Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 февраля 2020, 15:33

Что купить за 350 000 рублей?

  • 237
  • 0
Фото: zr.ru
Располагая бюджетом в 350 тысяч рублей, выбрать подержанный автомобиль зачастую непросто. На рынке в данной ценовой категории существует множество предложений машин разных марок. Расскажем о трех возможных вариантах для поездок по городу.
Что купить за 350 000 рублей

 

Что купить за 350 000 рублей

 

Что купить за 350 000 рублей

Фото: Chevrolet

Что купить за 350 000 рублей

Фото: Chevrolet

Что купить за 350 000 рублей

Фото: Opel

Что купить за 350 000 рублей

Фото: Opel

Что купить за 350 000 рублей
Что купить за 350 000 рублей
Что купить за 350 000 рублей
Что купить за 350 000 рублей
Что купить за 350 000 рублей
Что купить за 350 000 рублей
Ранее мы писали
Беспроблемный и надежный автомобиль может быть не обязательно новым. Сейчас на вторичном рынке немало достойных ...
Читать далее
В оговоренный бюджет 350 тысяч рублей укладываются самые разные подержанные автомобили. Журналисты издания «Тарантас Ньюс» выбрали три интересных варианта для тех, кому нужна машина для города. Одним из них стала компактная Skoda Fabia, которая порадует неплохим оснащением и низким расходом топлива. Среди других ее преимуществ: двухсторонняя заводская оцинковка кузова. Обнаруженная при осмотре машины ржавчина может появиться только в результате некачественного кузовного ремонта. За 350 тысяч рублей можно взять автомобиль 2010 – 2013 годов выпуска с пробегом 100 – 130 тысяч километров. Выбор по моторам: 1,4 литра (86 л.с.) и 1,6 литра (106 л.с.), большинство версий – с «механикой».

Оцинкованный кузов имеет и Chevrolet Aveo. До ухода в 2015 году марки с российского рынка эти компактные городские автомобили были очень популярны у отечественных автолюбителей. Автомобиль поставлялся с безальтернативным 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л.с., который сочетался как с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». В бюджет до 350 000 рублей попадают экземпляры 2011 – 2014 года выпуска с пробегом около 130 000 – 160 000 километров. Среди слабых мест – рулевое колесо и некачественное лакокрасочное покрытие.

Третьим в компании стал Opel Astra поколения H 2008 – 2012 года выпуска с пробегом около 120 000 – 160 000 километров. Автомобиль был одной из наиболее массовых моделей Opel на нашем рынке. Кузов весьма эффективно сопротивляется коррозии, и даже первые автомобили все еще прекрасно выглядят. Возраст выдают лишь затертые фары, прояснить которые не всегда помогает даже полировка. Надо быть готовым, что поменять придется весь блок. На рынке чаще всего встречаются версии с 1,6-литровым мотором на 115 л.с. и более мощные 1,8-литровые машины мощностью 140 л.с. Трансмиссия: «механика», «автомат» или «робот».


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
Kuzya
Форум Chevrolet Aveo
Машина стоит своих денег, конечно, это не супер вариант и не супер надежный автомобиль, про который можно сказать, что он практически не ломается. Но всё-таки он лучше будет своих аналогов, которые с ним в одну цену. Мне нравится, что трансмиссия у машины крепкая и управление автомобилем легкое и удобное ...
Василий
Форум Opel Astra
Цитата:| Кому: Азам Может быть несколько проблем: сам стартер (либо чистить либо под замену) , клемма на стартер, либо аккумулятор. Но по-любому один из этих трех вариантов. После поездок у вас аккумулятор подзаряжается поэтому в следующий раз пытается завестить, пока опять не разрядится. Так что, скорей ...
Pikalini
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Опель
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Skoda Fabia
Объявления о продаже Skoda Fabia
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Что купить за 350 000 рублей?
{{material_128958}}В оговоренный бюджет 350 тысяч рублей укладываются самые разные подержанные автомобили. Журналисты издания «Тарантас Ньюс» выбрали три интересных варианта для тех, кому нужна машина для города. Одним из них стала компактная Skoda Fabia, которая порадует неплохим оснащением и низким расходом топлива. Среди других ее преимуществ: двухсторонняя заводская оцинковка кузова. Обнаруженная при осмотре машины ржавчина может появиться только в результате некачественного кузовного ремонта. За 350 тысяч рублей можно взять автомобиль 2010 – 2013 годов выпуска с пробегом 100 – 130 тысяч километров. Выбор по моторам: 1,4 литра (86 л.с.) и 1,6 литра (106 л.с.), большинство версий – с «механикой».Оцинкованный кузов имеет и Chevrolet Aveo. До ухода в 2015 году марки с российского рынка эти компактные городские автомобили были очень популярны у отечественных автолюбителей. Автомобиль поставлялся с безальтернативным 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л.с., который сочетался как с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». В бюджет до 350 000 рублей попадают экземпляры 2011 – 2014 года выпуска с пробегом около 130 000 – 160 000 километров. Среди слабых мест – рулевое колесо и некачественное лакокрасочное покрытие.Третьим в компании стал Opel Astra поколения H 2008 – 2012 года выпуска с пробегом около 120 000 – 160 000 километров. Автомобиль был одной из наиболее массовых моделей Opel на нашем рынке. Кузов весьма эффективно сопротивляется коррозии, и даже первые автомобили все еще прекрасно выглядят. Возраст выдают лишь затертые фары, прояснить которые не всегда помогает даже полировка. Надо быть готовым, что поменять придется весь блок. На рынке чаще всего встречаются версии с 1,6-литровым мотором на 115 л.с. и более мощные 1,8-литровые машины мощностью 140 л.с. Трансмиссия: «механика», «автомат» или «робот».
2020-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемеровская область Краснодар Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться