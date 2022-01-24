Что можно сделать из самолета, который ты купил за 100 рублей
Фото: instagram.com/negus747
Знаменитый самолет British Airways «Боинг-747» по имени Negus, налетавший за 26 лет почти 120 тысяч часов и 100 млн километров, вернулся в Лондон из своего последнего рейса в апреле 2020 года. Из-за начавшейся пандемии авиалайнер решено было списать. Новые владельцы купили его за 1 фунт стерлингов, но потратили еще 500 000 фунтов на переоборудование и отделку.
Теперь самолет представляет собой оригинальную площадку для проведения разного рода мероприятий и праздников: презентаций, конференций, свадеб и вечеринок. Здесь есть бар и большой танцпол со специальным освещением. Аренда стоит 1 000 фунтов в час, и от желающих нет отбоя. Интерес к необычному клубу проявили даже в Netflix.
Владельцы сохранили большую часть самолета в нетронутом виде как музейный экспонат и планируют проводить экскурсии для взрослых и детей. Первых посетителей самолет примет на борт в марте 2022 года.
Аэропорт Котсуолд находится в частной собственности и является крупнейшим частным аэропортом в Европе, взлетно-посадочная полоса которого всего на 2 метра короче, чем Bristol International.
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