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20 апреля 2022, 17:41

Что может быть, если не следить за давлением в шинах автомобиля?

От того, насколько соответствует норме показания манометра, измеряющего давление в колесах, зависит многое: и управляемость автомобиля, и безопасность водителя с пассажирами, и, конечно же, долговечность самих колес.
Фото: carfax.ca
Что может быть если не следить за давлением в шинах автомобиля
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Фото: pnevmoteh.by

По большому счету, эта истина известна любому более-менее опытному автомобилисту, однако, чтобы не показаться голословными, мы обратились к профессионалам. Отвечает Денис Мазманов, директор одного из петербургских пунктов шиномонтажа.

- Будет правильной практикой осматривать шины своей «ласточки» ежедневно, например, перед тем, как с утра отправиться на работу, - говорит наш респондент. – Пришли на стоянку или в гараж (кто чем богат), обошли вокруг автомобиля, пробежались взглядом по колесам, и если все нормально – можно заводиться, прогреваться и отправляться в путь.

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При этом не реже одного раза в месяц давление в шинах следует проверять более точно, не довольствуясь одним лишь принципом «на глазок». Замер можно сделать самостоятельно, ибо манометры продаются в магазинах отдельно, а можно посредством ножных или электрических насосов, в конструкцию которых они встроены.

Есть еще два варианта – заглянуть на ближайший пункт шиномонтажа, где не только проверят давление, но и (при необходимости) накачают все колеса до требуемых значений, включая запасное колесо, про которое большинство водителей почему-то забывают. Или банально остановиться на АЗС – практически на всех заправочных комплексах сегодня присутствует услуга по подкачке. 

Совсем не обязательно помнить на зубок величину оптимального давления – если что, она указана в инструкции по эксплуатации или в сервисной книжке. Плюс дублируется на внутренней стороне лючка топливного бака.

Допустим, перекачали

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Люди, страдающие повышенным давлением, не понаслышке знают, насколько это тяжело и вредно. То же самое и в случае с чрезмерно повышенным или, наоборот, пониженным давлением в шинах автомобиля. Некоторые «горячие» головы-водители умышленно перекачивают колеса ради более динамичной езды.

Признаться, в том есть резон: когда манометр, предположим, вместо положенных 2 атмосфер «укладывает стрелку» до уровня 2,8 атмосферы, автомобиль автоматически становится более «собранным», острее реагирует на повороты руля и быстрее разгоняется до максимальных величин.

Вот только это можно сравнить с приемом допинга профессиональным спортсменом. За ускорившуюся реакцию атлет расплачивается стрессовыми нагрузками на организм. Так и перекаченные шины: от обилия большого количества воздуха они как бы раздуваются и «каменеют», в результате чего передают все неровности проезжей части на рулевое управление и подвеску практически напрямую, никоим образом не смягчая удары.

Как результат, данные системы конструкции автомобиля гораздо быстрее подвергаются износу. Если так долго продолжать ездить, можно запросто их разбить раньше времени. Шина при высоком давлении может лопнуть даже от камня - страшно представить, что может случиться, если всё будет происходить на высокой скорости. И уж точно в таком случае будет не до комфорта: автомобиль, «чувствующий» каждый камешек или дорожный стык, автоматически теряет плавность хода.

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Попутно значительно увеличивается тормозной путь, а это, как ни крути, вопрос безопасности. Особенно для зимних шин – с повышенным давлением они на ледяном полотне и на снегу ведут себя подобно летним аналогам, накаченным по нормативам. В конце концов, перекаченные шины раньше времени «лысеют» - пятно контакта с дорожным полотном у них меньше положенного, а это приводит к повышенному износу в центральной части протектора. 

А вот не докачали

Если вы думаете, что лучше не докачать шины, чем перекачать, то будете не правы. И на таких шинах передвигаться вредно. Специалист говорит сразу о нескольких недочетах.

Первый - автомобиль начинать больше потреблять горючего. Не верите? Можете ради эксперимента зафиксировать показания приборов. Вряд ли обрадуетесь. Второй – недостаток давления убивает шины так же быстро, как и переизбыток воздуха. Разница в том, что на сей раз будут интенсивно изнашиваться боковины протектора - его края будут выглядеть слишком изношенными. Низкое давление в шинах создаёт так называемую пустоту, резине приходится сильнее соприкасаться и даже тереться с дорогой. В конце концов, резина может сползти с шины или порваться.

Естественно, ухудшается управляемость автомобиля – он будет медленнее набирать скорость, появятся «ватные» крены в поворотах, усугубляемые неадекватными откликами машины на вращение руля, и вообще, он может в движении «поплыть».

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Дабы избежать всех вышеперечисленных недостатков и неприятностей, есть один простой и проверенный способ – регулярно следить за давлением. Для шин это так же актуально, как для нас самих. А взять это за правило можно уже сейчас, ведь с наступлением теплых погожих деньков вы все чаще смотрите в сторону «шиномонтажек» - время менять зимнюю резину на летнюю.

Небольшой, но важный совет

Хотим мы того или нет, но на давление в шинах может оказывать влияние сезонность. Например, в зимнее время года давление в шинах, как правило, падает вместе с понижением температуры окружающего воздуха: чем ниже опускается столбик термометра, тем ниже давление в шинах. Когда температура воздуха понижается на 10 градусов, давление в шинах опускается примерно на 0,07-0,14 бара. В холодное время года подкачивать шины можно прямо на улице.

В последние дни весны и особенно летом осуществлять подкачку лучше, избегая прямых лучей солнца. Бывает как: пока одни колёса подкачиваются в тени, другие «жарятся» на палящем солнце. Это не наш с вами метод, его лучше избегать.

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