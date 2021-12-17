Что может сломаться в автомобиле зимой: 5 главных проблем
Фото: speedme.ru
Проблема с аккумулятором может быть связана не только со снизившейся емкостью батареи, но и с нерабочим генератором, который не успевает во время движения зарядить ее полностью.
Остальные неисправности можно исключить по результатам внимательного осмотра. Например, заменить изношенные дворники, которые не чистят лобовое, а только разматывают по нему грязь. Зимние шины также необходимо внимательно осмотреть перед установкой, оценив состояние протектора и наличие шипов. Регулярный уход за резиновыми уплотнителями поможет избежать проблем с не открывающимися на морозе дверями.
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