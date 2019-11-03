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3 ноября 2019, 20:01

Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval

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Фото: Григорий Мерлин
Успехи Haval впечатляют: еще недавно многие из нас даже имени этого не слышали, а сегодня бренд - самый успешный из китайских автопроизволителей в России. Представители компании говорят, что пришли на наш рынок надолго, иначе бы зачем они построили под Тулой мощное сборочное производство.
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Заводу нет еще и полгода, многие производственные процессы еще дорабатываются, что называется, доводятся до ума. При этом предприятие уже изготавливает так называемые товарные машины, которые находят своих покупателей во многих регионах России. К концу ноября планируется собрать и отгрузить дилерам 150 автомобилей.

Что есть что

Haval F7
От 1.5 л, 150 л.с
Новый от 1 449 000 до 1 819 000 Р
Территория, находящаяся в собственности Haval Motor Manufacturing Rus, огромная. Если в том будет необходимость, можно будет запросто построить еще один завод, который займется выпуском силовых агрегатов. Мысль такая сегодня не исключается, все будет зависеть от объемов продаж.

В настоящее время на конвейере находятся 3 модели – кроссоверы F7 (велика доля 1,5-литровых версий), F7x и тяжелый рамный внедорожник H9. Выпуск между ними распределен в следующих пропорциях: 75% - F7, 20% - F7x и оставшиеся 5% - H9. На I квартал 2020 года запланирован запуск производства четвертой модели - H5. Установка и наладка оборудования под автомобиль начнется уже в текущем месяце.

Пока завод «разгоняется», за одну рабочую смену собирается несколько десятков машин, причем, цифра непостоянная, во многом зависищая от логистики. Новый автомобиль сходит со «стапелей» каждые 7 минут. Заводчане говорят, что это небольшая скорость, при необходимости можно поднажать. Оно и понятно: мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 150 000 автомобилей в год. То есть вполне реально выдавать готовый продукт каждые 80 секунд.

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Штат заводских сотрудников насчитывает около 1000 человек, из них 250 – китайцы, это те специалисты, которые на первоначальном этапе производства передают опыт своим российским коллегам. Со временем количество иностранных сотрудников будет уменьшаться – такова международная практика. Некоторым нашим инженерам автомобильное производство как таковое не в диковинку – ранее они трудились на петербургских заводах Hyundai и Ford, так что люди с опытом.

Haval F7x
От 2 л, 190 л.с
На заводе много женщин – порядка 40% от общего числа занятых. Причем встретить их можно практически на всех участках, включая цех сварки. Сотрудники предприятия - в основном жители Новомосковска, до которого добираться всего 20 минут, есть, правда, и туляки. В настоящее время завод работает в 1 смену, с 8-30 до 17-30 час.

Цех штамповки

«ХММР» - это полноценное производство, в составе которого функционируют: цех штамповки, цех сварки, цех окраски и линия сборки. Это первый китайский автомобильный завод в России, в котором реализованы 4 технологических составляющих.

Для цеха штамповки запланировано 2 этапа; на первом производственная мощность составляет 80 тыс. автомобилей в год, годовой объем производства после завершения второго этапа - 150 тыс. автомобилей. На первом этапе цех будет изготавливать 20 крупногабаритных деталей для двух моделей автомобилей – F7/F7X, используя 20 групп пресс-форм (всего используется 60 комплектов).

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Цех штамповки состоит из ряда сегментов. Первый - участок подготовки (наладки, доводки, какой-то ремонт, если это требуется) штамповой оснастки. Оборудование скоростное – 7-8 ударов (т.е. панелей) в минуту. Бывает, что панели изготавливаются парами – 2 крыла или 2 двери. Смена оснастки (меняется одна панель а/м на другую) происходит быстро – за 15 минут, а сам процесс подготовки длится часами. Обычно так: сначала наштампуют несколько дверей, потом, скажем, боковин и т.п.

