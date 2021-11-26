Что можно купить в США за 1000 долларов: вы удивитесь этим машинам
Ford Taurus
Модель старая, поэтому за долгие годы были выпущены тысячи полноразмерных седанов, которые до сих пор колесят по дорогам Америки. Распространенность является одной из причин их низкой стоимости, поскольку запчастей для этих машин тоже в избытке.
Эксперты советую избегать машины старше 1998 года, а также 2003 года выпуска, а вот модели 2001, 2005, 2007 и 2008 годов могут стать отличным вариантом. В США стоимость этой модели начинается с 750 долларов (около 55 тыс. рублей по текущему курсу), речь о машине 2001 года выпуска. Для сравнения в России минимальная стоимость такого Форда 120 тыс. рублей, и это машина 1997 года.
Toyota Camry 1992-2005 годов
Куда же без самой продаваемой модели в мире. Машины нулевых годов доказали свою надежность и долговечность, тогда же Camry стала мировым бестселлером.
Наименее приличной в этом временном диапазоне считается модель 2007 года выпуска. Остальные обеспечат вам достаточную мощность и комфорт. В России за модель начала нулевых придется отдать около 500 тыс. рублей, в США менее 70 тыс. рублей по текущему курсу.
Honda Civic 7 и 8 поколения
Как и в случае с Camry, Honda Civic – это популярный и проверенный вариант машины на вторичном рынке. Это долговечная, дешевая в обслуживании и надежная в управлении машина.
В России эти машины будут стоит не менее 500 тыс. рублей, в США не без труда, но можно отыскать экземпляр в районе 1 тысячи долларов или 74 тыс. рублей по текущему курсу.
Mazda 6 2004-2006 года
В России эта модель 2006 года выпуска обойдется вам минимум в 300 тыс. рублей, в США ее реально найти за тысячу долларов, то есть примерно в 4 раза дешевле. В отличие от большинства семейных седанов, этот дарил прекрасные эмоции при вождении, он мощный, при этом ход у машины плавный. Да и внешне этот седан выглядит весьма достойно.
Dodge/Plymouth Neon 2001-2002 года
В России этот автомобиль называют «американская Приора» и стоит он у нас от 130 тыс. рублей. Эксперты хвалят его ездовые характеристики, особенно у моделей с МКПП. Это компактная, но при этом не тесная машина. В США они стоят совсем дешево и можно без проблем найти вариант дешевле тысячи долларов, при этом без каких-либо серьезных проблем.
Nissan Altima 1997-2008 годов
Машины нулевых годов отличает неплохой двигатель, вариатор и симпатичный интерьер просторного салона. Если бы купить такую машину можно было за тысячу долларов в РФ, то они бы разлетались как горячие пирожки! Но пока это реально только для США, там эта модель, особенно с МКПП, не пользуется особым спросом на вторичном рынке, поэтому стоит дешево.
В России машина 2007 года с вариатором, передним приводом и бензиновым двигателем объемом 2,5 л обойдется в 600 тыс. рублей.
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