предложений машин разных марок. Расскажем о трех возможных вариантах для поездок по городу.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Opel
Фото: Opel
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Оцинкованный кузов имеет и Chevrolet Aveo. До ухода в 2015 году марки с российского рынка эти компактные городские автомобили были очень популярны у отечественных автолюбителей. Автомобиль поставлялся с безальтернативным 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л.с., который сочетался как с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». В бюджет до 350 000 рублей попадают экземпляры 2011 – 2014 года выпуска с пробегом около 130 000 – 160 000 километров. Среди слабых мест – рулевое колесо и некачественное лакокрасочное покрытие.
Третьим в компании стал Opel Astra поколения H 2008 – 2012 года выпуска с пробегом около 120 000 – 160 000 километров. Автомобиль был одной из наиболее массовых моделей Opel на нашем рынке. Кузов весьма эффективно сопротивляется коррозии, и даже первые автомобили все еще прекрасно выглядят. Возраст выдают лишь затертые фары, прояснить которые не всегда помогает даже полировка. Надо быть готовым, что поменять придется весь блок. На рынке чаще всего встречаются версии с 1,6-литровым мотором на 115 л.с. и более мощные 1,8-литровые машины мощностью 140 л.с. Трансмиссия: «механика», «автомат» или «робот».
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