Haval H9
190 л.с
Новый от 2 369 900 до 2 782 000 Р
Далее - непосредственно сама штамповка. Для этого используется штамповочная машина Fagor (Испания). В нее загружаются панели с неким силуэтом (не прямые детали). Чтобы произвести одну панель для а/м, приходится пройти 4 этапа производства (металл вытягивается постепенно, в несколько шагов, чтобы не порвался). Здесь же осуществляются пробивка отверстий, обрезка и фланцовка. Штампы пока что китайского производства, но уже ведутся переговоры с компанией «Северсталь». Поэтому не исключено, что вскоре пойдет российская сталь, правда, как и сегодня, обрезанная - такова специфика производства. Есть зона ремонта, где осуществляется возможный ремонт штамповочных деталей, и зона хранения (на 80 тыс. деталей.)

Цех сварки

Задействовано 2 сварочные линии. Принцип конвейера – его нужно «растянуть», чтобы работы на каждом участке было как можно меньше, ибо на каждом автомобильном кузове более 5000 сварочных точек. С учетом руководства цеха на сварке работает 180 человек. Сразу скажем: кузова оцинкованы не полностью, а лишь некоторые его элементы. При этом, чтобы не возникло недопонимания, все кузова покрываются слоем катафарезного грунта.

Линия полностью автоматизирована – задействовано 72 немецких робота, которые, кстати, выпускаются в том же Китае. Каждый робот может выполнять несколько функций: сваривать детали и перемещать их, наносить герметик и измерять геометрию кузова. Кроме технологии по сварке кузовов, здесь осуществляется процесс производства выхлопных систем, что увеличивает уровень локализации в России.

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
В составе цеха действуют линия боковины, линия дополнительной сварки, зарезервированное место для еще одной модели автомобиля, станция онлайн-мониторинга для обеспечения гибкого производства, помещение для дуговой сварки (выпускает отработанный газ из рабочей зоны, чтобы соответствовать требованиям ЕС по защите окружающей среды), зона подготовки с цеха сварки до цеха штамповки.

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В зоне капота и двери установленные измерительные устройства проводят проверку геометрии капота и пяти дверей в сборе, а также выполняют аналоговую сборку и обеспечивают единообразие продукции. В процессе сварки возможно появление окалин и небольших заусенций, - все это устраняется на нескольких этапах проверки.

Линия сборки

Занимаемая площадь - 45 тыс. кв. м, на первом этапе производственная мощность составляет 80 тыс. автомобилей в год. При этом линия производства H9 – отдельная, ибо у автомобиля рамный кузов, который не влезает в габариты основной линии. Там увеличено время такта (производства) на 1 автомобиль (в час – всего 1 а/м).

Конвейер движется как бы змейкой - в разных направлениях: две ветки сборки шасси, две – интерьера и две - финальной сборки, когда автомобиль стоит уже на колесах. На каждой ветке – отдел контроля качества. Есть еще робот, который наносит клей на стекла.

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото пользователя 110km.ru

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
На линии шасси в основном производится сборка деталей, включающая установку и соединение топливных, тормозных и иных труб и каналов, а также операции по соединению передней и задней подвесок и трансмиссии и т.д., на операции по объединению (т.н. «свадьба») используются автотележки AGV, повышающие точность сборки.

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На линиях сборки в основном происходит установка таких деталей, как сиденья, аккумуляторы, а также двери и т.д., основные технологические операции включают заправку тормозной и очистительной жидкостей, антифриза, топлива и т.д., используется вакуумное заправочное оборудование «4 в 1», со стороны технологического оборудования обеспечиваются требуемые функции готовой продукции. На линии интерьера производится установка переднего и заднего стекол, демпфера и деталей внутри автомобиля. Чтобы снизить сложность выполнения операций сотрудниками, для всех деталей, масса которых превышает 15 кг, используются роботизированные манипуляторы (18 шт.).

Есть и свое…

Как мы уже сказали, кое-что из элементов оснащения Haval Motor Manufacturing Rus изготавливает самостоятельно. Это, например, обивка потолка, коврики, пластиковые элементы внутренней обивки дверей и багажного отделения, кресла (каркас и элементы подогрева – китайские, пена – российская). Стекла – родом из Калуги, хотя и изготавливаются на китайском предприятии.

