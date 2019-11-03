Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
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Фото пользователя 110km.ru
Фото: Максим Вершинин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Максим Вершинин
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Фото пользователя 110km.ru
Заводу нет еще и полгода, многие производственные процессы еще дорабатываются, что называется, доводятся до ума. При этом предприятие уже изготавливает так называемые товарные машины, которые находят своих покупателей во многих регионах России. К концу ноября планируется собрать и отгрузить дилерам 150 автомобилей.
Что есть что
В настоящее время на конвейере находятся 3 модели – кроссоверы F7 (велика доля 1,5-литровых версий), F7x и тяжелый рамный внедорожник H9. Выпуск между ними распределен в следующих пропорциях: 75% - F7, 20% - F7x и оставшиеся 5% - H9. На I квартал 2020 года запланирован запуск производства четвертой модели - H5. Установка и наладка оборудования под автомобиль начнется уже в текущем месяце.
Пока завод «разгоняется», за одну рабочую смену собирается несколько десятков машин, причем, цифра непостоянная, во многом зависищая от логистики. Новый автомобиль сходит со «стапелей» каждые 7 минут. Заводчане говорят, что это небольшая скорость, при необходимости можно поднажать. Оно и понятно: мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 150 000 автомобилей в год. То есть вполне реально выдавать готовый продукт каждые 80 секунд.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Цех штамповки
«ХММР» - это полноценное производство, в составе которого функционируют: цех штамповки, цех сварки, цех окраски и линия сборки. Это первый китайский автомобильный завод в России, в котором реализованы 4 технологических составляющих.
Для цеха штамповки запланировано 2 этапа; на первом производственная мощность составляет 80 тыс. автомобилей в год, годовой объем производства после завершения второго этапа - 150 тыс. автомобилей. На первом этапе цех будет изготавливать 20 крупногабаритных деталей для двух моделей автомобилей – F7/F7X, используя 20 групп пресс-форм (всего используется 60 комплектов).
Фото: Максим Вершинин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Цех сварки
Задействовано 2 сварочные линии. Принцип конвейера – его нужно «растянуть», чтобы работы на каждом участке было как можно меньше, ибо на каждом автомобильном кузове более 5000 сварочных точек. С учетом руководства цеха на сварке работает 180 человек. Сразу скажем: кузова оцинкованы не полностью, а лишь некоторые его элементы. При этом, чтобы не возникло недопонимания, все кузова покрываются слоем катафарезного грунта.
Линия полностью автоматизирована – задействовано 72 немецких робота, которые, кстати, выпускаются в том же Китае. Каждый робот может выполнять несколько функций: сваривать детали и перемещать их, наносить герметик и измерять геометрию кузова. Кроме технологии по сварке кузовов, здесь осуществляется процесс производства выхлопных систем, что увеличивает уровень локализации в России.
Фото: Максим Вершинин
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Максим Вершинин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Линия сборки
Занимаемая площадь - 45 тыс. кв. м, на первом этапе производственная мощность составляет 80 тыс. автомобилей в год. При этом линия производства H9 – отдельная, ибо у автомобиля рамный кузов, который не влезает в габариты основной линии. Там увеличено время такта (производства) на 1 автомобиль (в час – всего 1 а/м).
Конвейер движется как бы змейкой - в разных направлениях: две ветки сборки шасси, две – интерьера и две - финальной сборки, когда автомобиль стоит уже на колесах. На каждой ветке – отдел контроля качества. Есть еще робот, который наносит клей на стекла.
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Григорий Мерлин
Фото пользователя 110km.ru
Есть и свое…
Как мы уже сказали, кое-что из элементов оснащения Haval Motor Manufacturing Rus изготавливает самостоятельно. Это, например, обивка потолка, коврики, пластиковые элементы внутренней обивки дверей и багажного отделения, кресла (каркас и элементы подогрева – китайские, пена – российская). Стекла – родом из Калуги, хотя и изготавливаются на китайском предприятии.
Фото: Максим Вершинин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Максим Вершинин
Фото: Григорий Мерлин
Фото: Григорий Мерлин
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