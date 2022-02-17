Что люди только не делают со своими автомобилями! Посмотрите на еще две уродливые сборки
Владелец на этом не остановился: он изменил крылья, крепления бампера, вся машина была перекрашена в коричневый цвет, на нее установили новые колеса, обтянутые тонкой резиной.
Другой пользователь поделился изображением, на котором изображен GMC Yukon на крошечных колесах. Их диаметр неизвестен, но по сравнению с большим хайлайдером они могут быть размером около 25 см.
Вряд ли владелец пользуется этим автомобилем постоянно, скорее всего, это демонстрационный экземпляр.
Итак, перед нами две спорные сборки, какая из них хуже? Люди проголосовали за Mercedes-Benz G-класс с передней частью от W211.
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