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Максим Вершинин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval

Фото: Григорий Мерлин

Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Посмотрите где и как собирают кроссоверы Haval
Уровень локализации «ХММР» достигает к данному моменту 30%, но он, как нетрудно догадаться, будет только расти. Этого требует Соглашение, которое китайская сторона подписала, приняв решение построить под Тулой автосборочное производство.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
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Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Заводу нет еще и полгода, многие производственные процессы еще дорабатываются, что называется, доводятся до ума. При этом предприятие уже изготавливает так называемые товарные машины, которые находят своих покупателей во многих регионах России. К концу ноября планируется собрать и отгрузить дилерам 150 автомобилей.Что есть что{{model_v2_no_show_6807}} Территория, находящаяся в собственности Haval Motor Manufacturing Rus, огромная. Если в том будет необходимость, можно будет запросто построить еще один завод, который займется выпуском силовых агрегатов. Мысль такая сегодня не исключается, все будет зависеть от объемов продаж. В настоящее время на конвейере находятся 3 модели – кроссоверы F7 (велика доля 1,5-литровых версий), F7x и тяжелый рамный внедорожник H9. Выпуск между ними распределен в следующих пропорциях: 75% - F7, 20% - F7x и оставшиеся 5% - H9. На I квартал 2020 года запланирован запуск производства четвертой модели - H5. Установка и наладка оборудования под автомобиль начнется уже в текущем месяце.Пока завод «разгоняется», за одну рабочую смену собирается несколько десятков машин, причем, цифра непостоянная, во многом зависищая от логистики. Новый автомобиль сходит со «стапелей» каждые 7 минут. Заводчане говорят, что это небольшая скорость, при необходимости можно поднажать. Оно и понятно: мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 150 000 автомобилей в год. То есть вполне реально выдавать готовый продукт каждые 80 секунд. {{gallery_1769}} Штат заводских сотрудников насчитывает около 1000 человек, из них 250 – китайцы, это те специалисты, которые на первоначальном этапе производства передают опыт своим российским коллегам. Со временем количество иностранных сотрудников будет уменьшаться – такова международная практика. Некоторым нашим инженерам автомобильное производство как таковое не в диковинку – ранее они трудились на петербургских заводах Hyundai и Ford, так что люди с опытом.{{model_v2_no_show_6858}} На заводе много женщин – порядка 40% от общего числа занятых. Причем встретить их можно практически на всех участках, включая цех сварки. Сотрудники предприятия - в основном жители Новомосковска, до которого добираться всего 20 минут, есть, правда, и туляки. В настоящее время завод работает в 1 смену, с 8-30 до 17-30 час. Цех штамповки«ХММР» - это полноценное производство, в составе которого функционируют: цех штамповки, цех сварки, цех окраски и линия сборки. Это первый китайский автомобильный завод в России, в котором реализованы 4 технологических составляющих.Для цеха штамповки запланировано 2 этапа; на первом производственная мощность составляет 80 тыс. автомобилей в год, годовой объем производства после завершения второго этапа - 150 тыс. автомобилей. На первом этапе цех будет изготавливать 20 крупногабаритных деталей для двух моделей автомобилей – F7/F7X, используя 20 групп пресс-форм (всего используется 60 комплектов). {{gallery_1765}} Цех штамповки состоит из ряда сегментов. Первый - участок подготовки (наладки, доводки, какой-то ремонт, если это требуется) штамповой оснастки. Оборудование скоростное – 7-8 ударов (т.е. панелей) в минуту. Бывает, что панели изготавливаются парами – 2 крыла или 2 двери. Смена оснастки (меняется одна панель а/м на другую) происходит быстро – за 15 минут, а сам процесс подготовки длится часами. Обычно так: сначала наштампуют несколько дверей, потом, скажем, боковин и т.п.{{model_v2_no_show_6303}} Далее - непосредственно сама штамповка. Для этого используется штамповочная машина Fagor (Испания). В нее загружаются панели с неким силуэтом (не прямые детали). Чтобы произвести одну панель для а/м, приходится пройти 4 этапа производства (металл вытягивается постепенно, в несколько шагов, чтобы не порвался). Здесь же осуществляются пробивка отверстий, обрезка и фланцовка. Штампы пока что китайского производства, но уже ведутся переговоры с компанией «Северсталь». Поэтому не исключено, что вскоре пойдет российская сталь, правда, как и сегодня, обрезанная - такова специфика производства. Есть зона ремонта, где осуществляется возможный ремонт штамповочных деталей, и зона хранения (на 80 тыс. деталей.)Цех сваркиЗадействовано 2 сварочные линии. Принцип конвейера – его нужно «растянуть», чтобы работы на каждом участке было как можно меньше, ибо на каждом автомобильном кузове более 5000 сварочных точек. С учетом руководства цеха на сварке работает 180 человек. Сразу скажем: кузова оцинкованы не полностью, а лишь некоторые его элементы. При этом, чтобы не возникло недопонимания, все кузова покрываются слоем катафарезного грунта. Линия полностью автоматизирована – задействовано 72 немецких робота, которые, кстати, выпускаются в том же Китае. Каждый робот может выполнять несколько функций: сваривать детали и перемещать их, наносить герметик и измерять геометрию кузова. Кроме технологии по сварке кузовов, здесь осуществляется процесс производства выхлопных систем, что увеличивает уровень локализации в России. {{gallery_1766}} В составе цеха действуют линия боковины, линия дополнительной сварки, зарезервированное место для еще одной модели автомобиля, станция онлайн-мониторинга для обеспечения гибкого производства, помещение для дуговой сварки (выпускает отработанный газ из рабочей зоны, чтобы соответствовать требованиям ЕС по защите окружающей среды), зона подготовки с цеха сварки до цеха штамповки.{{material_127998}} В зоне капота и двери установленные измерительные устройства проводят проверку геометрии капота и пяти дверей в сборе, а также выполняют аналоговую сборку и обеспечивают единообразие продукции. В процессе сварки возможно появление окалин и небольших заусенций, - все это устраняется на нескольких этапах проверки. Линия сборкиЗанимаемая площадь - 45 тыс. кв. м, на первом этапе производственная мощность составляет 80 тыс. автомобилей в год. При этом линия производства H9 – отдельная, ибо у автомобиля рамный кузов, который не влезает в габариты основной линии. Там увеличено время такта (производства) на 1 автомобиль (в час – всего 1 а/м). Конвейер движется как бы змейкой - в разных направлениях: две ветки сборки шасси, две – интерьера и две - финальной сборки, когда автомобиль стоит уже на колесах. На каждой ветке – отдел контроля качества. Есть еще робот, который наносит клей на стекла. {{gallery_1767}} На линии шасси в основном производится сборка деталей, включающая установку и соединение топливных, тормозных и иных труб и каналов, а также операции по соединению передней и задней подвесок и трансмиссии и т.д., на операции по объединению (т.н. «свадьба») используются автотележки AGV, повышающие точность сборки.{{material_127976}} На линиях сборки в основном происходит установка таких деталей, как сиденья, аккумуляторы, а также двери и т.д., основные технологические операции включают заправку тормозной и очистительной жидкостей, антифриза, топлива и т.д., используется вакуумное заправочное оборудование «4 в 1», со стороны технологического оборудования обеспечиваются требуемые функции готовой продукции. На линии интерьера производится установка переднего и заднего стекол, демпфера и деталей внутри автомобиля. Чтобы снизить сложность выполнения операций сотрудниками, для всех деталей, масса которых превышает 15 кг, используются роботизированные манипуляторы (18 шт.). Есть и свое…Как мы уже сказали, кое-что из элементов оснащения Haval Motor Manufacturing Rus изготавливает самостоятельно. Это, например, обивка потолка, коврики, пластиковые элементы внутренней обивки дверей и багажного отделения, кресла (каркас и элементы подогрева – китайские, пена – российская). Стекла – родом из Калуги, хотя и изготавливаются на китайском предприятии. {{gallery_1768}} Уровень локализации «ХММР» достигает к данному моменту 30%, но он, как нетрудно догадаться, будет только расти. Этого требует Соглашение, которое китайская сторона подписала, приняв решение построить под Тулой автосборочное производство.
2019-11-03
Автор: Иван Братуха
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